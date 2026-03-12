Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

MCPTT Mission Critical Push To Talk решение для групповой оперативной связи


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.03.2026 MIG представила промышленный смартфон для автоматизации мобильного персонала 1
27.10.2025 Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти 1
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире 1
08.04.2025 Подтверждена совместимость «Протей-MCPTT» с «Ред ОС М» 2
25.04.2023 МТС построит сеть Private LTE на золотодобывающих предприятиях «Селигдар» в Якутии 2
20.01.2022 «Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса 2
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE 1
22.09.2016 «Мегафон» запустил 5G на скорости 5 Гбит/с 1
21.09.2016 «Мегафон» представил мобильный интернет 5G на платформе Nokia 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

MCPTT и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14813 4
МегаФон 10190 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1229 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 101 2
Ростех - Автоматика Концерн 1762 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3180 1
Huawei 4312 1
Ред Софт - Red Soft 1070 1
Vodafone Group 1394 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 146 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 68 1
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 510 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1564 1
Селигдар - Золото Селигдара 10 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Газпром нефть 682 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 174 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3562 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3443 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6376 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9534 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6258 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1270 5
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 85 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10559 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3122 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9637 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 309 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29059 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4076 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1145 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 631 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1485 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17316 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1539 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13182 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 458 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25678 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1837 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5003 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6995 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1246 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 376 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23549 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1334 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 87 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2095 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4395 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1228 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8919 2
4G - LTE - LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 15 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2879 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 2
Nokia Flexi - Nokia Flexi Zone - Nokia Flexi Multiradio - Nokia Flexi Intelligent Service - Nokia Flexi Zone Citizen Band Radio Service 10 1
Nokia AirFrame Open Edge Server - Nokia AirFrame Rackmount Server 5 1
Протей MCPTT 1 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1396 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 338 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2132 1
Алдошин Олег 30 1
Татаринов Сергей 1 1
Чернядьева Юлия 2 1
Мишустин Михаил 756 1
Абакумов Евгений 224 1
Чемезов Сергей 146 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Ершов Андрей 50 1
Бровко Василий 57 1
Телков Алексей 39 1
Грачев Андрей 18 1
Филимончик Михаил 5 1
Туча Игорь 2 1
Фрейнкман Владимир 8 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 9
Европа Восточная 3124 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18914 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3444 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1338 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 1
Европа 24725 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1117 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46313 1
Земля - планета Солнечной системы 10717 1
Южная Корея - Республика 6904 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2737 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1644 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1001 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1261 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 984 1
Россия - Крайний Север 327 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 108 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20569 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7014 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 753 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Энергетика - Energy - Energetically 5566 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 697 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 664 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1639 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1262 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4285 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6442 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3295 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 770 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1381 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4443 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1849 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1976 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837