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Протей MCPTT


Программное приложение MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk) разработки «НТЦ Протей» позволяет организовать полноценную радиосвязь между абонентами на базе существующей инфраструктуры сетей 4G/5G. Оно является  заменой существующим стандартам профессиональной радиосвязи (TETRA, DMR, APCO 25) и может работать с любыми устройствами, поддерживающими стандарты MCPTT. Установленное на терминалы приложение обеспечивает обработку групповых и индивидуальных вызовов, поддерживает экстренные вызовы, в том числе широковещательные, и обеспечивает приоритизацию вызовов и трафика.


08.04.2025 Подтверждена совместимость «Протей-MCPTT» с «Ред ОС М» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Протей MCPTT и организации, системы, технологии, персоны:

Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 90 1
Ред Софт - Red Soft 759 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 13 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
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5G - пятое поколение мобильной связи 2216 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1003 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
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