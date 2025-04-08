Протей MCPTT

Программное приложение MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk) разработки «НТЦ Протей» позволяет организовать полноценную радиосвязь между абонентами на базе существующей инфраструктуры сетей 4G/5G. Оно является заменой существующим стандартам профессиональной радиосвязи (TETRA, DMR, APCO 25) и может работать с любыми устройствами, поддерживающими стандарты MCPTT. Установленное на терминалы приложение обеспечивает обработку групповых и индивидуальных вызовов, поддерживает экстренные вызовы, в том числе широковещательные, и обеспечивает приоритизацию вызовов и трафика.