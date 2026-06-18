«Информтехника» выпустила первую российскую портативную TETRA-радиостанцию «МиниКом-АНР-3» «Информтехника», российский разработчик доверенных систем профессиональной связи, объявила о запуске серийного производства первой полностью российской абонентской портативной радиостанции стандарта TETRA — «МиниКом-АНР-3». Новинка стала развитием линейки «МиниКом-TETRA» и ориентирована на использование в критических и технологических сетях радиосвязи. Об этом CNews сообщили предста

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи На протяжении последних 30 лет производители решений для профессиональной мобильной радиосвязи предлагали системы в международных стандартах APCO-25, TETRA, MPT-1327 и др. Бурно развивались новые протоколы, такие как DMR (Tier-1, Tier-2, Тier-3), появились новые, проприетарные (McWill) и даже альтернативные разработки («Волновая Сеть»). Прои

ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П» Компания «Информтехника», российский производитель и разработчик телекоммуникационного оборудования, представила принципиально новую разработку: базовую станцию подвижной радиосвязи стандарта TETRA, использующую SDR технологию. Станция получила название «МиниКом-БСР-П». Компактный размер электронных модулей базовой станции позволил поместить ее в климатический корпус с защитой от не

Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей тносительно работы сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц. Это решение обеспечит сетям LTE-450 приоритет по сравнению с соседствующими с ними сетями стандарта Tetra и сетей подвижной связи на железнодорожном транспорте. Для чего используется диапазон 450 МГц Исторически диапазон 450 МГц был первым в России, в котором заработала сотовая связь. В 1990-

2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома» ания и программных решений профессиональной подвижной радиосвязи и официальный партнер Motorola Solutions в России, по итогам двух тендеров заключил контракты на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализует поставки портативных радиостанций TETRA серии MTP3550 произв

Tetra Pak и «Галактика» реализовали проект по маркировке молочной продукции ивидуальную коммуникацию с покупателем. Кроме того, это решение позволит производителю обеспечивать контроль за качеством продукта в конкретной упаковке. Технология, доступная благодаря разработанной Tetra Pak цифровой платформе, открывает новые каналы для коммуникации с покупателями, и, как следствие, способствует повышению их лояльности. Уникальными Data Matrix кодами маркирован ряд товар

2Test вышла на рынок корпоративной радиосвязи протокола TETRA люзивный партнерский договор с Funk-Electronic Picigros GmbH. Компания Funk-Electronic Picigros GmbH, немецким разработчиком и производителем цифровых низкоскоростных модемов, функционирующих в сетях TETRA.Заключение договора о сотрудничестве расширило спектр решений 2Test в сфере корпоративной радиосвязи востребованного стандарта TETRA на российском рынке.Специализированное оборудов

Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи Корреспондент CNews побывал в Сочи и ознакомился с работой сети транкинговой связи стандарта Tetra, построенной в Краснодарском крае для обеспечения телекоммуникационными сервисами Зимних Олимпийских игр. Услугами сети пользовались Оргкомитет Игр, Международный олимпийский комитет, раб

Государство потратит почти 1 млрд руб. на сохранение олимпийских объектов связи На поддержку работоспособности волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и радиосети стандарта Tetra, построенных в Краснодарском крае для проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи, будет выделено 245 млн руб. в 2014 г. Содержание этих объектов связи и в дальнейшем, вероятно, будет финанс

Motorola Solutions представила цифровую радиостанцию TETRA с 5-мегапиксельной фотокамерой Компания Motorola Solutions представила MTP6750 – первую носимую радиостанцию TETRA с интегрированной 5-мегапиксельной камерой и решением Photograph and Intelligence Communications System (PICS). С помощью PICS пользователи могут управлять изображениями, отправлять файлы

Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго миллиона радиостанций вдвое быстрее первого – менее чем за 4 года. В 2003 г. Motorola торжественно вручила полиции

Motorola Solutions представила новые радиостанции TETRA Motorola представила возимые радиостанции MTM 5200 и MTM 5500, а также функциональную портативную радиостанцию TETRA – MTP 6550. Все три устройства поддерживают технологию TEDS (TETRA Enhanced Data Service), которая предоставляет сервис передачи данных, соответствующий стандарту ETSI TETRA

Motorola Solutions представила новое приложение для мониторинга сети Компания Motorola Solutions, поставщик решений для оперативной связи, объявила о выпуске TRACES — системы автоматического определения покрытия сети TETRA RF. Решение предоставит сетевым администраторам возможность собирать, визуализировать и оценивать информацию по всей сети TETRA. Теперь вне зависимости от сетевого вендора админист

«Тетрасвязь» приступила к завершающему этапу строительства сети TETRA для Олимпиады в Сочи ессиональной радиосвязи, заключила государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ в рамках третьего этапа строительства сети профессиональной радиосвязи стандарта TETRA к Олимпиаде в Сочи 2014 г. Координация строительства сети осуществляется Федеральным агентством связи (Россвязь) и государственной корпорацией «Олимпстрой» в соответствии с Программой стр

Motorola Solutions представила новую программную платформу для системы радиосвязи TETRA Компания Motorola Solutions объявила о выпуске Dimetra SR 8.0 – новой программной платформы для системы радиосвязи TETRA (TErrestrial Trunked RAdio). По словам разработчиков, платформа Dimetra SR 8.0 обеспечит высокую производительность при компактных размерах и поможет заказчикам оптимально использовать ог

Александр Молдаванов: TETRA и ГЛОНАСС — оружие экстренных служб ийскими и зарубежными компаниями, расширили сотрудничество с МВД, МЧС, Министерством здравоохранения. Совместно с европейскими коллегами ведется разработка прикладных решений по интеграции технологий TETRA и ГЛОНАСС, внедряются новые релизы инфраструктурного оборудования, формируются образовательные программы. Финансовые показатели также наглядно демонстрируют устойчивое состояние бизнеса к

В России будет производиться абонентское оборудование ГЛОНАСС-TETRA Абонентское оборудование ГЛОНАСС-TETRA будет серийно производиться на отечественных промышленных площадках. Такое решение принято по результатам рабочей поездки президента компании «Тетрасвязь» (входит в российский консорциум

«Тетрасвязь» завершила строительство сети TETRA для саммита АТЭС-2012 Компания «Тетрасвязь», федеральный оператор услуг профессиональной радиосвязи, объявила о завершении строительства федерального сегмента выделенной сети цифровой подвижной радиосвязи стандарта TETRA в Приморском крае. Это первый успешно завершенный телекоммуникационный проект в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Как отмечается, строительство сети TETRA в зоне саммита АТЭС

EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии Компания EADS Defence & Security (DS) провела демонстрацию системы TETRA в Румынии в качестве элемента системы охраны границ и в соответствии с Шенгенским соглашением. В презентации приняли участие высокопоставленные представители Министерства внутренних дел Р

Motorola представила компактную базовую станцию стандарта TETRA с поддержкой TEDS Подразделение комплексных мобильных решений для корпоративных заказчиков компании Motorola представила самую компактную в мире базовую станцию стандарта TETRA для оперативной связи – MTS1 с поддержкой протокола передачи данных TEDS (TETRA Enhanced Data Service). Новинка призвана расширить спектр решений Motorola на базе стандарта TETR

Motorola представила TETRA-терминал MTM5400 Подразделение комплексных мобильных решений для корпоративных заказчиков компании Motorola представило первую модель своей линейки терминалов TETRA следующего поколения. MTM5400 – первое устройство на базе новой платформы Motorola, поддерживающей стандарт TETRA Enhanced Data Service (TEDS). В числе возможностей платформы – под

«Тетрасвязь» анонсировала строительство сети профессиональной связи для Олимпиады в Сочи Компания «Тетрасвязь», федеральный оператор услуг профессиональной радиосвязи, приняла участие в работе крупнейшего международного форума, посвященного стандарту цифровой радиосвязи TETRA, – TETRA World Congress 2010. Мероприятие прошло в Сингапуре и объединило всех основных представителей международного сообщества TETRA: разработчиков и поставщиков оборудова

CNews TV. Российские победы TETRA \"Тетрасвязь\" – крупнейший в России системный интегратор и федеральный оператор профессиональной радиосвязи стандарта TETRA. Компания работает с широким спектром передовых решений и технологий от проектирования до предоставления услуг связи, включая системную интеграцию и построение специализированных аппаратн

CNews TV. Комплексная безопасность: ГЛОНАСС плюс TETRA "ИКТ в госсекторе\", проведенном CNews Conferences. Тема доклада: \"Построение комплексных систем безопасности и обеспечения жизнедеятельности с использованием ГЛОНАСС и профессиональных систем связи TETRA\".смотреть на CNews.TV

EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии Компания EADS Defence & Security заключила контракт с болгарским Министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Благодаря этому дополнительному контракту вся территория Болгарии будет в зоне покрытия сети TETRA, говорится в сообщении EADS. В рамках

EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии Как сообщает пресс-служба EADS Defence&Security, компания заключила контракт с болгарским министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Теперь вся территория Болгарии окажется в зоне покрытия сети TETRA. В рамках этого контракта EADS Defence&Security поставит 50 базовых с

EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу пании EADS Defence & Security (DS) и CETC-7 Ltd. (China Electronic Science and Technology Group Corporation No.7 Research Institute) заключили контракт на совместное строительство радиосети стандарта TETRA для муниципалитета Гуанчжоу. Система будет обеспечивать безопасную радиосвязь более чем для 60000 пользователей на площади более 7000 квадратных километров в городе Гуанчжоу. Она также об

EADS построит радиосеть TETRA для милиции Шэньчженя Компании EADS Defence & Security (DS) и iASPEC Software Co., Ltd. подписали контракт на поставку радиосети стандарта TETRA для Бюро Общественной Безопасности города Шэньчжэнь (Китай). Эта цифровая радиосеть с автоматическим перераспределением каналов станет самой большой в Китае сетью, используемой полицией,

Решения RAD позволяют подключать TETRA-оборудование разных поколений Компания RAD Data Communications представила портфель мультисервисных решений для подключения оборудования разных поколений. «Подключение оборудования разных поколений необходимо в приложениях TETRA – таким образом достигается необходимая гибкость и надежность при передаче трафика TDM по IP и наоборот. Устройства доступа RAD поддерживают возможность будущего развития, - отметил Коби

Новые радиостанции Motorola для нефтегазовой отрасли в России Компания Motorola объявила о создании промышленного решения TETRA с повышенным уровнем безопасности для применения в России. Новое решение было разработано в ответ на изменение европейского и международного законодательства. Ранее компания уже поставлял

Службы безопасности Индии получат связь TETRA Как сообщила пресс-служба концерна EADS, ее подразделение Secure Networks и полиция штата Андра Прадеш, Индия, подписали контракт на развертывание первой в Индии радиосети TETRA для обеспечения общественной безопасности. Новая сеть будет действовать в регионе Сайбербад, высокотехнологичном пригороде Хайдербада, чье многоязычие, географическое и культурное разнооб

EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra Подразделение Secure Networks концерна EADS и полиция штата Андра Прадеш, Индия, подписали контракт на развертывание первой в Индии радиосети Tetra для обеспечения общественной безопасности. Новая сеть будет действовать в регионе Сайбербад, высокотехнологичном пригороде Хайдарабада. EADS Secure Networks, часть подразделения Defence &

Барселонский аэропорт оснастят радиосвязью TETRA Компания Motorola объявила о заключении контракта с Барселонским аэропортом на поставку цифровой системы радиосвязи стандарта TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) Барселонскому аэропорту. Проект будет осуществлен совместно с испанским интегратором Amper Sistemas SA. Внедрение этой системы, в основу которой положено решен

Рейман окончательно принял TETRA ленов Правительственной комиссии по федеральной связи проект Концепции развития в России профессиональной подвижной радиосвязи общего пользования на 2008-2015 гг. В соответствии с концепцией стандарт TETRA предлагается в качестве основного для сетей профессиональной подвижной радиосвязи Российской Федерации. Приступить к внедрению профессиональной подвижной радиосвязи планируется в 2008 г.

Экстренные службы переведут на TETRA а обсуждение членов Комиссии членов проект Концепции развития в Российской Федерации профессиональной подвижной радиосвязи общего пользования на 2008 - 2015 годы. В соответствии с Концепцией стандарт TETRA предлагается в качестве основного для сетей профессиональной подвижной радиосвязи Российской Федерации. Приступить к внедрению профессиональной подвижной радиосвязи планируется в 2008 год

В Нижегородской области будет построена сеть радиосвязи TETRA В Нижегородской области будет построена сеть радиосвязи стандарта TETRA. Такое решение приняло в начале декабря этого года правительство Нижегородской области. В ближайшее время будет подготовлена программа строительства сети TETRA в области. Согласно

Motorola предоставила систему Dimetra IP Compact абируемого, многофункционального коммутатора системы Dimetra IP Compact, использующего протокол IP. Данный коммутатор предназначается для заказчиков систем стандарта наземной транкинговой радиосвязи (TETRA). Новый коммутатор, использующий протокол IP, реализует возможности проверенной в эксплуатации системы Dimetra IP в компактном сетевом решении. Новая система Dimetra IP Compact – это масш

Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra В 1 половине 2007 года в районе Большого Сочи будет построена сеть профессиональной цифровой подвижной радиосвязи стандарта Tetra. Базовые станции Tetra в районе Большого Сочи будут размещены в Красной Поляне, Адлере, Лоо, городе Сочи, Лазаревском, Магри, Туапсе, Ольгинке, Новомихайловском и других населенных

Британские полицейские обзавелись TETRA-сетью В Англии, Шотландии и Уэльсе развернута новая система полицейской радиосвязи стоимостью £2,9 млрд. Сеть стандарта TETRA на 100 тысяч пользователей, развернутая оператором O2, обеспечит полицейским шифрованную связь, которую невозможно прослушивать при помощи сканеров радиочастот. Другие проекты — сети