Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TETRA
TErrestrial Trunked RAdio
Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 162
TETRA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солодухин Константин 89 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Бровко Василий 47 2
|Прохоров Фёдор 78 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Пристанков Дмитрий 1 1
|Мутко Виталий 5 1
|Чебаков Сергей 1 1
|Казовский Наум 1 1
|Погребинский Павел 2 1
|Васильев Григорий 35 1
|Ежов Василий 14 1
|Степаненко Кирилл 13 1
|Дробышевский Александр 1 1
|Поскакухин Вадим 5 1
|Савцов Игорь 27 1
|Христенко Павел 11 1
|Валчев Стоян 44 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Яковлев Роман 1 1
|Чернов Георгий 4 1
|Каськов Валентин 1 1
|Корнеева Анжелика 2 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Иванов Олег 124 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Черненко Андрей 37 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2194 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|AC&M Consulting 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru