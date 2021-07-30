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TETRA
TErrestrial Trunked RAdio
Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи


30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
22.01.2021 «Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи 2
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 1
03.07.2020 В России выделяют 4G-частоты не для людей 2
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 1
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 1
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей 6
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома» 2
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 1
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 2
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 2
26.03.2018 2Test вышла на рынок корпоративной радиосвязи протокола TETRA 3
28.02.2018 Ростех обеспечит передачу видео с матчей ЧМ 2018 в формате 4K 1
09.02.2018 Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро 1
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи 1
22.05.2017 «Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ 1
03.02.2017 Связь для ЧМ-2018 будет строить «Мегафон» 2
03.02.2017 «Ростелеком» и МТТ борются с «Мегафоном» за обеспечение связью ЧМ-2018 3
21.11.2016 Генпрокуратура: В Минкомсвязи перепутали Москву с Иннополисом и переплатили «Ростеху» 90 миллионов 1
06.10.2016 Минкомсвязи заплатит «Ростеху» за ИКТ-инфраструктуру ЧМ-2018 11 миллиардов 1
13.05.2016 Объекты связи в Сочи под угрозой: Власти не выделяют денег 2
10.03.2016 Ericsson и Motorola Solutions разрабатывают новую РТТ-услугу для связи с экстренными службами через LTE 1
24.11.2015 Россия приступила к созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 1
24.09.2015 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 2
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи 4
21.05.2015 Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи 3
21.01.2015 Сколько денег будет потрачено на ИКТ-инфраструктуру Универсиады-2019 в Красноярске. ЦИФРЫ 2
26.09.2014 «Росэлектроника» разработала систему закрытой цифровой связи без «закладок» 2
24.09.2014 Предприятие Росэлектроники разработало новую систему закрытой цифровой связи без «закладок» 3
25.02.2014 Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи 1
28.01.2014 Государство потратит почти 1 млрд руб. на сохранение олимпийских объектов связи 6
01.11.2013 На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб. 1
09.10.2013 Глава Минкомсвязи доложил о готовности ИКТ-инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи 1
05.07.2013 Объекты ИКТ-инфраструктуры готовы к проведению Универсиады в Казани 1
28.03.2013 Motorola Solutions представила цифровую радиостанцию TETRA с 5-мегапиксельной фотокамерой 1
11.02.2013 Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA 3

Публикаций - 86, упоминаний - 162

TETRA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Intracom Telecom 39 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 2
Lenovo Motorola Solutions 100 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 5 2
Спорт Инжиниринг ФГУП - Спорт-Ин 1 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Biocad - Биокад 38 1
Скай Линк - Skylink 504 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Dynatrace 46 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
М2М телематика 165 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 1
Ingenix Group 2 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Funk-Electronic Piciorgros GmbH 1 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Синтерра - Synterra 567 1
Microsoft Corporation 11127 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Huawei 2732 1
Veeam Software 250 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Альфа-Банк 1127 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Интер РАО ПАО 159 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова - БАЭС - Атомная электростанция 1 1
DeviantArt 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Счётная палата РФ 460 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
МегаФон 5G-сеть 1 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
ЕРИС-М - Единой радиоинформационной сети Московского метрополитена 1 1
ConTrace 1 1
Lenovo Motorola MTP - серия радиостанций стандарта TETRA 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 7 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Excel 436 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ANSI Fortran 19 1
Солодухин Константин 89 3
Никифоров Николай 1126 2
Духовницкий Олег 91 2
Бровко Василий 47 2
Прохоров Фёдор 78 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Ильин Дмитрий 11 1
Пристанков Дмитрий 1 1
Мутко Виталий 5 1
Чебаков Сергей 1 1
Казовский Наум 1 1
Погребинский Павел 2 1
Васильев Григорий 35 1
Ежов Василий 14 1
Степаненко Кирилл 13 1
Дробышевский Александр 1 1
Поскакухин Вадим 5 1
Савцов Игорь 27 1
Христенко Павел 11 1
Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Яковлев Роман 1 1
Чернов Георгий 4 1
Каськов Валентин 1 1
Корнеева Анжелика 2 1
Лекомцев Алексей 2 1
Путятинский Сергей 53 1
Горпинченко Роман 6 1
Кабанов Владимир 174 1
Иванов Олег 124 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Черненко Андрей 37 1
Абакумов Евгений 103 1
Ротенберг Игорь 35 1
Серебряникова Анна 47 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Вайнер Всеволод 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Европа 3774 4
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Восточная Европа 1682 2
Япония 2802 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Севастополь 420 1
Нидерланды - Роттердам 9 1
Москва - Зеленоград 28 1
Китай - Циндао 7 1
Россия - Псковская область 306 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Калининград 674 1
Грузия 692 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Северная Америка 1413 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Украина 3378 1
Казахстан - Республика 2641 1
Африка 1491 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Юность - радиостанция 14 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2194 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
AC&M Consulting 55 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 2
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 10
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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