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TETRA TErrestrial Trunked RAdio Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи

Одним из перспективных направлений в целях обеспечения надежности критических коммуникаций является использование транкинговой радиосвязи стандарта TETRA отечественного производства. Системы транкинговых коммуникаций TETRA – зарекомендовали себя как инструмент оперативного реагирования благодаря своей способности обеспечивать бесперебойную связь даже при выходе из строя централизованных коммуникаций, в отличии от более распространенного LTE. Базовые станции TETRA работают в автономном режиме при потере подключения к центральной инфраструктуре, а также обеспечивают прямой вызов абонентов без участия инфраструктуры при неисправности базовой станции.

Оперативная профессиональная связь TETRA применяется для организации в том числе резервных каналов связи в условиях повышенных нагрузок или отключения основных каналов связи, что особенно востребовано в целях обеспечения безопасности, спасательных и медицинских служб, бесперебойной деятельности аэропортов, энергетических и промышленных предприятий.

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18.06.2026 «Информтехника» выпустила первую российскую портативную TETRA-радиостанцию «МиниКом-АНР-3»

«Информтехника», российский разработчик доверенных систем профессиональной связи, объявила о запуске серийного производства первой полностью российской абонентской портативной радиостанции стандарта TETRA — «МиниКом-АНР-3». Новинка стала развитием линейки «МиниКом-TETRA» и ориентирована на использование в критических и технологических сетях радиосвязи. Об этом CNews сообщили предста
04.09.2025 Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

На протяжении последних 30 лет производители решений для профессиональной мобильной радиосвязи предлагали системы в международных стандартах APCO-25, TETRA, MPT-1327 и др. Бурно развивались новые протоколы, такие как DMR (Tier-1, Tier-2, Тier-3), появились новые, проприетарные (McWill) и даже альтернативные разработки («Волновая Сеть»). Прои
06.11.2024 ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П»

Компания «Информтехника», российский производитель и разработчик телекоммуникационного оборудования, представила принципиально новую разработку: базовую станцию подвижной радиосвязи стандарта TETRA, использующую SDR технологию. Станция получила название «МиниКом-БСР-П». Компактный размер электронных модулей базовой станции позволил поместить ее в климатический корпус с защитой от не
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей

тносительно работы сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц. Это решение обеспечит сетям LTE-450 приоритет по сравнению с соседствующими с ними сетями стандарта Tetra и сетей подвижной связи на железнодорожном транспорте. Для чего используется диапазон 450 МГц Исторически диапазон 450 МГц был первым в России, в котором заработала сотовая связь. В 1990-
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»

ания и программных решений профессиональной подвижной радиосвязи и официальный партнер Motorola Solutions в России, по итогам двух тендеров заключил контракты на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализует поставки портативных радиостанций TETRA серии MTP3550 произв
05.09.2018 Tetra Pak и «Галактика» реализовали проект по маркировке молочной продукции

ивидуальную коммуникацию с покупателем. Кроме того, это решение позволит производителю обеспечивать контроль за качеством продукта в конкретной упаковке. Технология, доступная благодаря разработанной Tetra Pak цифровой платформе, открывает новые каналы для коммуникации с покупателями, и, как следствие, способствует повышению их лояльности. Уникальными Data Matrix кодами маркирован ряд товар
26.03.2018 2Test вышла на рынок корпоративной радиосвязи протокола TETRA

люзивный партнерский договор с Funk-Electronic Picigros GmbH. Компания Funk-Electronic Picigros GmbH, немецким разработчиком и производителем цифровых низкоскоростных модемов, функционирующих в сетях TETRA.Заключение договора о сотрудничестве расширило спектр решений 2Test в сфере корпоративной радиосвязи востребованного стандарта TETRA на российском рынке.Специализированное оборудов
25.02.2014 Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи

Корреспондент CNews побывал в Сочи и ознакомился с работой сети транкинговой связи стандарта Tetra, построенной в Краснодарском крае для обеспечения телекоммуникационными сервисами Зимних Олимпийских игр. Услугами сети пользовались Оргкомитет Игр, Международный олимпийский комитет, раб
28.01.2014 Государство потратит почти 1 млрд руб. на сохранение олимпийских объектов связи

На поддержку работоспособности волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и радиосети стандарта Tetra, построенных в Краснодарском крае для проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи, будет выделено 245 млн руб. в 2014 г. Содержание этих объектов связи и в дальнейшем, вероятно, будет финанс
28.03.2013 Motorola Solutions представила цифровую радиостанцию TETRA с 5-мегапиксельной фотокамерой

Компания Motorola Solutions представила MTP6750 – первую носимую радиостанцию TETRA с интегрированной 5-мегапиксельной камерой и решением Photograph and Intelligence Communications System (PICS). С помощью PICS пользователи могут управлять изображениями, отправлять файлы
11.02.2013 Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA

Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго миллиона радиостанций вдвое быстрее первого – менее чем за 4 года. В 2003 г. Motorola торжественно вручила полиции
19.12.2012 Motorola Solutions представила новые радиостанции TETRA

Motorola представила возимые радиостанции MTM 5200 и MTM 5500, а также функциональную портативную радиостанцию TETRA – MTP 6550. Все три устройства поддерживают технологию TEDS (TETRA Enhanced Data Service), которая предоставляет сервис передачи данных, соответствующий стандарту ETSI TETRA
22.06.2011 Motorola Solutions представила новое приложение для мониторинга сети

Компания Motorola Solutions, поставщик решений для оперативной связи, объявила о выпуске TRACES — системы автоматического определения покрытия сети TETRA RF. Решение предоставит сетевым администраторам возможность собирать, визуализировать и оценивать информацию по всей сети TETRA. Теперь вне зависимости от сетевого вендора админист
02.06.2011 «Тетрасвязь» приступила к завершающему этапу строительства сети TETRA для Олимпиады в Сочи

ессиональной радиосвязи, заключила государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ в рамках третьего этапа строительства сети профессиональной радиосвязи стандарта TETRA к Олимпиаде в Сочи 2014 г. Координация строительства сети осуществляется Федеральным агентством связи (Россвязь) и государственной корпорацией «Олимпстрой» в соответствии с Программой стр
01.06.2011 Motorola Solutions представила новую программную платформу для системы радиосвязи TETRA

Компания Motorola Solutions объявила о выпуске Dimetra SR 8.0 – новой программной платформы для системы радиосвязи TETRA (TErrestrial Trunked RAdio). По словам разработчиков, платформа Dimetra SR 8.0 обеспечит высокую производительность при компактных размерах и поможет заказчикам оптимально использовать ог
28.02.2011 Александр Молдаванов: TETRA и ГЛОНАСС — оружие экстренных служб

ийскими и зарубежными компаниями, расширили сотрудничество с МВД, МЧС, Министерством здравоохранения. Совместно с европейскими коллегами ведется разработка прикладных решений по интеграции технологий TETRA и ГЛОНАСС, внедряются новые релизы инфраструктурного оборудования, формируются образовательные программы. Финансовые показатели также наглядно демонстрируют устойчивое состояние бизнеса к
10.11.2010 В России будет производиться абонентское оборудование ГЛОНАСС-TETRA

Абонентское оборудование ГЛОНАСС-TETRA будет серийно производиться на отечественных промышленных площадках. Такое решение принято по результатам рабочей поездки президента компании «Тетрасвязь» (входит в российский консорциум

25.10.2010 «Тетрасвязь» завершила строительство сети TETRA для саммита АТЭС-2012

Компания «Тетрасвязь», федеральный оператор услуг профессиональной радиосвязи, объявила о завершении строительства федерального сегмента выделенной сети цифровой подвижной радиосвязи стандарта TETRA в Приморском крае. Это первый успешно завершенный телекоммуникационный проект в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Как отмечается, строительство сети TETRA в зоне саммита АТЭС

17.08.2010 EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии

Компания EADS Defence & Security (DS) провела демонстрацию системы TETRA в Румынии в качестве элемента системы охраны границ и в соответствии с Шенгенским соглашением. В презентации приняли участие высокопоставленные представители Министерства внутренних дел Р
07.07.2010 Motorola представила компактную базовую станцию стандарта TETRA с поддержкой TEDS

Подразделение комплексных мобильных решений для корпоративных заказчиков компании Motorola представила самую компактную в мире базовую станцию стандарта TETRA для оперативной связи – MTS1 с поддержкой протокола передачи данных TEDS (TETRA Enhanced Data Service). Новинка призвана расширить спектр решений Motorola на базе стандарта TETR
06.07.2010 Motorola представила TETRA-терминал MTM5400

Подразделение комплексных мобильных решений для корпоративных заказчиков компании Motorola представило первую модель своей линейки терминалов TETRA следующего поколения. MTM5400 – первое устройство на базе новой платформы Motorola, поддерживающей стандарт TETRA Enhanced Data Service (TEDS). В числе возможностей платформы – под
03.06.2010 «Тетрасвязь» анонсировала строительство сети профессиональной связи для Олимпиады в Сочи

Компания «Тетрасвязь», федеральный оператор услуг профессиональной радиосвязи, приняла участие в работе крупнейшего международного форума, посвященного стандарту цифровой радиосвязи TETRA, – TETRA World Congress 2010. Мероприятие прошло в Сингапуре и объединило всех основных представителей международного сообщества TETRA: разработчиков и поставщиков оборудова
31.05.2010 CNews TV. Российские победы TETRA

\"Тетрасвязь\" – крупнейший в России системный интегратор и федеральный оператор профессиональной радиосвязи стандарта TETRA. Компания работает с широким спектром передовых решений и технологий от проектирования до предоставления услуг связи, включая системную интеграцию и построение специализированных аппаратн
15.04.2010 CNews TV. Комплексная безопасность: ГЛОНАСС плюс TETRA

"ИКТ в госсекторе\", проведенном CNews Conferences. Тема доклада: \"Построение комплексных систем безопасности и обеспечения жизнедеятельности с использованием ГЛОНАСС и профессиональных систем связи TETRA\".смотреть на CNews.TV
24.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии

Компания EADS Defence & Security заключила контракт с болгарским Министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Благодаря этому дополнительному контракту вся территория Болгарии будет в зоне покрытия сети TETRA, говорится в сообщении EADS. В рамках
18.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии

Как сообщает пресс-служба EADS Defence&Security, компания заключила контракт с болгарским министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Теперь вся территория Болгарии окажется в зоне покрытия сети TETRA. В рамках этого контракта EADS Defence&Security поставит 50 базовых с
15.02.2010 EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу

пании EADS Defence & Security (DS) и CETC-7 Ltd. (China Electronic Science and Technology Group Corporation No.7 Research Institute) заключили контракт на совместное строительство радиосети стандарта TETRA для муниципалитета Гуанчжоу. Система будет обеспечивать безопасную радиосвязь более чем для 60000 пользователей на площади более 7000 квадратных километров в городе Гуанчжоу. Она также об
14.01.2010 EADS построит радиосеть TETRA для милиции Шэньчженя

Компании EADS Defence & Security (DS) и iASPEC Software Co., Ltd. подписали контракт на поставку радиосети стандарта TETRA для Бюро Общественной Безопасности города Шэньчжэнь (Китай). Эта цифровая радиосеть с автоматическим перераспределением каналов станет самой большой в Китае сетью, используемой полицией,

28.05.2009 Решения RAD позволяют подключать TETRA-оборудование разных поколений

Компания RAD Data Communications представила портфель мультисервисных решений для подключения оборудования разных поколений. «Подключение оборудования разных поколений необходимо в приложениях TETRA – таким образом достигается необходимая гибкость и надежность при передаче трафика TDM по IP и наоборот. Устройства доступа RAD поддерживают возможность будущего развития, - отметил Коби

03.10.2008 Новые радиостанции Motorola для нефтегазовой отрасли в России

Компания Motorola объявила о создании промышленного решения TETRA с повышенным уровнем безопасности для применения в России. Новое решение было разработано в ответ на изменение европейского и международного законодательства. Ранее компания уже поставлял
04.02.2008 Службы безопасности Индии получат связь TETRA

Как сообщила пресс-служба концерна EADS, ее подразделение Secure Networks и полиция штата Андра Прадеш, Индия, подписали контракт на развертывание первой в Индии радиосети TETRA для обеспечения общественной безопасности. Новая сеть будет действовать в регионе Сайбербад, высокотехнологичном пригороде Хайдербада, чье многоязычие, географическое и культурное разнооб
04.02.2008 EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra

Подразделение Secure Networks концерна EADS и полиция штата Андра Прадеш, Индия, подписали контракт на развертывание первой в Индии радиосети Tetra для обеспечения общественной безопасности. Новая сеть будет действовать в регионе Сайбербад, высокотехнологичном пригороде Хайдарабада. EADS Secure Networks, часть подразделения Defence &
22.05.2007 Барселонский аэропорт оснастят радиосвязью TETRA

Компания Motorola объявила о заключении контракта с Барселонским аэропортом на поставку цифровой системы радиосвязи стандарта TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) Барселонскому аэропорту. Проект будет осуществлен совместно с испанским интегратором Amper Sistemas SA. Внедрение этой системы, в основу которой положено решен
15.05.2007 Рейман окончательно принял TETRA

ленов Правительственной комиссии по федеральной связи проект Концепции развития в России профессиональной подвижной радиосвязи общего пользования на 2008-2015 гг. В соответствии с концепцией стандарт TETRA предлагается в качестве основного для сетей профессиональной подвижной радиосвязи Российской Федерации. Приступить к внедрению профессиональной подвижной радиосвязи планируется в 2008 г.

15.05.2007 Экстренные службы переведут на TETRA

а обсуждение членов Комиссии членов проект Концепции развития в Российской Федерации профессиональной подвижной радиосвязи общего пользования на 2008 - 2015 годы. В соответствии с Концепцией стандарт TETRA предлагается в качестве основного для сетей профессиональной подвижной радиосвязи Российской Федерации. Приступить к внедрению профессиональной подвижной радиосвязи планируется в 2008 год
07.12.2006 В Нижегородской области будет построена сеть радиосвязи TETRA

В Нижегородской области будет построена сеть радиосвязи стандарта TETRA. Такое решение приняло в начале декабря этого года правительство Нижегородской области. В ближайшее время будет подготовлена программа строительства сети TETRA в области. Согласно

31.10.2006 Motorola предоставила систему Dimetra IP Compact

абируемого, многофункционального коммутатора системы Dimetra IP Compact, использующего протокол IP. Данный коммутатор предназначается для заказчиков систем стандарта наземной транкинговой радиосвязи (TETRA). Новый коммутатор, использующий протокол IP, реализует возможности проверенной в эксплуатации системы Dimetra IP в компактном сетевом решении. Новая система Dimetra IP Compact – это масш
30.10.2006 Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra

В 1 половине 2007 года в районе Большого Сочи будет построена сеть профессиональной цифровой подвижной радиосвязи стандарта Tetra. Базовые станции Tetra в районе Большого Сочи будут размещены в Красной Поляне, Адлере, Лоо, городе Сочи, Лазаревском, Магри, Туапсе, Ольгинке, Новомихайловском и других населенных
04.04.2005 Британские полицейские обзавелись TETRA-сетью

В Англии, Шотландии и Уэльсе развернута новая система полицейской радиосвязи стоимостью £2,9 млрд. Сеть стандарта TETRA на 100 тысяч пользователей, развернутая оператором O2, обеспечит полицейским шифрованную связь, которую невозможно прослушивать при помощи сканеров радиочастот. Другие проекты — сети
09.03.2005 В России появился первый коммерческий TETRA-абонент

Оператор «МС-СпецТелеком» подписал соглашение с правительством Самарской области, согласно которому местные экстренные службы будут подключаться к его цифровой транкинговой связи стандарта TETRA. По заказу оператора «МС-СпецТелеком» сеть создается российской компанией «Радио Комьюникейшнз Интернешнл» (RCI); она запущена в коммерческую эксплуатацию в начале 2004 года. Действующий


Публикаций - 224, упоминаний - 227

TETRA и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3566 53
Motorola Inc 1156 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
МегаФон 10742 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
ATGroup - Тетрасвязь 21 16
Motorola Solutions 113 12
РадиоТел - RadioTel 19 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 11
Ростелеком 10948 11
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 8
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 7
Sepura 7 7
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 7
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 7
Huawei 4676 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Cisco Systems 5372 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Ланит - Comptek - Комптек 215 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 4
Hytera 18 4
Samsung Electronics 11064 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Qualcomm Technologies 1974 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 9
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Газпром ПАО 1493 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Hyundai Motor Company 436 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Iberdrola 17 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Arthur D. Little 14 2
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Сумма - Сумма Капитал 13 2
Почта России ПАО 2370 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Альфа-Банк 1979 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 18
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 35
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 12
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
Ассоциация-800 20 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Международная Академия транспорта 5 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 64
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 37
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 95 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 21
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 15
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 14
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 13
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 9
Motorola Dimetra IP 10 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPhone 6 4861 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 2
МТС 3G-сеть 121 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
TI TMS - TI TMS DaVinci - серия DSP-процессоров 35 2
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 2
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Android 15243 2
ANSI Fortran 61 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Linux OpenWRT OS 22 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Рейман Леонид 1065 11
Молдаванов Александр 13 9
Струкалев Максим 5 5
Чепрак Артем 21 4
Никифоров Николай 1138 3
Солодухин Константин 119 3
Бровко Василий 60 3
Духовницкий Олег 91 3
Солонин Виталий 90 3
Алдошин Олег 41 3
Путин Владимир 3454 3
Кабанов Владимир 178 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Чурсин Игорь 21 2
Меламед Леонид 150 2
Лебедев Георгий 57 2
Ивантер Дмитрий 36 2
Трифонов Евгений 5 2
Поскакухин Вадим 8 2
Урличич Юрий 52 2
Рудычева Наталья 95 2
Зверев Андрей 59 2
Морошкин Александр 118 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Погребинский Антон 45 2
Зубков Виктор 49 2
Кречетов Николай 25 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Дегтярев Валерий 16 2
Столбов Андрей 22 2
Эльянов Михаил 14 2
Краус Олег 12 2
Саломатин Алексей 8 2
Седов Аркадий 3 2
Орехов Валентин 3 2
Бородаенко Юрий 2 2
Maubois Jean-Louis - Мобуа Жан-Луи 2 2
Горпинченко Роман 13 1
Иванов Олег 153 1
Собянин Сергей 538 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
Европа 24964 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Испания - Королевство 3840 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Греция - Афины 124 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 25 5
Казахстан - Республика 6048 5
Япония 13807 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Норвегия - Королевство 1858 5
Швеция - Королевство 3782 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - ПФО - Самарская область 1577 4
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Мобильные системы 118 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
CNews TV 747 2
Total Telecom 613 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
BleepingComputer - Издание 458 1
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Юность - радиостанция 52 1
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Fastcompany 4 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon 494 1
Vnunet 224 1
NE Asia Online 313 1
Faulkner Information Services 100 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Инфобизнес 24 1
Wikipedia - Википедия 650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
Gartner - Гартнер 3658 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Рустелеком ТК 305 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 10
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
INRA - Institut national de recherche agronomique - Национальный институт агрономических исследований 2 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 3 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Минобороны РФ - ЦФТИ - Центральный физико-технический институт Минобороны России 2 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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