Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak

АО «Упаковочные системы» – производитель картонной упаковки для продуктов питания и напитков, поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах. «Упаковочные системы» являются преемником российского подразделения компании Tetra Pak.



Большая часть молока и соков в России разливается в упаковку «Упаковочных систем». Компания работает более чем с 250 предприятиями пищевой отрасли. «Упаковочные системы» ежегодно выпускают более 5 млрд упаковок на фабрике в Лобне, открытой в 2007 г. Это крупнейшее производство картонной упаковки для напитков и продуктов питания в России и Восточной Европе.



Компания также предлагает технологические решения в сфере производства продуктов питания: молока, соков, сыров, творога. «Упаковочные системы» занимаются восстановительным ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования Tetra Pak на российских пищевых предприятиях.

