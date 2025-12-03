Разделы

Упаковочные системы Тетра Пак Tetra Pak

Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak

АО «Упаковочные системы» – производитель картонной упаковки для продуктов питания и напитков, поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах. «Упаковочные системы» являются преемником российского подразделения компании Tetra Pak.
 
Большая часть молока и соков в России разливается в упаковку «Упаковочных систем». Компания работает более чем с 250 предприятиями пищевой отрасли. «Упаковочные системы» ежегодно выпускают более 5 млрд упаковок на фабрике в Лобне, открытой в 2007 г. Это крупнейшее производство картонной упаковки для напитков и продуктов питания в России и Восточной Европе.  
 
Компания также предлагает технологические решения в сфере производства продуктов питания: молока, соков, сыров, творога. «Упаковочные системы» занимаются восстановительным ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования Tetra Pak на российских пищевых предприятиях.

03.12.2025 Резидент «Сколково» запустил линию интеллектуальной сортировки отходов в Нижнем Новгороде 1
14.05.2024 Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов 3
28.06.2023 LogistiX импортозаместила систему управления оборудованием и автоматизировала склад производителя упаковки «Упаковочные системы» 4
05.09.2018 Tetra Pak и «Галактика» реализовали проект по маркировке молочной продукции 1
29.08.2018 ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix 1
22.10.2010 Управление процессами: компании поверили в BPM 1
29.09.2010 Российский бизнес оценил BPM в условиях кризиса 1
23.09.2010 Круглый стол CNews: «ВРМ в России: мода или потребность» 1
23.11.2009 Эксперты о рынке BPM: взлет на фоне спада 1
29.10.2009 Круглый стол CNews: «Перспективы BPM в России» 1
18.08.2008 Назначение в «Группе Е4»: директор по ИТ 2
24.04.2006 Александр Давыдов: за суверенитет надо платить 1
22.08.2005 ДеЛайт 2000: Мы создали российский рынок проекционного оборудования 1
11.04.2005 Хостинг-Центр РБК отмечает трехлетие 1
21.12.2004 РБК СОФТ разработал сайт для NCW 1
19.11.2004 "Таткоммунпромкомплект" внедрит АСУ "РБК Лизинг" 1
20.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ФГУП Издательство "Пресса" 1
03.09.2004 "Тетра Пак" внедрит систему электронного документооборота NauDoc 1
02.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ГНИВЦ Федеральной таможенной службы 1
31.08.2004 РБК СОФТ будет внедрять ПО i2 в России и СНГ 1
04.08.2004 Юрий Данилюк: Розничные сети озабочены снижением затрат 1
09.06.2004 РБК СОФТ разработала систему учета ввозимого автотранспорта для ГТК РФ 1
13.02.2004 РБК СОФТ - лучшее информационное решение в сфере логистики 1
01.12.2003 РБК СОФТ – одна из ведущих компаний российского ИТ-рынка 1
13.08.2003 “Тетра Пак АО” оптимизирует производственные затраты 4
16.04.2003 "Город-Инфо" получил лицензии на защиту и шифрование информации 1
29.03.2001 Tetra Pak - новый клиент РБК 1
26.04.2000 Scala нашла в лице "МеМоНет" нового партнера 1

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 11
Philips 2076 11
Microsoft Corporation 25236 11
Thawte 32 10
Intel Corporation 12541 10
IBM - International Business Machines Corp 9551 10
Oracle Corporation 6867 10
Verisign 358 10
Oracle Siebel Systems 515 9
Dell EMC 5092 8
HP - Hewlett-Packard 3644 6
AltaVista Search Engine 197 5
Software AG & IDS Scheer 207 4
8983 3
Network Solutions - Web.com 105 2
Галактика - Корпорация 1505 2
Data Matrix - Дата Матрикс 83 2
HP Inc. 5761 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 1
Sony 6634 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
KPMG 270 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 11
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 11
Finnair - Авиакомпания 34 11
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 62 11
Газпром ПАО 1416 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 1
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
ТКПК - Таткоммунпромкомплект 1 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 14 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Татнефть 237 1
Unilever - Юнилевер Русь 163 1
Volkswagen Audi Group 223 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 12
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 16
МПС - Международные платежные системы 147 11
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 898 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 804 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 195 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 1
Маркировка - Marking 1233 1
Стандартизация - Standardization 2240 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 614 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 10
Microsoft Windows 2000 8662 8
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
LogistiX LEAD WMS 55 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 88 1
Армада - РБК Лизинг 16 1
Axelot WMS - Axelot YMS 68 1
Infor - SSA Global Technologies 27 1
ФТС РФ - Авто-Транспорт АС 7 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
Linux OS 10896 1
Microsoft Windows 16327 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apple iPad 3936 1
Кузовкин Алексей 155 6
Сухов Алексей 11 2
Блинов Дмитрий 44 1
Кашин Иван 1 1
Савцов Олег 50 1
Карпачев Игорь 12 1
Симаков Андрей 6 1
Сухопалов Юрий 1 1
Дю Олег 2 1
Журавская Ольга 4 1
Дубин Михаил 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Франция - Французская Республика 7975 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Канада 4985 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 116 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Израиль 2784 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - Крайний Север 316 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Украина 7793 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 441 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 422 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 111 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 12
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Gartner - Гартнер 3608 2
INRA - Institut national de recherche agronomique - Национальный институт агрономических исследований 2 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Логистический Форум 2 1
