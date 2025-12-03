Получите все материалы CNews по ключевому слову
Упаковочные системы Тетра Пак Tetra Pak
АО «Упаковочные системы» – производитель картонной упаковки для продуктов питания и напитков, поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах. «Упаковочные системы» являются преемником российского подразделения компании Tetra Pak.
Большая часть молока и соков в России разливается в упаковку «Упаковочных систем». Компания работает более чем с 250 предприятиями пищевой отрасли. «Упаковочные системы» ежегодно выпускают более 5 млрд упаковок на фабрике в Лобне, открытой в 2007 г. Это крупнейшее производство картонной упаковки для напитков и продуктов питания в России и Восточной Европе.
Компания также предлагает технологические решения в сфере производства продуктов питания: молока, соков, сыров, творога. «Упаковочные системы» занимаются восстановительным ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования Tetra Pak на российских пищевых предприятиях.
