Резидент «Сколково» запустил линию интеллектуальной сортировки отходов в Нижнем Новгороде

Компания «ЭкоПоинт», резидент «Сколково», в партнерстве с экологическим проектом «ЭкоНижний» запустила собственную линию интеллектуальной сортировки вторичных ресурсов. Одиннадцать фандоматов, установленных в Нижнем Новгороде, осуществляют сбор отходов, а с помощью новой технологической линии ведётся сортировка вторичных ресурсов, меняя подходы к рециклингу.

С помощью собственного программного обеспечения для оптической сортировки, компания «ЭкоПоинт» обеспечивает высокую точность разделения отходов. Датасет системы насчитывает более 1 млн объектов и включает свыше 20 классов, среди которых пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и консервные банки, тетрапак-упаковки, картон, бумага, электронные сигареты и другие виды отходов.

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Цифровизация

Высокочувствительная камера фиксирует объекты, движущиеся по конвейеру, а нейронная сеть, размещенная на облачном сервере, мгновенно распознает материал и передает сигнал на сортировку. Контроль качества осуществляет оператор, что гарантирует минимизацию ошибок. После сортировки вторичные ресурсы прессуются в кипы с помощью промышленного оборудования и отправляются на перерабатывающие предприятия.

«Запуск собственной линии сортировки – важный этап в развитии нашего партнерства с проектом «ЭкоНижний» и нашего вклада в построение экономики замкнутого цикла в родном регионе. Теперь мы не только собираем, но и самостоятельно подготавливаем вторичные ресурсы к переработке, повышая их ценность для дальнейшего использования. Наша система на базе искусственного интеллекта постоянно обучается, что позволяет нам увеличивать точность и расширять перечень распознаваемых материалов. Так «ЭкоПоинт» выводит экологическую инициативу на качественно новый уровень, обеспечивая полный цикл – от приема сырья через фандоматы до подготовки качественного материала для переработчиков», – сказал Антон Турченко, генеральный директор «ЭкоПоинт».

