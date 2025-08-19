Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЭкоПоинт EcoPoint
«ЭкоПоинт» — резидент «Сколково», специализирующийся на разработке и внедрении интеллектуальных систем для раздельного сбора вторичных ресурсов.
УПОМИНАНИЯ
ЭкоПоинт и организации, системы, технологии, персоны:
|DEPO Computers - Депо Электроникс 657 2
|ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
|Yandex - Яндекс 8008 1
|РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 2
|РЖД - Российские железные дороги 1961 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 4
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4688 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 754 4
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 896 1
|Турченко Антон 4 3
|Хаханов Юрий 10 3
|Гордеев Александр 3 2
|Путин Владимир 3285 1
|Голубев Евгений 3 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3275 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44782 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152118 1
