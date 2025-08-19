Разделы

ЭкоПоинт EcoPoint

ЭкоПоинт - EcoPoint

«ЭкоПоинт» — резидент «Сколково», специализирующийся на разработке и внедрении интеллектуальных систем для раздельного сбора вторичных ресурсов.

УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Умная экология в действии: как фандоматы «ЭкоПоинт» стали частью инфраструктуры «СберСити» 1
16.08.2024 В Москве появился умный аппарат для сбора отходов на базе искусственного интеллекта 1
26.07.2024 Отходы из нижегородских поездов начали сортировать с помощью нейросетей 1
25.07.2024 Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК» 2
13.02.2023 В России запустился проект по сбору вторсырья с использованием нейросети 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ЭкоПоинт и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 657 2
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
Yandex - Яндекс 8008 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 2
РЖД - Российские железные дороги 1961 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4688 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16105 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25363 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3623 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12602 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 533 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54655 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 156 1
Умные платформы 1805 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70082 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3630 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1745 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2291 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5571 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 754 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 896 1
Турченко Антон 4 3
Хаханов Юрий 10 3
Гордеев Александр 3 2
Путин Владимир 3285 1
Голубев Евгений 3 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3275 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44782 1
Россия - РФ - Российская федерация 152118 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50039 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4213 3
Национальный проект - Экология - Экологическое благополучие 2 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19705 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10323 1
