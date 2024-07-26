Отходы из нижегородских поездов начали сортировать с помощью нейросетей

В Нижнем Новгороде на территории пассажирского вагонного депо Горький-Московский появился умный аппарат для приема вторсырья «ЭкоПоинт» (резидент «Сколково»). Он оснащен датчиком веса и видеокамерой, которая в связке с нейросетью распознает тип вторсырья и оценивает его внешний вид для дальнейшей передачи в переработку. Теперь проводники смогут экологично сдавать накопившийся в поездах мусор, а взамен получать вознаграждение. Пилотный проект уже работает с апреля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭкоПоинт».

Сотрудники Горьковского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»), в том числе проводники, теперь смогут сдавать в специальный аппарат картон, бумагу, книги, журналы, газеты, ПЭТ-бутылки до 6 литров и алюминиевые банки до 2 литров. Позже вторичные ресурсы будут отправляться на перерабатывающие заводы.

В поездах дальнего следования образуется значительное количество твердых коммунальных отходов, которые после рейсов собираются на территории депо. Больше половины из них пригодны для переработки. Установка аппарата позволила организовать раздельный сбор вторичных ресурсов, повысить уровень экологической ответственности и сократить расходы на вывоз отходов.

Аппарат работает круглосуточно, а вознаграждение начисляется через Систему быстрых платежей. Это помогает вовлечь максимальное количество сотрудников в раздельный сбор отходов. Кроме того, интерфейс устройства учит пользователей правильно готовить вторичные ресурсы к переработке.

«Пилотное внедрение умного аппарата «ЭкоПоинт» позволило повысить объемы вторичных отходов, передаваемых на переработку, и снизить объемы отходов, которые передаются региональным оператором ООО «Нижэкология» на полигон. Проект отвечает концепции развития АО «ФПК» в области экологии: увеличение утилизации и вовлечение отходов производства во вторичный оборот на 182% до 2030 г.», – сказал ведущий технолог АО «ФПК» Александр Гордеев.

«Пилотный проект, запущенный по итогам транспортного акселератора РЖД, показывает, как можно эффективно организовать систему раздельного сбора отходов. Установка аппарата позволила достичь важных экологических целей Горьковского филиала АО «ФПК»: повысить мотивацию сотрудников на раздельный сбор, а также увеличить процент извлекаемости полезных фракций из общего объема отходов в депо. Надеемся, что результат проекта станет стимулом для развития этой и других экологических инициатив в компании», – сказал генеральный директор «ЭкоПоинт» Антон Турченко.

«Цифровые технологии и искусственный интеллект находят все большее применение в отрасли обращения с отходами. Устройства «ЭкоПоинт» не только преобразуют городские пространства, но и начали применяться на объектах транспортной инфраструктуры «РЖД», что дает им возможность распространиться по всей стране уже в ближайшие годы. Хотел бы отдельно отметить важность акселерационных программ для внедрения инновационных решений. В частности, благодаря участию в Build UP «ЭкоПоинт» сейчас активно начинает сотрудничать с лидерами девелоперской отрасли, а в GreenTech Startup Booster – с промышленными компаниями. Разработки «ЭкоПоинт» имеют хорошие перспективы внедрения во всех городах нашей страны для решения целого комплекса задач Национального проекта «Экология», – отметил Юрий Хаханов, директор направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково».