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Хаханов Юрий



23.12.2024 ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы крупнейшего в РФ строительного акселератора 1
11.12.2024 Число уникальных пользователей сервисов наш.дом.рф превысило 700 тыс. в месяц 1
25.10.2024 ДОМ.РФ и «Сколково» оценят цифровую зрелость девелоперов 1
16.08.2024 В Москве появился умный аппарат для сбора отходов на базе искусственного интеллекта 1
26.07.2024 Отходы из нижегородских поездов начали сортировать с помощью нейросетей 1
25.07.2024 Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК» 1
18.07.2024 Резидент «Сколково» представил 3D-принтер для возведения четырехэтажных зданий 1
10.06.2024 Резидент «Сколково» разработал ИИ-платформу для экспресс-проектирования объектов недвижимости 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Хаханов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Иммерсия СК 2 1
ИИ-Технологии 104 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 2
ЭкоПоинт - EcoPoint 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 14 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 217 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
Турченко Антон 3 3
Гордеев Александр 3 2
Лукьянов Александр 42 2
Хлапина Елена 1 1
Голубев Евгений 3 1
Маслов Александр 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Национальный проект - Экология - Экологическое благополучие 2 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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