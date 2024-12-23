Хаханов Юрий
Хаханов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 3
|DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Иммерсия СК 2 1
|ИИ-Технологии 104 1
|AMT Group - АМТ-Груп 351 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 3
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
|Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
|Турченко Антон 3 3
|Гордеев Александр 3 2
|Лукьянов Александр 42 2
|Хлапина Елена 1 1
|Голубев Евгений 3 1
|Маслов Александр 38 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
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