Получите все материалы CNews по ключевому слову
Национальный проект Экология Экологическое благополучие
Национальный проект «Экология» (обновлен до «Экологическое благополучие» на период 2025–2030 годов), как и в целом промышленное регулирование, стимулирует предприятия переходить на наилучшие доступные технологии (НДТ), что касается как требований к оборудованию, так и управлению операционными процессами. Это позволяет эффективнее использовать меньшее количество ресурсов, снижает образование отходов, объемы выбросов и сбросов регулируемых загрязнений в естественную и городскую среду.
СОБЫТИЯ
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭкоПоинт - EcoPoint 6 1
|РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
|Хаханов Юрий 13 1
|Гордеев Александр 3 1
|Мишустин Михаил 737 1
|Турченко Антон 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.