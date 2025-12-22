Национальный проект «Экология» (обновлен до «Экологическое благополучие» на период 2025–2030 годов), как и в целом промышленное регулирование, стимулирует предприятия переходить на наилучшие доступные технологии (НДТ), что касается как требований к оборудованию, так и управлению операционными процессами. Это позволяет эффективнее использовать меньшее количество ресурсов, снижает образование отходов, объемы выбросов и сбросов регулируемых загрязнений в естественную и городскую среду.