Национальный проект Экология Экологическое благополучие


Национальный проект «Экология» (обновлен до «Экологическое благополучие» на период 2025–2030 годов), как и в целом промышленное регулирование, стимулирует предприятия переходить на наилучшие доступные технологии (НДТ), что касается как требований к оборудованию, так и управлению операционными процессами. Это позволяет эффективнее использовать меньшее количество ресурсов, снижает образование отходов, объемы выбросов и сбросов регулируемых загрязнений в естественную и городскую среду.

22.12.2025 МТС поможет контролировать чистоту воздуха в Коми 1
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 1
25.07.2024 Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК» 1

DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
ЭкоПоинт - EcoPoint 6 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 9 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 251 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 21 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 668 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1756 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3554 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 34 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 806 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 1
Хаханов Юрий 13 1
Гордеев Александр 3 1
Мишустин Михаил 737 1
Турченко Антон 5 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 1
Россия - ЦФО - Костромская область 435 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 1
Россия - СФО - Кемеровская область 992 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 539 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
