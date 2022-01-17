Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти

Арестован ИТ-директор МВД Татарстана Советский райсуд Казани отправил гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна под домашний арест до октября 2021 г., сообщало издание «Реальное время». По данным собеседников издания, компания поставила в МВД Татарстана некачественные радиостанции. ИТ-глава Татарстана Ленар Самигуллин задержан за взятки Кияна обвиняют в особо крупном мошенничестве в сговоре с неустановленными лицами с причинение

Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации Huawei и Правительство Республики Татарстан подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому с

ТТК продлил контракт по услугам дальней связи с Аппаратом Госсовета Татарстана Компания ТТК, российский оператор связи, продлила государственный контракт с Аппаратом Государственного Совета республики Татарстан на предоставление услуг дальней связи в 2014 г. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках соглашения ТТК продолжит предоставление клиенту усл

Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews инновации». Она вручается за популяризацию ИТ-проектов, меняющих жизнь людей и российского общества. Учредителями премии являются Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и корпорация «Элар». Президент Татарстана Рустам Минниханов является председателем совета АИРР. Заместитель главного редактора CNews Александр Левашов стал лауреатом премии «Золотой Стилус-2013» В задачи АИРР входи

«Инфоматика» разработала электронную аккредитацию на официальные мероприятия Правительства Татарстана спублики Татарстан Рустаму Минниханову и министру связи РФ Николаю Никифорову презентовали терминалы проверки билетов и аккредитации на универсиаду. Резидент ИТ-парка компания «Инфоматика» по запросу Правительства Татарстана разработала и представила новое ИТ-решение для проведения крупных официальных приемов. Решение компании заключается в том, что на официальное приглашение наносится QR C

Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP чев (слева) и директор центра ИКТ "Камаза" Михаил Носов подписали 5-летние соглашение в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова О покупке лицензий для госорганов речь пока не идет

IBM расширяет поддержку технопарка в Татарстане Корпорация IBM и Правительство Республики Татарстан подписали протокол о намерениях, определив области возможн

МВД Татарстана объявило ИКТ-конкурс роительство и реконструкцию фрагментов интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД республики Татарстан на уровне «ГОРОВД». Начальная/максимальная цена контракта - 26 млн р