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Правительство Республики Татарстан Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан Президент Республики Татарстан органы государственной власти

Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти


17.01.2022 Арестован ИТ-директор МВД Татарстана

Советский райсуд Казани отправил гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна под домашний арест до октября 2021 г., сообщало издание «Реальное время». По данным собеседников издания, компания поставила в МВД Татарстана некачественные радиостанции. ИТ-глава Татарстана Ленар Самигуллин задержан за взятки Кияна обвиняют в особо крупном мошенничестве в сговоре с неустановленными лицами с причинение
30.01.2018 Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации

Huawei и Правительство Республики Татарстан подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому с
14.05.2014 ТТК продлил контракт по услугам дальней связи с Аппаратом Госсовета Татарстана

Компания ТТК, российский оператор связи, продлила государственный контракт с Аппаратом Государственного Совета республики Татарстан на предоставление услуг дальней связи в 2014 г. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках соглашения ТТК продолжит предоставление клиенту усл
03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews

инновации». Она вручается за популяризацию ИТ-проектов, меняющих жизнь людей и российского общества. Учредителями премии являются Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и корпорация «Элар». Президент Татарстана Рустам Минниханов является председателем совета АИРР. Заместитель главного редактора CNews Александр Левашов стал лауреатом премии «Золотой Стилус-2013» В задачи АИРР входи
11.02.2013 «Инфоматика» разработала электронную аккредитацию на официальные мероприятия Правительства Татарстана

спублики Татарстан Рустаму Минниханову и министру связи РФ Николаю Никифорову презентовали терминалы проверки билетов и аккредитации на универсиаду. Резидент ИТ-парка компания «Инфоматика» по запросу Правительства Татарстана разработала и представила новое ИТ-решение для проведения крупных официальных приемов. Решение компании заключается в том, что на официальное приглашение наносится QR C
02.12.2011 Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP

чев (слева) и директор центра ИКТ "Камаза" Михаил Носов подписали 5-летние соглашение в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова О покупке лицензий для госорганов речь пока не идет
25.08.2008 IBM расширяет поддержку технопарка в Татарстане

Корпорация IBM и Правительство Республики Татарстан подписали протокол о намерениях, определив области возможн
22.08.2006 МВД Татарстана объявило ИКТ-конкурс

роительство и реконструкцию фрагментов интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД республики Татарстан на уровне «ГОРОВД». Начальная/максимальная цена контракта - 26 млн р
07.09.2005 "Авалком" обеспечил комплексную безопасность в период празднования 1000-летия Казани

Летом этого года компания «Авалком» выиграла тендер, объявленный МВД Республики Татарстан на построение мультисервисной сети для обеспечения мероприятий компл

Публикаций - 253, упоминаний - 321

Правительство Республики Татарстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10371 20
СИНХ - Таттелеком 172 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2909 13
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 154 11
Барс груп 523 11
Microsoft Corporation 23817 11
ICL ГК 273 9
7308 9
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 147 9
5nine Software 1852 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9988 7
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 129 7
Ланит - Норбит - Norbit 308 6
Huawei 3599 6
SAP SE 4997 6
Крок - Croc 1735 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 931 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 384 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1066 5
Гранит-Центр НПП 47 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7304 4
InnoSTage - Инностейдж 54 4
Intel Corporation 11771 4
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 51 4
Fujitsu 2048 4
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 4
IBM - International Business Machines Corp 9272 4
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 54 4
Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 17 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1912 4
eHouse 68 4
Fujitsu Professional Services 25 4
Ростелеком - Связьинвест 1704 3
ОТР ГК 205 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 284 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 3
Cisco Systems 4945 3
Startobaza - Стартобаза 38 3
Ростех - РТ-Информ 140 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 9
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6344 8
Ак Барс Банк 252 7
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 7
Почта России ПАО 2056 7
Татнефть 213 6
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 32 6
Газпром ПАО 1192 5
Иннополис ОАО 10 5
РЖД - Российские железные дороги 1689 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1919 4
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 986 4
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 6 4
СИНХ - Связьинвестнефтехим 14 4
Иннополис Сити АО 6 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 4
Татэнерго 43 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 24 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 3
Россети Ленэнерго 2407 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2556 3
Наукоград - технопарк 113 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 405 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 2
Иннополис Архитект 3 2
Uber 313 2
Татспиртпром 7 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 353 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 24 2
Винзавод - Центр современного искусства 8 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 457 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 64 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 6 2
Спурт АКБ 3 2
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 5 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18561 126
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9713 47
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 132 33
Правительство Москвы 2102 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 28
Президент Российской Федерации 3857 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3094 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3115 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1232 19
Федеральное казначейство России 1615 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2022 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2063 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 843 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2817 11
Верховный суд Российской Федерации 793 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1081 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1237 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1574 10
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 112 10
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 125 10
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 51 9
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 9
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 238 9
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 9
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 72 9
Правительство Калининградской области 62 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1643 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3105 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 8
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 4
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
Единая Россия - Политическая партия 274 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 36 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
Союз развития наукоградов России НП 5 2
4CIO 747 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар 1 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Ассоциация 42 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
Международная академия связи - МАС 37 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 479 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55873 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41383 77
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27000 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11318 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18475 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13539 33
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 23
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1370 17
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10416 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6115 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13785 13
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1224 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4678 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4331 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2981 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 16
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 66 13
Microsoft Windows 2000 12867 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1136 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1108 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 481 6
Age of Kings 3460 6
Linux OS 8621 5
Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 13 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 136 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 812 5
МОД Народный контроль 44 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 521 4
Microsoft Windows 14749 4
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 202 4
Google Play - Google Store - Android Market 3055 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 157 4
Microsoft Office 3525 3
Apple iOS 7070 3
Google Android 12972 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 82 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 223 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 8 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 490 3
Apple - App Store 2689 3
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 85 2
Новые облачные технологии - МойОфис 565 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1820 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 119 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 44 2
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 36 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 188 2
Минниханов Рустам 108 55
Шайхутдинов Роман 112 30
Никифоров Николай 1172 26
Медведев Дмитрий 1636 12
Акимов Максим 180 8
Носков Константин 231 8
Чернякова Елена 29 8
Калина Роман 62 7
Петрушин Андрей 89 7
Иванов Алексей 109 7
Власов Сергей 92 7
Салбиев Алан 30 7
Козлов Александр 63 7
Раков Ярослав 49 7
Албычев Александр 121 7
Селиванов Дмитрий 51 7
Песчанских Георгий 38 7
Чамара Денис 59 7
Бутенко Юрий 64 7
Комар Евгений 20 7
Приданкин Андрей 30 7
Новиков Павел 84 7
Фомичев Олег 125 7
Евстигнеев Сергей 21 7
Соколов Олег 51 7
Крюков Сергей 30 7
Ковнир Евгений 75 7
Абаев Даурен 13 7
Звягина Наталья 64 7
Левин Леонид 126 7
Ляшенко Сергей 29 7
Бойко Елена 152 7
Кисляков Евгений 92 7
Матвеева Татьяна 87 7
Герасимюк Максим 20 7
Лопаткин Герман 104 7
Ермолаев Артем 363 7
Цариковский Федор 32 7
Попов Сергей 114 7
Стрельцов Андрей 58 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2449 248
Россия - РФ - Российская федерация 127521 195
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2463 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40424 77
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 446 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15686 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 23
Россия - ЮФО - Волгоградская область 639 20
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1141 16
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 306 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13445 15
Россия - ЦФО - Тамбовская область 523 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 716 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 782 14
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Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
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