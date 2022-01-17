Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти

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|17.01.2022
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Арестован ИТ-директор МВД Татарстана
Советский райсуд Казани отправил гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна под домашний арест до октября 2021 г., сообщало издание «Реальное время». По данным собеседников издания, компания поставила в МВД Татарстана некачественные радиостанции. ИТ-глава Татарстана Ленар Самигуллин задержан за взятки Кияна обвиняют в особо крупном мошенничестве в сговоре с неустановленными лицами с причинение
|30.01.2018
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Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации
Huawei и Правительство Республики Татарстан подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому с
|14.05.2014
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ТТК продлил контракт по услугам дальней связи с Аппаратом Госсовета Татарстана
Компания ТТК, российский оператор связи, продлила государственный контракт с Аппаратом Государственного Совета республики Татарстан на предоставление услуг дальней связи в 2014 г. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках соглашения ТТК продолжит предоставление клиенту усл
|03.03.2014
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Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews
инновации». Она вручается за популяризацию ИТ-проектов, меняющих жизнь людей и российского общества. Учредителями премии являются Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и корпорация «Элар». Президент Татарстана Рустам Минниханов является председателем совета АИРР. Заместитель главного редактора CNews Александр Левашов стал лауреатом премии «Золотой Стилус-2013» В задачи АИРР входи
|11.02.2013
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«Инфоматика» разработала электронную аккредитацию на официальные мероприятия Правительства Татарстана
спублики Татарстан Рустаму Минниханову и министру связи РФ Николаю Никифорову презентовали терминалы проверки билетов и аккредитации на универсиаду. Резидент ИТ-парка компания «Инфоматика» по запросу Правительства Татарстана разработала и представила новое ИТ-решение для проведения крупных официальных приемов. Решение компании заключается в том, что на официальное приглашение наносится QR C
|02.12.2011
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Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP
чев (слева) и директор центра ИКТ "Камаза" Михаил Носов подписали 5-летние соглашение в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова О покупке лицензий для госорганов речь пока не идет
|25.08.2008
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IBM расширяет поддержку технопарка в Татарстане
Корпорация IBM и Правительство Республики Татарстан подписали протокол о намерениях, определив области возможн
|22.08.2006
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МВД Татарстана объявило ИКТ-конкурс
роительство и реконструкцию фрагментов интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД республики Татарстан на уровне «ГОРОВД». Начальная/максимальная цена контракта - 26 млн р
|07.09.2005
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"Авалком" обеспечил комплексную безопасность в период празднования 1000-летия Казани
Летом этого года компания «Авалком» выиграла тендер, объявленный МВД Республики Татарстан на построение мультисервисной сети для обеспечения мероприятий компл
Правительство Республики Татарстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минниханов Рустам 108 55
|Шайхутдинов Роман 112 30
|Никифоров Николай 1172 26
|Медведев Дмитрий 1636 12
|Акимов Максим 180 8
|Носков Константин 231 8
|Чернякова Елена 29 8
|Калина Роман 62 7
|Петрушин Андрей 89 7
|Иванов Алексей 109 7
|Власов Сергей 92 7
|Салбиев Алан 30 7
|Козлов Александр 63 7
|Раков Ярослав 49 7
|Албычев Александр 121 7
|Селиванов Дмитрий 51 7
|Песчанских Георгий 38 7
|Чамара Денис 59 7
|Бутенко Юрий 64 7
|Комар Евгений 20 7
|Приданкин Андрей 30 7
|Новиков Павел 84 7
|Фомичев Олег 125 7
|Евстигнеев Сергей 21 7
|Соколов Олег 51 7
|Крюков Сергей 30 7
|Ковнир Евгений 75 7
|Абаев Даурен 13 7
|Звягина Наталья 64 7
|Левин Леонид 126 7
|Ляшенко Сергей 29 7
|Бойко Елена 152 7
|Кисляков Евгений 92 7
|Матвеева Татьяна 87 7
|Герасимюк Максим 20 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Ермолаев Артем 363 7
|Цариковский Федор 32 7
|Попов Сергей 114 7
|Стрельцов Андрей 58 7
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