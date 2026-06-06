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Правительство Республики Татарстан Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан Президент Республики Татарстан органы государственной власти
СОБЫТИЯ
|06.06.2026
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Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе
и Татарстан (ЦИТ РТ), по созданию системы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности для правительства Республики Татарстан. В настоящее время платформа Security Vision установлена в
|06.03.2026
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Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision
овать автоматическое создание заявок на устранение уязвимостей с рекомендациями и планом действий. «Правительство Республики Татарстан демонстрирует высокую ответственность и стратегическое вид
|17.01.2022
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Арестован ИТ-директор МВД Татарстана
Советский райсуд Казани отправил гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна под домашний арест до октября 2021 г., сообщало издание «Реальное время». По данным собеседников издания, компания поставила в МВД Татарстана некачественные радиостанции. ИТ-глава Татарстана Ленар Самигуллин задержан за взятки Кияна обвиняют в особо крупном мошенничестве в сговоре с неустановленными лицами с причинение
|30.01.2018
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Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации
Huawei и Правительство Республики Татарстан подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому с
|14.05.2014
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ТТК продлил контракт по услугам дальней связи с Аппаратом Госсовета Татарстана
Компания ТТК, российский оператор связи, продлила государственный контракт с Аппаратом Государственного Совета республики Татарстан на предоставление услуг дальней связи
|03.03.2014
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Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews
инновации». Она вручается за популяризацию ИТ-проектов, меняющих жизнь людей и российского общества. Учредителями премии являются Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и корпорация «Элар». Президент Татарстана Рустам Минниханов является председателем совета АИРР. Заместитель главного редактора CNews Александр Левашов стал лауреатом премии «Золотой Стилус-2013» В задачи АИРР входи
|11.02.2013
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«Инфоматика» разработала электронную аккредитацию на официальные мероприятия Правительства Татарстана
спублики Татарстан Рустаму Минниханову и министру связи РФ Николаю Никифорову презентовали терминалы проверки билетов и аккредитации на универсиаду. Резидент ИТ-парка компания «Инфоматика» по запросу Правительства Татарстана разработала и представила новое ИТ-решение для проведения крупных официальных приемов. Решение компании заключается в том, что на официальное приглашение наносится QR C
|18.09.2012
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ИТ-университет в Татарстане примет первых студентов в 2013 г.
жить проект без нас», - пояснил Гил Таран. Первые студенты появятся в ИТ-университете уже в 2013 г. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу реализовать проект как можно быстрее,
|02.12.2011
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Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP
чев (слева) и директор центра ИКТ "Камаза" Михаил Носов подписали 5-летние соглашение в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова О покупке лицензий для госорганов речь пока не идет
|25.03.2010
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Microsoft и правительство Татарстана развивают сотрудничество в сфере ИТ
В Кабинете Министров республики Татарстан состоялась встреча Рустама Минниханова, премьер-министра РТ, Николая Никифорова, директора Центра информационных технологий РТ (ЦИТ РТ), Вахе Торосяна, в
|09.07.2009
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Microsoft и Правительство Татарстана обсудили перспективы сотрудничества
икова и Рустама Минниханова подготовлен протокол, который ляжет в основу дальнейшего взаимодействия Правительства республики Татарстан и российского представительства корпорации Microsoft.
|22.08.2006
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МВД Татарстана объявило ИКТ-конкурс
роительство и реконструкцию фрагментов интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД республики Татарстан на уровне «ГОРОВД». Начальная/максимальная цена контракта - 26 млн р
|18.10.2005
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Татары не отдадут почту федералам?
ельствами России и Татарстана, находилось в ведении республиканских властей. Более того, этим летом Минимущество Татарстана приняло решение об акционировании ТП: из государственного унитарного
Правительство Республики Татарстан и организации, системы, технологии, персоны:
|Минниханов Рустам 122 64
|Шайхутдинов Роман 116 38
|Никифоров Николай 1138 28
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Дьячков Виктор 37 8
|Путин Владимир 3454 8
|Акимов Максим 192 8
|Носков Константин 241 8
|Хайруллин Айрат 108 8
|Чернякова Елена 30 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Палюх Юрий 15 7
|Городилов Михаил 18 7
|Алексеев Владимир 19 7
|Ачкасов Павел 11 7
|Распопин Николай 48 7
|Торбин Сергей 12 7
|Лапин Тимур 17 7
|Меджитов Тимур 85 7
|Веселов Илья 12 7
|Валяева Елизавета 72 7
|Ковнир Евгений 75 7
|Левин Леонид 134 7
|Кисляков Евгений 93 7
|Матвеева Татьяна 110 7
|Чамара Денис 59 7
|Попов Сергей 166 7
|Бойко Елена 152 7
|Иванов Алексей 163 7
|Солодовников Денис 108 7
|Раков Ярослав 51 7
|Албычев Александр 168 7
|Калина Роман 62 7
|Бутенко Юрий 65 7
|Комар Евгений 20 7
|Приданкин Андрей 30 7
|Новиков Павел 113 7
|Фомичев Олег 139 7
|Песчанских Георгий 39 7
|Селиванов Дмитрий 52 7
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