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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Республики Татарстан Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан Президент Республики Татарстан органы государственной власти

Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


06.06.2026 Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе

и Татарстан (ЦИТ РТ), по созданию системы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности для правительства Республики Татарстан. В настоящее время платформа Security Vision установлена в
06.03.2026 Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision

овать автоматическое создание заявок на устранение уязвимостей с рекомендациями и планом действий. «Правительство Республики Татарстан демонстрирует высокую ответственность и стратегическое вид
17.01.2022 Арестован ИТ-директор МВД Татарстана

Советский райсуд Казани отправил гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна под домашний арест до октября 2021 г., сообщало издание «Реальное время». По данным собеседников издания, компания поставила в МВД Татарстана некачественные радиостанции. ИТ-глава Татарстана Ленар Самигуллин задержан за взятки Кияна обвиняют в особо крупном мошенничестве в сговоре с неустановленными лицами с причинение
30.01.2018 Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации

Huawei и Правительство Республики Татарстан подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому с
14.05.2014 ТТК продлил контракт по услугам дальней связи с Аппаратом Госсовета Татарстана

Компания ТТК, российский оператор связи, продлила государственный контракт с Аппаратом Государственного Совета республики Татарстан на предоставление услуг дальней связи

03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews

инновации». Она вручается за популяризацию ИТ-проектов, меняющих жизнь людей и российского общества. Учредителями премии являются Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и корпорация «Элар». Президент Татарстана Рустам Минниханов является председателем совета АИРР. Заместитель главного редактора CNews Александр Левашов стал лауреатом премии «Золотой Стилус-2013» В задачи АИРР входи
11.02.2013 «Инфоматика» разработала электронную аккредитацию на официальные мероприятия Правительства Татарстана

спублики Татарстан Рустаму Минниханову и министру связи РФ Николаю Никифорову презентовали терминалы проверки билетов и аккредитации на универсиаду. Резидент ИТ-парка компания «Инфоматика» по запросу Правительства Татарстана разработала и представила новое ИТ-решение для проведения крупных официальных приемов. Решение компании заключается в том, что на официальное приглашение наносится QR C
18.09.2012 ИТ-университет в Татарстане примет первых студентов в 2013 г.

жить проект без нас», - пояснил Гил Таран. Первые студенты появятся в ИТ-университете уже в 2013 г. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу реализовать проект как можно быстрее,

02.12.2011 Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP

чев (слева) и директор центра ИКТ "Камаза" Михаил Носов подписали 5-летние соглашение в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова О покупке лицензий для госорганов речь пока не идет
25.03.2010 Microsoft и правительство Татарстана развивают сотрудничество в сфере ИТ

В Кабинете Министров республики Татарстан состоялась встреча Рустама Минниханова, премьер-министра РТ, Николая Никифорова, директора Центра информационных технологий РТ (ЦИТ РТ), Вахе Торосяна, в
09.07.2009 Microsoft и Правительство Татарстана обсудили перспективы сотрудничества

икова и Рустама Минниханова подготовлен протокол, который ляжет в основу дальнейшего взаимодействия Правительства республики Татарстан и российского представительства корпорации Microsoft.
22.08.2006 МВД Татарстана объявило ИКТ-конкурс

роительство и реконструкцию фрагментов интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД республики Татарстан на уровне «ГОРОВД». Начальная/максимальная цена контракта - 26 млн р
18.10.2005 Татары не отдадут почту федералам?

ельствами России и Татарстана, находилось в ведении республиканских властей. Более того, этим летом Минимущество Татарстана приняло решение об акционировании ТП: из государственного унитарного


Публикаций - 315, упоминаний - 416

Правительство Республики Татарстан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 22
СИНХ - Таттелеком 229 18
Microsoft Corporation 25775 17
ICL ГК - ICL Group 481 17
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
БАРС Груп 579 14
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
9594 10
InnoSTage - Инностейдж 220 7
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 7
МегаФон 10742 6
SAP SE 5601 6
Huawei 4677 6
Intel Corporation 12811 6
Крок - Croc 1964 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ланит - Норбит - Norbit 431 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Гранит-Центр НПП 47 4
eHouse 68 4
Fujitsu Professional Services 26 4
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 4
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 4
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 4
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 4
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
Oracle Corporation 7074 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Fujitsu 2105 4
Ростех - РТ-Информ 149 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Татнефть 243 9
Почта России ПАО 2370 8
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 7
Ак Барс Банк 283 7
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 7
Газпром ПАО 1493 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 5
Иннополис ОАО 10 5
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Иннополис Сити АО 6 4
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 13 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Наукоград - технопарк 156 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Иннополис Архитект 3 2
Uber 357 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 10 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 2
Навгеоком НПП 2 2
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Винзавод - Центр современного искусства 12 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Спурт АКБ 3 2
Татспиртпром - Алкоторг 14 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 68
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 64
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 56
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 52
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 16
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 10
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 9
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 9
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 9
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Татарский Интернет 4 4
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
Союз развития наукоградов России НП 5 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Ассоциация 42 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар 1 1
Диссернет - Вольное сетевое сообщество 3 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 153
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 77
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 38
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 28
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 17
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 13
Электронный документ - Electronic document 1579 13
Оповещение и уведомление - Notification 5945 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Оцифровка - Digitization 5185 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 4
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Office 4170 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 4
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Apple - App Store 3109 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
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Шайхутдинов Роман 116 38
Никифоров Николай 1138 28
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Палюх Юрий 15 7
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Бойко Елена 152 7
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Калина Роман 62 7
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 294
Россия - РФ - Российская федерация 166168 239
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 113
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 17
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 16
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Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 16
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Россия - ЦФО - Калужская область 1075 14
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 14
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PCweek 30 1
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FT - Financial Times 1296 1
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
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РАН - Российская академия наук 2122 4
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
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МГУК - Московский государственный университет коммерции 2 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
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ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
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