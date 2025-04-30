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Винзавод Центр современного искусства
Центр современного искусства Винзавод основан в 2006 году Софьей и Романом Троценко и стал одним из первых и масштабных частных центров современного искусства в России. Собрав все направления современной культуры в одном пространстве, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и формирует среду для его развития. Особенность Винзавода в его приверженности идеям искусства и принципам открытости, что позволяет на протяжении более чем 15 лет оставаться одной из наиболее актуальных площадок в области культуры и креативных индустрий.
Одноименный Фонд поддержки современного искусства развивает четыре стратегических направления: Новые имена, Образование, Urban Art и Арт-рынок. Одним из центральных проектов Образования является масштабный проект поддержки просветительских инициатив в сфере современного искусства Винзавод.Open. Программа Винзавод.Open длится в течение одного месяца и состоит из выставочной и образовательной частей, в рамках которых образовательные институции в сфере современного искусства представляют свои стратегии по популяризации актуальных подходов в просветительских практиках.
Винзавод и организации, системы, технологии, персоны:
|УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
|ТСХР - Творческий союз художников России 4 1
|Ханкин Дмитрий 2 2
|Троценко Софья 2 2
|Шакиров Марат 61 1
|Серов Сергей 9 1
|Орлова Елена 17 1
|Никерова Марина 14 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Максудов Руслан 1 1
|Григоренко Руслан 1 1
|Куликов Кирилл 9 1
|Акопов Валерий 1 1
|Намаконов Игорь 2 1
|Пономарева-Коржевская Вероника 2 1
|Брусникина Валерия 2 1
|Рублева Юлия 1 1
|Канавин Николай 1 1
|Першин Сергей 1 1
|Омельченко Юрий 3 1
|Березкина Инна 1 1
|Ковылина Елена 1 1
|Гольников Валерий 2 1
|Лашкина Диляра 1 1
|Ташкер Георгий 1 1
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