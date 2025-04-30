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Винзавод Центр современного искусства

Винзавод - Центр современного искусства

Центр современного искусства Винзавод основан в 2006 году Софьей и Романом Троценко и стал одним из первых и масштабных частных центров современного искусства в России. Собрав все направления современной культуры в одном пространстве, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и формирует среду для его развития. Особенность Винзавода в его приверженности идеям искусства и принципам открытости, что позволяет на протяжении более чем 15 лет оставаться одной из наиболее актуальных площадок в области культуры и креативных индустрий.

Одноименный Фонд поддержки современного искусства развивает четыре стратегических направления: Новые имена, Образование, Urban Art и Арт-рынок. Одним из центральных проектов Образования является масштабный проект поддержки просветительских инициатив в сфере современного искусства Винзавод.Open. Программа Винзавод.Open длится в течение одного месяца и состоит из выставочной и образовательной частей, в рамках которых образовательные институции в сфере современного искусства представляют свои стратегии по популяризации актуальных подходов в просветительских практиках.

 

 


30.04.2025 «МегаФон»: спрос на события в арт-пространствах Москвы вырос на треть 1
04.10.2024 Всероссийская платформа Artists и Федерация креативных индустрий вместе создадут цифрового двойника отрасли искусства 2
28.06.2024 Художники России, объединяйтесь! 2
22.07.2022 «Татспиртпром» внедрил чат-бот для HR-подразделения 1
25.05.2022 Цифровизация «Татспиртпрома»: переход в облака МТС сохранил производителю 5 млн рублей 1
26.09.2017 WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах 1
01.12.2014 Стартовала общедоступная регистрация в доменах .MOSCOW и .МОСКВА 1
20.11.2013 Минпромторг проводит конкурс на разработку знака качества российской продукции 3
02.09.2010 С 2 по 4 сентября в Москве пройдёт фестиваль аудиовизуальных технологий Digital Act 2
17.02.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины с вертикальной загрузкой 1
25.01.2008 Годовщина русской RF Online 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Винзавод и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 1
Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
iiko - айко 50 1
ASKO 35 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
Innova Systems - Иннова 14 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
Лаборатория будущего 9 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 2
McDonald’s - Макдоналдс 199 1
Инвитро - Invitro 70 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 138 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 2
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3022 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ТСХР - Творческий союз художников России 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67480 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52315 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8814 2
Data monetization - Монетизация данных 1688 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3942 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5898 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11301 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1407 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3216 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1097 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5007 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1775 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12777 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1211 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20397 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30383 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7512 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2751 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28187 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2141 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2223 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6119 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2130 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 727 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5515 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12619 1
Маркировка - Marking 1111 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1067 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5410 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5620 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11377 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5450 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4673 1
Художники/Artists - Всероссийская платформа Artists - Художники.РФ 2 2
Apple iPad 3879 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Webmoney Transfer 154 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 428 1
Hisense - Gorenje WA - Gorenje WT - Gorenje D - стиральная машина 6 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Ханкин Дмитрий 2 2
Троценко Софья 2 2
Шакиров Марат 61 1
Серов Сергей 9 1
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