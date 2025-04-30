Винзавод - Центр современного искусства

Центр современного искусства Винзавод основан в 2006 году Софьей и Романом Троценко и стал одним из первых и масштабных частных центров современного искусства в России. Собрав все направления современной культуры в одном пространстве, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и формирует среду для его развития. Особенность Винзавода в его приверженности идеям искусства и принципам открытости, что позволяет на протяжении более чем 15 лет оставаться одной из наиболее актуальных площадок в области культуры и креативных индустрий.

Одноименный Фонд поддержки современного искусства развивает четыре стратегических направления: Новые имена, Образование, Urban Art и Арт-рынок. Одним из центральных проектов Образования является масштабный проект поддержки просветительских инициатив в сфере современного искусства Винзавод.Open. Программа Винзавод.Open длится в течение одного месяца и состоит из выставочной и образовательной частей, в рамках которых образовательные институции в сфере современного искусства представляют свои стратегии по популяризации актуальных подходов в просветительских практиках.