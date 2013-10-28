Словения - Республика

Россия и Словения обсудили сотрудничество в области информационных технологий Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром инфраструктуры, территориального планирования и телекоммуникаций Республики Словении Само Омерзелом, на которой среди прочих тем обсуждалось сотрудничество в области информационных технологий. Само Омерзел предложил в марте 2014 г. провести совместный форум

Словения оптимизирует налогообложение с помощью решений SAP сов, а также гибкость и встроенные инструменты бизнес-аналитики, отметили в SAP. Примечательно, что Словения является одной из семи стран-участниц Евросоюза, выбравших решения SAP в рамках опти

На АЭС в Словении произошла авария Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на АЭС "Крско" в Словении произошла утечка охлаждающей жидкости, после чего работа реактора была полностью пре

Telecom Slovenia развернет сеть WiMAX с помощью Iskratel уктурного решения для развертывания национальной сети WiMAX. Telecom Slovenia является крупнейшим в Словении национальным и международным поставщиком фиксированной и мобильной связи для провайд

Власти Словении начали продажу акций Telekom Slovenije Власти Словении приступили к продаже 49% акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telekom Slovenije, владеющей практически монопольными правами на стационарную телефонную связь. Заявки

В Словении назначен второй тендер лицензий на UMTS-cвязь прошлом тендере не участвовали из-за высокой стоимости лицензии, пока не высказали своих намерений. Словения, страна с 2 млн. населения, имеет уровень охвата сотовой связью около 55%, что выше

Словения пригласила компании для участия в аукционе лицензий на GSM-связь Министерство телекоммуникаций и транспорта Словении приглаcило компании для участия в аукционе по выдаче трех лицензий на мобильную связ