Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Словения
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 118
Словения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761898, в очереди разбора - 665587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761898, в очереди разбора - 665587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru