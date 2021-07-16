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Словения
Республика


16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
20.01.2020 Промышленные экосистемы 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
12.09.2019 Schneider Electric и Petrol оптимизируют системы водо- и теплоснабжения в России 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж 1
19.12.2018 LTE-роуминг Beeline стал доступен еще в 18 странах мира 1
28.09.2018 Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 2
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
28.08.2017 SAP представила «Meet and Code» для продвижения программирования среди детей и молодежи 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
17.01.2017 Шенген «на дому» с «мобильной биометрией» в 2016 году оформили 22,5 тыс. россиян 1
15.12.2016 К проекту No More Ransom по борьбе с шифровальщиками присоединяется все больше стран и организаций 1
22.11.2016 МТС под Новый год в разы подняла цены на международный роуминг 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
31.10.2016 Mindcore автоматизировал российское представительство Seven Refractories на базе Microsoft Dynamics NAV 2016 1
22.09.2016 МТС обеспечит горные районы Кубани интернетом с помощью энергии солнца 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
20.06.2016 Волгоградцы будут получать визы быстрее 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group 1
08.02.2016 Сайт авиакомпании «Эйр Астана» взлетел в «облако» 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
18.05.2015 Интервью замруководителя ДИТ Москвы В.Макарова: Задача ИТ в здравоохранении – сократить издержки 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1

Публикаций - 109, упоминаний - 118

Словения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 252 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Google LLC 7148 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Microsoft Corporation 11077 3
United Group 2 2
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 2
Acronis - Акронис 364 2
Viva Telecom 3 2
Facebook 3765 2
Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
РЦКС - Республиканский центр космической связи 2 1
Playrix Holding 14 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
E-Style Software House 4 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ring 11 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Крок 1219 1
SAP SE 3212 1
Samsung Electronics 5666 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
IBM 3539 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 1
Ланит ГК 1156 1
Cray 50 1
СКБ Контур 416 1
Schneider Electric 408 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Hansa - Ханса 59 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Providence Equity Partners 9 2
Delta Capital International 2 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
BC Partners 2 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
Marshall Capital Partners 63 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Petrol 1 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Почта Банк 289 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Emerging Travel Group 3 1
Альфа-Банк 1123 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Wetherspoons 1 1
Europcar 6 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Carrefour 14 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 2
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 4
ЛДПР 69 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 53 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Экология 18 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Google Android 10751 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Google News 25 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Google YouTube Content ID 5 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Amazon Rekognition 5 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Linux OS 4257 1
IBM Watson 105 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Никифоров Николай 1126 4
Шмулевич Марк 79 2
Малофеев Константин 98 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
Луврье Пьер 4 2
Русев Спас 6 2
Косарев Дмитрий 11 2
Левиев Лев 15 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Snow Jacob - Сноу Джейкоб 1 1
Schmidt Douglas - Шмидт Дуглас 1 1
Smith Helen - Смит Хелен 2 1
Harrison Anthony - Харрисон Энтони 1 1
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 1
Doctorow Cory - Доктороу Кори 2 1
Cerf Vint - Серф Винт 8 1
Ласкавый Сергей 17 1
Байков Александр 4 1
Валяева Елизавета 72 1
Козырев Алексей 270 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Соколов Алексей 121 1
Волож Аркадий 181 1
Волин Алексей 113 1
Дворкович Аркадий 169 1
Иванов Сергей 170 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 21 1
Reda Julia - Реда Джулия 5 1
Калугин Сергей 162 1
Маркин Алексей 4 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 1
Шерин Александр 1 1
Бухман Дмитрий 9 1
Ласовский Владимир 1 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 58
Германия - Федеративная Республика 3633 44
Франция - Французская Республика 2122 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 33
Европа 3752 31
Украина 3365 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 24
Беларусь - Белоруссия 2088 22
Казахстан - Республика 2629 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 17
Эстония - Эстонская Республика 415 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 13
Япония 2780 10
Восточная Европа 1678 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
Болгария - Республика 306 9
Великое Герцогство Люксембург 216 9
Польша - Республика 829 9
Финляндия - Финляндская Республика 816 9
Швеция - Королевство 752 9
Норвегия - Королевство 428 8
Бельгия - Королевство 398 8
Чехия - Чешская Республика 495 8
Венгрия 293 8
Нидерланды 973 8
Италия - Итальянская Республика 1384 8
Румыния 343 8
Испания - Королевство 1253 8
Хорватия - Республика 118 7
Португалия - Португальская Республика 317 7
Дания - Королевство 371 7
Словакия - Словацкая Республика 212 7
Греция - Греческая Республика 322 7
Австрия - Австрийская Республика 527 7
Черногория 86 6
Литва - Литовская Республика 329 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 6
Латвия - Латвийская Республика 450 6
Индия - Республика 2169 5
POI - points of interest 60 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Русский язык 982 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 2
Wikipedia - Википедия 276 2
FT - Financial Times 247 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Associated Press 333 1
Daily Mail 28 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Царьград - телеканал 7 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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