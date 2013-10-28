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Словения Республика
СОБЫТИЯ
|28.10.2013
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Россия и Словения обсудили сотрудничество в области информационных технологий
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром инфраструктуры, территориального планирования и телекоммуникаций Республики Словении Само Омерзелом, на которой среди прочих тем обсуждалось сотрудничество в области информационных технологий. Само Омерзел предложил в марте 2014 г. провести совместный форум
|28.05.2010
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Словения оптимизирует налогообложение с помощью решений SAP
сов, а также гибкость и встроенные инструменты бизнес-аналитики, отметили в SAP. Примечательно, что Словения является одной из семи стран-участниц Евросоюза, выбравших решения SAP в рамках опти
|05.06.2008
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На АЭС в Словении произошла авария
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на АЭС "Крско" в Словении произошла утечка охлаждающей жидкости, после чего работа реактора была полностью пре
|21.03.2008
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Telecom Slovenia развернет сеть WiMAX с помощью Iskratel
уктурного решения для развертывания национальной сети WiMAX. Telecom Slovenia является крупнейшим в Словении национальным и международным поставщиком фиксированной и мобильной связи для провайд
|31.08.2007
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Власти Словении начали продажу акций Telekom Slovenije
Власти Словении приступили к продаже 49% акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telekom Slovenije, владеющей практически монопольными правами на стационарную телефонную связь. Заявки
|20.03.2002
|Между Хорватией и Словенией открыт GPRS-роуминг
|05.06.2001
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В Словении назначен второй тендер лицензий на UMTS-cвязь
прошлом тендере не участвовали из-за высокой стоимости лицензии, пока не высказали своих намерений. Словения, страна с 2 млн. населения, имеет уровень охвата сотовой связью около 55%, что выше
|05.09.2000
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Словения пригласила компании для участия в аукционе лицензий на GSM-связь
Министерство телекоммуникаций и транспорта Словении приглаcило компании для участия в аукционе по выдаче трех лицензий на мобильную связ
|18.08.2000
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Словения намерена объявить конкурс лицензий UMTS-связи в течение двух недель
Министр телекоммуникаций Словении сообщил о намерении правительства в ближайшие две недели объявить конкурс по выдаче
Словения и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 11
|Morabito Ito - Морабито Ито 9 4
|Щеголев Игорь 699 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Сидоров Константин 15 3
|Рашид Карим 8 3
|Малофеев Константин 118 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Левин Леонид 134 2
|Свердлов Денис 201 2
|Греф Герман 485 2
|Волин Алексей 122 2
|Шилов Сергей 99 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Косарев Дмитрий 13 2
|Кураш Антон 32 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Захаров Максим 13 2
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 2
|Русев Спас 6 2
|Луврье Пьер 6 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Кондратьев Дмитрий 34 2
|Якубов Тимур 19 2
|Овчаров Румен 7 2
|Ковтун Андрей 19 2
|Поленец Андрей 2 2
|Штерн Сергей 4 2
|Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
|Бериш Антон 2 2
|Велчев Милен 3 2
|Tatalescu Gabriel - Таталеску Габриель 2 2
|Клишас Андрей 60 1
|Бокова Людмила 82 1
|Водясов Алексей 222 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Соколов Алексей 137 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Мишустин Михаил 787 1
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