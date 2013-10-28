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Словения Республика

Словения - Республика

СОБЫТИЯ


28.10.2013 Россия и Словения обсудили сотрудничество в области информационных технологий

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром инфраструктуры, территориального планирования и телекоммуникаций Республики Словении Само Омерзелом, на которой среди прочих тем обсуждалось сотрудничество в области информационных технологий. Само Омерзел предложил в марте 2014 г. провести совместный форум

28.05.2010 Словения оптимизирует налогообложение с помощью решений SAP

сов, а также гибкость и встроенные инструменты бизнес-аналитики, отметили в SAP. Примечательно, что Словения является одной из семи стран-участниц Евросоюза, выбравших решения SAP в рамках опти
05.06.2008 На АЭС в Словении произошла авария

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на АЭС "Крско" в Словении произошла утечка охлаждающей жидкости, после чего работа реактора была полностью пре
21.03.2008 Telecom Slovenia развернет сеть WiMAX с помощью Iskratel

уктурного решения для развертывания национальной сети WiMAX. Telecom Slovenia является крупнейшим в Словении национальным и международным поставщиком фиксированной и мобильной связи для провайд
31.08.2007 Власти Словении начали продажу акций Telekom Slovenije

Власти Словении приступили к продаже 49% акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telekom Slovenije, владеющей практически монопольными правами на стационарную телефонную связь. Заявки

20.03.2002 Между Хорватией и Словенией открыт GPRS-роуминг
05.06.2001 В Словении назначен второй тендер лицензий на UMTS-cвязь

прошлом тендере не участвовали из-за высокой стоимости лицензии, пока не высказали своих намерений. Словения, страна с 2 млн. населения, имеет уровень охвата сотовой связью около 55%, что выше

05.09.2000 Словения пригласила компании для участия в аукционе лицензий на GSM-связь

Министерство телекоммуникаций и транспорта Словении приглаcило компании для участия в аукционе по выдаче трех лицензий на мобильную связ
18.08.2000 Словения намерена объявить конкурс лицензий UMTS-связи в течение двух недель

Министр телекоммуникаций Словении сообщил о намерении правительства в ближайшие две недели объявить конкурс по выдаче


Публикаций - 255, упоминаний - 277

Словения и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 18
Microsoft Corporation 25775 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Apple Inc 13154 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
Google LLC 12688 9
Ростелеком 10948 9
Mobitel 31 8
Samsung Electronics 11064 8
LG Electronics 3735 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 7
Cisco Systems 5372 6
Intel Corporation 12811 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 6
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Deutsche Telekom 954 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 5
Western Wireless 22 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Vodafone Group 1412 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
ASKO 36 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 16
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 8
Miele - Миле 139 6
Hansa - Ханса 114 6
Haier - Candy Group - Канди 101 5
Газпром ПАО 1493 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 4
Bosch - Gaggenau 36 4
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 4
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Beko - Beko Electronics 83 3
Ardo - Ардо 36 3
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Альфа-Банк 1979 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 5 2
BC Partners 4 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Delta Capital International 16 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
Providence Equity Partners 20 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Dyson 157 2
Smeg 19 2
Swarovski AG 74 2
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 2
Bugatti 17 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
WiMAX Forum 69 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Ассоциация менеджеров 107 1
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 27
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 10
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 9
Google Android 15243 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Apple iOS 8583 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Apple iPhone 6 4861 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 5
Apple iPad 4011 5
Linux OS 11533 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Apple Safari - браузер 896 4
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Apple - App Store 3109 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Samsung - серия холодильников 44 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Paragon Penreader 59 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Microsoft Azure 1526 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPhone 4 800 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Apple iPod Touch 747 2
Nvidia Quadro GPU 279 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Никифоров Николай 1138 11
Morabito Ito - Морабито Ито 9 4
Щеголев Игорь 699 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Сидоров Константин 15 3
Рашид Карим 8 3
Малофеев Константин 118 2
Белоусов Сергей 254 2
Левин Леонид 134 2
Свердлов Денис 201 2
Греф Герман 485 2
Волин Алексей 122 2
Шилов Сергей 99 2
Шайхутдинов Роман 116 2
Косарев Дмитрий 13 2
Кураш Антон 32 2
Сушкевич Антон 67 2
Тараба Дмитрий 27 2
Захаров Максим 13 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 2
Русев Спас 6 2
Луврье Пьер 6 2
Шмулевич Марк 90 2
Кондратьев Дмитрий 34 2
Якубов Тимур 19 2
Овчаров Румен 7 2
Ковтун Андрей 19 2
Поленец Андрей 2 2
Штерн Сергей 4 2
Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
Бериш Антон 2 2
Велчев Милен 3 2
Tatalescu Gabriel - Таталеску Габриель 2 2
Клишас Андрей 60 1
Бокова Людмила 82 1
Водясов Алексей 222 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Соколов Алексей 137 1
Нуралиев Борис 298 1
Мишустин Михаил 787 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 157
Европа 24964 110
Польша - Республика 2031 105
Венгрия 855 91
Чехия - Чешская Республика 1349 89
Германия - Федеративная Республика 13221 87
Италия - Итальянская Республика 4508 86
Швеция - Королевство 3782 85
Финляндия - Финляндская Республика 3697 85
Болгария - Республика 799 85
Хорватия - Республика 287 85
Словакия - Словацкая Республика 482 80
Франция - Французская Республика 8177 78
Румыния 753 78
Литва - Литовская Республика 673 76
Эстония - Эстонская Республика 764 71
Латвия - Латвийская Республика 836 71
Австрия - Австрийская Республика 1357 68
Испания - Королевство 3840 66
Норвегия - Королевство 1858 65
Украина 7928 64
Нидерланды 3746 64
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 64
Дания - Королевство 1337 64
Греция - Греческая Республика 1017 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 56
Сербия - Республика 375 55
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 51
Португалия - Португальская Республика 956 50
Турция - Турецкая республика 2620 46
Бельгия - Королевство 1192 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 45
Люксембург Великое Герцогство 446 41
Северная Македония - Республика 101 41
Черногория 132 39
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