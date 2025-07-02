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Захаров Максим


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Специалисты по рекламе смогут пройти сертификацию VK AdBlogger 1
08.10.2024 T2 отменил роуминг в Крыму 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
19.10.2007 Cтиральная машина: умная стирка от начала и до конца 1
05.10.2007 Настенные (купольные) вытяжки: хиты продаж 1
03.10.2007 Линейка бытовой техники Gorenje – Ora Ito: торжество формы над содержанием 1
24.09.2007 Пять лучших узких стиральных машин с фронтальной загрузкой 1
14.09.2007 Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег» 1
05.09.2007 Большая стирка: вчера, сегодня, завтра. Часть 2 1
03.09.2007 Большая стирка: вчера, сегодня, завтра. Часть 1 1
09.08.2001 "АиФ", "Алфавит" и ИД "Пушкинская площадь" поддержат Peoples.ru 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Захаров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 3
Siemens AG - Siemens Group 2604 3
LG Electronics 3642 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 1
Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
Western Digital Corporation - WDC 559 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 396 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
Миранда-Медиа 62 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 3
ТрансКонтейнер 38 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
Траско - Trasko 32 3
РЖД Логистика 21 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Globaltrans - Глобалтранс 8 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 109 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 2
Miele - Миле 134 2
Adidas - Адидас 163 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Nike 188 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
Gaggenau 34 1
Лента - Сеть розничной торговли 2166 1
Ardo - Ардо 36 1
LVMH Louis Vuitton 25 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Пушкинская площадь - Полиграфический комплекс 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2604 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1818 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32271 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 737 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13964 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 558 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3233 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 355 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12679 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2033 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1638 2
Часы - Будильник - Alarm clock 225 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 567 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 145 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 91 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1878 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7872 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 240 1
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 70 1
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 67 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 312 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3141 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1012 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21160 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21300 1
Умные платформы 1778 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15487 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28383 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29465 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6156 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5601 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17452 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 229 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2407 1
Аксессуары 3992 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9896 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 423 2
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 206 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 98 1
Samsung RL - серия холодильников 14 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston AVSD 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1851 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
BOSCH DKE - Bosch DHL - кухонные вытяжки 3 1
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Hisense - Gorenje DKG - Gorenje BHP - кухонная вытяжка 2 1
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 1
Hisense - Gorenje BOSB - Gorenje U - Gorenje BO - духовой шкаф 4 1
Siemens WS - стиральные машины 3 1
Урьяс Вадим 98 3
Малахов Дмитрий 7 3
Зотов Алексей 52 3
Рыстенко Михаил 62 3
Головатый Артём 8 3
Головин Леонид 25 3
Веселов Роман 5 3
Сычков Федор 1 1
Борзов Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 8
Германия - Федеративная Республика 12808 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 6
Европа 24430 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52709 4
Казахстан - Республика 5678 3
Беларусь - Белоруссия 5869 3
Финляндия - Финляндская Республика 3632 3
Эстония - Эстонская Республика 752 3
Латвия - Латвийская Республика 821 3
Литва - Литовская Республика 655 3
Америка - Американский регион 2176 3
Италия - Итальянская Республика 4392 3
Южная Корея - Республика 6746 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 2
Словения - Республика 251 2
Франция - Французская Республика 7914 2
Европа Западная 1484 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5273 2
Азия - Азиатский регион 5631 1
Япония 13389 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3071 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1744 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2579 1
Испания - Королевство 3739 1
США - Калифорния 4684 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 871 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1187 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 296 1
Италия - Рим 206 1
Югославия 74 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 1
Франция - Марсель 56 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Земля - планета Солнечной системы 10487 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13426 1
Америка Южная 860 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1292 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19424 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7477 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1734 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1367 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5123 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11184 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 196 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2566 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14293 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 717 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1405 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1410 1
Английский язык 6769 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2293 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2362 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5392 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 902 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 422 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 876 1
Физика - Physics - область естествознания 2712 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2809 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5076 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5773 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 209 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 3
АиФ - Аргументы и факты 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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