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Специалисты по рекламе смогут пройти сертификацию VK AdBlogger

Платформа для взаимодействия бизнеса и авторов VK AdBlogger запускает бесплатную программу сертификации для специалистов по рекламе и агентств. После ее прохождения участники получат статус сертифицированных экспертов и возможность попасть в каталог официальных партнеров платформы.

Участникам сертификации будут предоставлены обучающие материалы, после чего им предстоит за 60 минут ответить на 40 вопросов по 4 темам, посвященным работе с платформой: от метрик отслеживания эффективности рекламы до форматов заказа контента у блогеров в VK AdBlogger. Чтобы тест был засчитан, нужно дать минимум 80% правильных ответов по каждой из четырех тем. Участники, которые не пройдут сертификацию с первого раза, смогут попробовать снова через 7 дней.

Каждому сертификату присваивается индивидуальный номер, благодаря чему любой желающий сможет проверить его подлинность на сайте VK Experts.

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Безопасность

«Чтобы успешно работать в сфере digital-продвижения, специалистам нужно постоянно прокачивать свои компетенции, в том числе наращивать опыт работы с актуальными платформами. Мы запустили программу сертификации VK AdBlogger, чтобы каждый мог проверить свой уровень владения инструментарием и познаний в интернет-маркетинге, а также получить дополнительное доказательство своей экспертности, в том числе для клиентов», – сказал директор по маркетингу VK AdBlogger Максим Захаров.

Для получения доступа к программе у специалистов должны быть активный кабинет в VK AdBlogger, в котором проходило хотя бы одно списание средств в течение последних 30 дней, а также опыт запуска кампаний на платформе и знания в сфере интернет-маркетинга и текущего профильного законодательства. Рекламным агентствам для прохождения сертификации необходимо иметь не менее 5 активных клиентов в кабинете VK AdBlogger, не менее 3 сертифицированных сотрудников, размещения и списания в течение 3 месяцев на сумму не менее 100 тыс. руб. в месяц и минимум один опубликованный за последний год рекламный кейс — на площадке самого агентства или на официальном сайте платформы.

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