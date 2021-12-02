Индексная книга CNews*
БТиЭ Гаджеты кухонные Посудомоечная машина Посудомойки Мойки Dishwasher
Публикаций - 266, упоминаний - 543
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1758 64
|91Mobiles 1703 3
|New Scientist 1447 2
|Cosmopolitan 25 2
|Nature 795 1
|Content-Review 5 1
|Die Welt 80 1
|CNews TV 747 1
|Из рук в руки - irr.ru 62 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|Forbes - Форбс 638 1
|Известия ИД 476 1
|Чудо техники 60 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 251 1
|The Washington Post 309 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1263 1
|FT - Financial Times 1170 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
|University of Dayton - Дейтонский университет 1 1
|Bauhaus - Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung - Баухаус - Государственная высшая школа строительства и формообразования 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.