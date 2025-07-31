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БТиЭ Гаджеты кухонные Посудомоечная машина Посудомойки Мойки Dishwasher

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher

Посудомоечная машина «Страуме-2» В Советском Союзе также предпринимали попытки облегчить жизнь домохозяйкам. Так, в 1967 году в Латвийской ССР была выпущена первая посудомоечная машина «Страуме-2», произведенная на одноименном рижском заводе. Советская «посудомойка» была настольной и могла вместить в себя одновременно следующий набор столовых приборов: двенадцать тарелок, четыре стакана, восемь ложек, четыре вилки и четыре ножа. Посудомоечная машина «Страуме-2» В Советском Союзе также предпринимали попытки облегчить жизнь домохозяйкам. Так, в 1967 году в Латвийской ССР была выпущена первая посудомоечная машина «Страуме-2», произведенная на одноименном рижском заводе. Советская «посудомойка» была настольной и могла вместить в себя одновременно следующий набор столовых приборов: двенадцать тарелок, четыре стакана, восемь ложек, четыре вилки и четыре ножа.
Посудомоечная машина «Страуме-2» В Советском Союзе также предпринимали попытки облегчить жизнь домохозяйкам. Так, в 1967 году в Латвийской ССР была выпущена первая посудомоечная машина «Страуме-2», произведенная на одноименном рижском заводе. Советская «посудомойка» была настольной и могла вместить в себя одновременно следующий набор столовых приборов: двенадцать тарелок, четыре стакана, восемь ложек, четыре вилки и четыре ножа.

СОБЫТИЯ

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31.07.2025 Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

ом 25 см. Весит такой прибор 3,7 кг, да и в целом будет побольше, чем основная масса ультразвуковых увлажнителей. Но и задачи у него более серьезные: одновременно увлажнять и очищать воздух. В основе мойки воздуха лежит принцип естественного испарения. Воздух попадает внутрь корпуса через верхнюю решетку, проходя через фильтр предварительной очистки. Затем он поступает на медленно вращающий
11.08.2023 Hisense представила умные посудомоечные машины на российском рынке

телю нужно только заполнить емкость объемом 0,5 л – такого количества хватит в среднем на 20 циклов мойки. В Hisense HV693C60AD предусмотрено 7 режимов работы. Для повседневного мытья посуды по
18.07.2022 Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

йка представляет собой устройство, подающее воду под большим давлением для очищения поверхностей. Раньше такая техника применялась в основном для удаления загрязнений с мотоциклов и авто. Сейчас мини-мойки используют также для очистки дорожек на дачных или приусадебных участках, садового инвентаря и даже стен.  Выбирая бюджетную мини-мойку до 10 000 рублей, можно рассчитывать на устройство

06.06.2022 Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Оговоримся, что мойки высокого давления подходят для разных типов поверхностей. Однако не стоит направлять их на людей или животных, а также очищать с их помощью теплицы из полиэтиленовой пленки или поликарбон
11.02.2022 «Ситимобил» добавил в приложение для водителей автомобильные мойки

Сервис городской мобильности «Ситимобил» добавил новую функцию в приложение «Ситистарт» для водителей – партнёров сервиса: теперь на карте города стали доступны мойки для автомобилей. В феврале в приложении для водителей «Ситистарт» («Ситимобил» для водителей) на интерактивных картах городов стали доступны мойки самообслуживания, оплатить которы
02.12.2021 Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

ите огромное количество воды. А при половинной загрузке экономия будет еще больше. Для повседневной мойки и слегка загрязненной посуды здесь есть быстрой часовой и экологичный режимы. Также име
09.11.2021 Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM

Традиционные увлажнители и мойки воздуха работают по принципу естественного холодного испарения: сухой воздух всасывается с помощью вентилятора, прогоняется через специальный барабан или картридж, смоченный водой, и выхо
01.10.2021 Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

ять загрязнения на ней, чтобы потом насухо протереть стекло без разводов. Для достижения наилучшего результата салфетки вращаются, имитируя круговые движения рук.  Помимо стекол, аппарат подходит для мойки кафеля, натирания паркета и зеркал. Главное, чтобы поверхность была размером не менее 35×35 см. А в режиме сухой уборки с помощью робота даже можно убрать пыль со стен, покрытых бумажными
22.07.2021 Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой

я воды. Кстати, у некоторых моделей посудомоек предусмотрено автоматическое открывание камеры после мойки — это очень удобно.
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM

лезвие не затупилось слишком быстро. В целом, бытовые ножи также лучше мыть вручную, так как после мойки в машине их придется чаще точить. Чугунная посуда. Ни сделанную из чугуна сковородку, н
14.05.2021 Лучшие мойки высокого давления: выбираем технику для дачи

— до 500 л/час. Есть самовсасывание воды и встроенный пеногенератор с регулировкой количества подачи моющего средства.  В комплекте идут две форсунки: плоская (для деликатных поверхностей, например, мойки автомобиля) и роторная (для более жестких материалов и стойких загрязнений — бетонные дорожки, тротуарная плитка и т. п.) Мойка высокого давления STIHL RE 120 С мойкой удобно работать — э
23.03.2021 Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

тоже компактный (25×33×25 см, 3,5 кг), а значит, площадь испарения у дисков меньше. Впрочем, такой мойки будет вполне достаточно для помещений площадью до 20 м². Timberk TAW H3 D Интенсивность
02.07.2020 Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

жи. До недавнего времени альтернативой профессиональным автомойкам было лишь ведро с водой. Теперь автомобилист может купить бытовую мойку высокого давления, чтобы ухаживать за своим авто. При выборе мойки высокого давления рекомендуем обратить внимание на ключевые параметры: мощность, давление, расход воды. Важное значение также имеет материал, из которого выполнены помпа и поршни — пласти
16.07.2019 Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

и 90 мин/65°C, экономичном и интенсивном, а также справляется с хрупкой посудой за счет деликатной мойки. Индикаторы наличия средства для мытья и ополаскивателя расположены на дисплее панели у
31.08.2018 Руководство по выбору и использованию посудомоечной машины

о-расточительной. Что касается стоимости эксплуатации посудомоечной машины и сравнения её с «ценой» мойки посуды руками. Всё это очень индивидуально, но в средних цифрах выглядит так… Стоимость
23.10.2017 Обзор мойки воздуха Philips HU5930/10: улучшаем погоду в доме

жения бактерий. Особенно если температура испаряемой воды не низкая и не высокая.    Мойка воздуха Philips HU5930/10 Для более полного контроля над микроклиматом в жилых помещениях лучше использовать мойки воздуха. Такое устройство как Philips HU5930/10 справится и с увлажнением и с очищением — и сделает это наиболее эффективно.Внешний вид Конечно, габариты Philips HU5930/10 больше, чем у с
29.03.2017 В элитной посудомоечной машине Miele найдена опасная «дыра». Производитель не реагирует уже полгода

ому файлу на сервере, используя ошибки систем безопасности и путем подмены пути к файлу.Медицинская посудомоечная машина Miele Professional PG 8528 Благодаря выявленной уязвимости злоумышленник
18.04.2016 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM

атации техники и… реконфигурируемыми полками моющего шкафа. Как и в случае с вместимостью, качество мойки стандартного набора тарелок, чашек и вилок – всегда хорошее (но чаще – отличное). Пробл
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077

ся подтеков, если они правильно установлены — ещё один маленький, но плюс.   Существует мнение, что посудомоечная машина тратит на мытьё слишком много воды, да и электричество расходуется, тогд
10.06.2014 Пылесос-самоход, печь - знаток русской кухни и другие новинки LG

На Форуме инноваций LG 2014 представила новые модели посудомоечных машин, пылесосов, печей и духовых шкафов. Новая линейка посудомоечных ма
18.12.2012 Правила чистой посуды. ZOOM.CNews изучает новую посудомоечную машину Siemens Timelight

мого российскими пользователями немецкого концерна BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Это узкая посудомоечная машина (ширина — 45 см). Она встраиваемая — отличный вариант для кухонь с проду
23.11.2012 Узкие и компактные посудомоечные машины. Выбор ZOOM

о знать пользователю о процессе мытья: выбранная программа, дополнительные функции, время до финала мойки. И это всё — на полу. Причём (и на IFA ZOOM.CNews в этом убедился), проекция видна на л
26.10.2012 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM

некуда потратить это время? Прибавьте сюда ещё экономию воды — посудомоечная машина тратит на цикл мойки ощутимо меньше воды (10-15 л, в среднем, для программы повседневного мытья, экономичной
06.07.2012 Операция «Чистые руки»: выбираем посудомоечную машину. Рекомендации ZOOM.CNews

ргоэффективности, производители используют латинские буквы (А-G). Наивысшими считаются классы А для мойки и сушки. Класс энергоэффективности ныне может быть А, может быть А+, А++, А-20% и т.д.

09.12.2011 Новинка от Electrolux: мойки воздуха с интеллектом

Специально для тех, кто заботится о своем здоровье, компания Electrolux выпустила высокотехнологичные мойки воздуха 75-й серии. Эти необходимые в любом доме устройства способны не только увлажнять, но и очищать воздух от мельчайшей пыли, пылевых клещей, вредоносных спор и пыльцы в помещениях пл
11.11.2011 Лучшие посудомоечные машины осени. Выбор ZOOM

еменная посудомоечная машина. ZOOM.CNews рекомендует. Посудомоечная машина BOSCH SPS 69T02RU. Класс мойки - А. Класс сушки (конденсационная, с теплообменником) - А. Класс энергоэффективности -

24.08.2011 Лучшая бытовая техника для "малометражек". Выбор ZOOM

о 10 комплектов посуды. Ширина — 44,8 см (высота — 82, глубина — 54,8 см). Предусмотрено 8 программ мойки, 6 температурных режимов: предварительная мойка, быстрая (30 минут, 35°С), деликатная (
17.06.2011 Выбор ZOOM: обзор лучших посудомоечных машин сезона

а мытья.  Потребление воды - до 13 л за цикл.  Шум - до 45 дБ. Класс энергоэффективности - А. Класс мойки - А. Класс сушки - А.  Сборка - Европейский Союз (ЕС). Рекомендуемая производителем сто
17.03.2011 Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России

судомоечных машин за эти деньги в магазинах не так уж много — основная масса дешевле. Модель  Класс мойки  Класс и система сушки  Класс энергоэффективности Вместимость (кол-во стандартных компл
11.08.2010 Лучшие посудомоечные машины: выбор ZOOM

дом с дисплеем кнопка таймера и режима  половинной загрузки. Далее еще три кнопки: выбора программы мойки, активации или деактивации программы, включения и выключения прибора.  Программ мытья в
12.05.2010 Выбираем посудомоечную машину: свобода от кухонного рабства

  В процессе эксплуатации «посудомойки» станет понятен оптимальный уровень ее загрузки... Программы мойки, сушка Здесь обозначим основные программы, наличие которых в узкой и полноразмерной пос
25.03.2010 Посудомоечные машины: хиты продаж первого квартала 2010

ыс. рублей, она вполне функциональна: все необходимое для того чтобы нормально вымыть посуду (класс мойки – «B») машина имеет. У нее на это 5 программ: «Предварительная мойка» (в холодной воде)
10.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие посудомоечные машины

ках прибора).   Bosch SKS 60E18EU. Габариты: высота – 45 см, ширина – 55 см, глубина – 50 см. Класс мойки – А. Класс сушки – В. Класс энергоэффективности – А. Электронный индикатор наличия соли
26.10.2009 Правила здорового климата в увлажнителях Electrolux

отличающихся эргономичным дизайном и функциональным удобным управлением. Этими новинками стали: ультразвуковые увлажнители воздуха с долговечной ультразвуковой мембраной с покрытием titanium nitrite, мойки воздуха, отличающиеся наличием системы подавления размножения бактерий. Обо всем подробней. Electrolux сделал ставку на модели с ультразвуковым принципом работы неспроста – ведь именно та
09.09.2008 Новинки посудомоечных машин

ные характеристики новинок посудомоечных машин Название модели* Тип встраивания Количество программ мойки Класс энергопотребления Стоимость, руб. (сентябрь 2008 г.) Miele G 1502 Sci с открытой

31.07.2008 Система AquaStop: технология защиты от протечек

мы AquaStop на посудомоечных машинах в течение всего срока службы оборудования. Посудомоечная машина BOSCH SGS 56M08 с AquaStop Правда, подключени
11.04.2008 История посудомоечной машины: счастливая неудачница

у изобретательницы, они должны были высыхать от высокой температуры, которую приобретали в процессе мойки. Из машины Жозефина намеревалась доставать совершенно чистую и сухую посуду. Конечно же
08.04.2008 Хит продаж: самые востребованные «посудомойки» сезона

ное обеспечение нельзя назвать слишком уж разнообразным: инженеры предусмотрели всего пять программ мойки, зато они отлично зарекомендовали себя применительно к самой разной посуде. Помимо расп
13.02.2008 Компактно и удобно: посудомоечная машина Electrolux ESF 46010

U или Kaiser S4571 XL  выглядят ничуть не хуже. Siemens SF 25T053Вместимость: 9 комплектов Программ мойки: 5Стоимость: 27500 Bosch SRS 45T72 EUВместимость: 9 комп. Программ мойки: 4Стоим
31.01.2008 Посудомоечные машины: мойка по правилам

ой бесперебойной работой, стоит совершить несколько несложных операций, предваряющих саму процедуру мойки в машине. Все остатки пищи с тарелок нужно очистить, иначе эти частицы могут засорить ф

Публикаций - 374, упоминаний - 1004

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