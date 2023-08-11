Hisense представила умные посудомоечные машины на российском рынке

Hisense дополнила ассортимент доступной для россиян продукции новой посудомоечной машиной HV693C60AD, работающей на долговечном инверторном моторе. Бесщеточный электродвигатель с электроникой нового поколения обеспечивают высокое качество мытья, снижение электропотребления и уровня шума.

За один цикл Hisense HV693C60AD может отмыть до 16 комплектов посуды. При этом продуманный дизайн внутреннего пространства позволяет вмещать посуду любого размера. Новая техника Hisense облегчит ежедневную работу по дому или уборку после праздников с большим застольем.

Hisense HV693C60AD отмывает даже стойкие загрязнения. Внутри на верхней, средней и нижних частях расположены три разбрызгивателя, которые обеспечивают равномерное распределение воды и улучшают ее проникновение к каждому прибору.

Посудомоечная машина Hisense HV693C60AD сама определяет необходимое количество моющего средства для каждого цикла благодаря функции автоматизированного дозирования. Пользователю нужно только заполнить емкость объемом 0,5 л – такого количества хватит в среднем на 20 циклов мойки.

В Hisense HV693C60AD предусмотрено 7 режимов работы. Для повседневного мытья посуды подходит часовая программа с нагревом воды до 65 градусов. Помимо нее есть и другие: автоматическая, интенсивная, эко, гигиена, хрупкое стекло, ночная.

Посудомоечная машина Hisense оснащена интуитивно понятной панелью управления с сенсорными элементами – для запуска нужной программы необходимо лишь легкое касание. Кроме того, модель HV693C60AD станет частью вашего «умного» дома, ведь ей можно управлять по Wi-Fi. Дистанционно через телефон запускаются программы и контролируется процесс мытья.

Комфорт от использования техники – в ее деталях. Например, в светодиодной подсветке внутри посудомоечной машины. Расположение ламп обеспечивает полный обзор внутренней части, создавая дополнительное удобство при загрузке и выгрузке. Об окончании программы сообщит звуковой сигнал и LED-индикатор, расположенный на внешней стороне Hisense HV693C60AD. После завершения цикла мытья дверца посудомоечной машины автоматически приоткрывается и выпускает накопившийся пар. Благодаря этой функции посуда полностью высыхает сама.

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