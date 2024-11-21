Hisense Group Holdings - Айсенс Рус

В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense 11 декабря компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, провела партнерскую конференцию, приуроченную к празднованию 55-летия. Компания представила итоги работы и подел

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр Экстерьер Кинотеатральный проектор Hisense PL2SE выглядит современно и стильно. Устройство получилось весьма компактным, всего 12 см в высоту, а горизонтальные размеры 53,1 x 33,5 см позволяют не переживать по поводу его размеще

Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, име

Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов Компания Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет пользователям из России новые лазерные проекторы из линейки Laser Cinema. Модели PL2SE и PX3SE-PRO сочетают

Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров Компания Hisense объявила о старте массового производства 150-дюймового лазерного ТВ. За последние несколько лет спрос на модели телевизоров с диагональю 100 дюймов увеличился экспоненциально, причем ла

Hisense представляет новую серию умной бытовой техники Компания Hisense, один из производителей электроники и бытовой техники, запускает продажи моделей из новой серии 7S на российском рынке. Стиральная машина WF7S1247BW и сушильная машина DH7S107BW предлаг

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями Внешний вид и конструктивные особенности Hisense RQ760N4IF1 относится к многодверным моделям — в частности, тут четыре дверцы: две верхние открывают холодильное отделение, левая нижняя — морозильное, а правая нижняя – камеру My Fresh

Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщает о новинке из серии многодверных холодильников Hisense PureFlat. Теперь российские покупатели могут приобрести модель Hisense RQ760N4IF1, которую отличают богатый функционал, привлекательный внешний вид и широкие возможности самодиаг

Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России йском рынке. Модельный ряд пополнился новыми моделями N-серии. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense E7N и E7N Pro – это QLED-телевизоры, которые по сравнению с моделями

Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России Компания Hisense, производитель бытовой техники и электроники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, укрепляют партнерские отношения и представляют новые модели коммерческих дисп

OCS начала поставлять профессиональные дисплеи Hisense OCS Distribution объявила о развитии партнерских отношений с компанией Hisense. Продуктовый портфель дистрибьютора пополнили отдельностоящие и интерактивные дисплеи, LED-стены и дисплеи для видеостен производителя. В рамках дистрибьюторского соглашения в ассортиме

Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS Компания Hisense, производителей телевизионной и бытовой техники, объявляет о старте продаж мониторов в сети магазинов DNS. Ассортимент включает модели N3G-PRO, G6H и G7H в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма.

Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра Экстерьер Лазерный мини-проектор Hisense C1 выглядит как компактный параллелепипед размером 245 × 216 мм и высотой — 179 мм. Изготовлен из качественных материалов, дизайн довольно лаконичный и строгий, благодаря чему мини-прое

Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A можностей совместимости и изящного дизайна. Телевизоры и звуковые панели Toshiba оптимально взаимодействуют и всецело раскрывают и усиливают потенциал друг друга. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Полное окружение чистым звуком, которое обеспечивают Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A, меняет эмоциональное восприятие контента, – сказал Шон Ли, старший менеджер по продукции подраз

Hisense объявила о старте сотрудничества с Xbox в рамках программы Designed for Xbox вой технологии лазерных телевизоров. Благодаря экрану с диагональю более чем 100 дюймов партнерство Hisense и Xbox принесет игровому сообществу уникальные возможности. С его помощью пользовател

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный о массивная и гарантирует надежное и устойчивое размещение телевизора. Основание — 30 х 40 см. При необходимости, экран можно разместить и на стене при помощи VESA (400 x 300 мм) крепления. Дизайн Hisense 65U8KQ можно назвать практически безрамочным. Единственный заметный элемент на фронтальной панели — узкая полоска, прикрытая серой тканью, которую можно условно назвать фронтальным саун

Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России Hisense объявляет о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Do

Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России Hisense объявила о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Do

Hisense представляет первые новинки 2024 года На российский рынок вышла новая линейка продуктов — мониторов Hisense, оснащенных прогрессивными технологиями и созданных с заботой о пользователях. Линейка мониторов представлена на российском рынке в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма: модели N3G, N3F, N3F, G

Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA сериалами, мультфильмами в рамках удобной и интуитивно понятной операционной системы, разработанной для совершенствования просмотра и большего комфорта зрителей. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Мы говорим о видео, снимаем видео и смотрим видео: значение этого формата передачи информации нельзя переоценить, – сказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов. – Платформа «VK Вид

Новинки компании Hisense накануне 2024 года й конференции, были представлены устройства из следующих категорий: крупная и малая бытовая техника Hisense и Gorenje, телевизоры, коммерческие экраны, игровые мониторы и аудиосистемы Hisens

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи Внешний вид и конструктивные особенности Холодильник Hisense RS840N4AIF выполнен в форм-факторе Side-by-side, основная особенность которого — размещение отделений не друг над другом, а рядом, как у шкафа. Как правило, это холодильники с большой в

Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке Компания Hisense, производитель электроники и бытовой техники, предложила российским потребителям новые модели телевизоров Mini-LED. Hisense UXKQ представлена в двух диагоналях: 65 и 85 дюймов. И

Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России ынке робот-пылесос. Модель RVCL144AB оснащена бесщеточным мотором, функцией дистанционного управления через приложение и предназначена для сухой и влажной уборки. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Аккумулятор с емкостью 5200 мАч работает два с половиной часа без подзарядки, позволяя очищать значительные площади. По окончании цикла работы робот-пылесос самостоятельно возвращается

Hisense выпустила новую модель лазерного проектора Компания Hisense дополнила линейку ультракорткофокусных лазерных проекторов новой моделью – PX1H. Проектор PX1H оснащен лазерным источником света Trichroma X-Fusion и способен создавать 4K-изображение д

Hisense представила умные посудомоечные машины на российском рынке работающей на долговечном инверторном моторе. Бесщеточный электродвигатель с электроникой нового поколения обеспечивают высокое качество мытья, снижение электропотребления и уровня шума. За один цикл Hisense HV693C60AD может отмыть до 16 комплектов посуды. При этом продуманный дизайн внутреннего пространства позволяет вмещать посуду любого размера. Новая техника Hisense облегчит ежед

Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах В операционной системе Vidaa, разработанной компанией Hisense, появилась платформа с библиотекой кино и сериалов. Hisense продолжает развивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion.

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента ольше. Последнее время их семейство пополнил класс ультракороткофокусных моделей, которые можно размещать очень близко к стене или экрану, но при этом получать сравнимые размеры изображения. Компания Hisense пошла дальше и добавила к своим проекторам функционал телевизора, который, по современным тенденциям и трендам, одновременно выступает и в качестве мультимедийной системы на уровне само

Merlion и Hisense подписали дистрибьюторское соглашение В апреле текущего года Hisense, китайский производитель крупной бытовой техники и электроники, объявил о старте продаж коммерческих дисплеев в России. В рамках развития на этом рынке вендор в подписал дистрибьюторско

Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке Hisense объявила о старте продаж коммерческих дисплеев в России. Профессиональная продуктовая линейка Hisense разработана специально для сегментов бизнеса, где визуальный контент играет важную роль для привлечения потребителей. Новые решения компании подразделяются на четыре категории: цифровые

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой Но сначала пару слов о компании: Hisense - ведущий производитель телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов и климатического оборудования. На российском рынке компания работает уже более шести лет и успела себя зар

Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке Компания Hisense объявляет о доступности новых моделей СВЧ-печей и пылесосов для российских потребителей, сообщили CNews представители Hisense. В число новых микроволновых печей Hisense во

Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям Компания Hisense представляет новые 4К OLED-телевизоры серии A85H с диагоналями экрана 65 и 55 дюймов на российском рынке. Приобрести Hisense 65A85H и Hisense 55A85H можно в розничных мага

Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров AG подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Оно предусматривает применение разработок Hisense в области лазерных телевизоров и использование опыта Leica Camera AG в сфере ультрако

Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa На персонализированной платформе Vidaa, собственной разработке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российского и з

Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге Телевизоры Hisense теперь доступны для ознакомления в новой бренд-зоне магазина «М.Видео», которая открылась в торговом центре «МЕГА-Парнас». Каждый желающий может оценить техническое наполнение и дизайн

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках Отдельно стоит отметить особую заботу Hisense о здоровье своих клиентов: в ULED 65U8GQ используется технология, которая снижает вредное для глаз излучение синего света. Причем она реализована без ущерба для качества изображения. Бе

Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке Hisense сообщила о том, что лазерные телевизоры Hisense серии L9G с диагональю 100 дюймов и 120 дюймов поступили в продажу. В моделях Hisense Laser TV 100L9G и Hisense Laser TV 120L9G реализована улучшенная технология Trichroma

Hisense развивает технологии воспроизведения изображения циально выпустила первый самостоятельно созданный процессор Hi-View HV8107. Он поддерживает разрешение 8К и алгоритмы анализа на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Hisense. В 2005 г. Hisense разработала свой первый запатентованный процессор для обработки цифрового видео, который получил широкое промышленное распространение. Недавно выпущенный проце