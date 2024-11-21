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Hisense Group Holdings Айсенс Рус

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус

Компания Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. В 2021 году в компании по всему миру работают более 80 000 сотрудников. Hisense имеет 14 производственных площадок, 17 научно-исследовательских центров и 54 компании и офиса в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии. Продукция компании  продается в более чем 130 странах. Европейское представительство Hisense, филиал в Германии и европейский научно-исследовательский центр расположены в г. Дюссельдорф. Другие филиалы компании находятся в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Чешской Республике и России


21.11.2024 В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense

11 декабря компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, провела партнерскую конференцию, приуроченную к празднованию 55-летия. Компания представила итоги работы и подел
21.11.2024 Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Экстерьер  Кинотеатральный проектор Hisense PL2SE выглядит современно и стильно. Устройство получилось весьма компактным, всего 12 см в высоту, а горизонтальные размеры 53,1 x 33,5 см позволяют не переживать по поводу его размеще
18.10.2024 Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, име
09.10.2024 Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов

Компания Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет пользователям из России новые лазерные проекторы из линейки Laser Cinema. Модели PL2SE и PX3SE-PRO сочетают
30.09.2024 Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров

Компания Hisense объявила о старте массового производства 150-дюймового лазерного ТВ. За последние несколько лет спрос на модели телевизоров с диагональю 100 дюймов увеличился экспоненциально, причем ла
31.07.2024 Hisense представляет новую серию умной бытовой техники

Компания Hisense, один из производителей электроники и бытовой техники, запускает продажи моделей из новой серии 7S на российском рынке. Стиральная машина WF7S1247BW и сушильная машина DH7S107BW предлаг
29.07.2024 Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

Внешний вид и конструктивные особенности  Hisense RQ760N4IF1 относится к многодверным моделям — в частности, тут четыре дверцы: две верхние открывают холодильное отделение, левая нижняя — морозильное, а правая нижняя – камеру My Fresh

08.07.2024 Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщает о новинке из серии многодверных холодильников Hisense PureFlat. Теперь российские покупатели могут приобрести модель Hisense RQ760N4IF1, которую отличают богатый функционал, привлекательный внешний вид и широкие возможности самодиаг
24.06.2024 Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России

йском рынке. Модельный ряд пополнился новыми моделями N-серии. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense E7N и E7N Pro – это QLED-телевизоры, которые по сравнению с моделями

24.05.2024 Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России

Компания Hisense, производитель бытовой техники и электроники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, укрепляют партнерские отношения и представляют новые модели коммерческих дисп
20.05.2024 OCS начала поставлять профессиональные дисплеи Hisense

OCS Distribution объявила о развитии партнерских отношений с компанией Hisense. Продуктовый портфель дистрибьютора пополнили отдельностоящие и интерактивные дисплеи, LED-стены и дисплеи для видеостен производителя. В рамках дистрибьюторского соглашения в ассортиме
16.05.2024 Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS

Компания Hisense, производителей телевизионной и бытовой техники, объявляет о старте продаж мониторов в сети магазинов DNS. Ассортимент включает модели N3G-PRO, G6H и G7H в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма.
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра

Экстерьер Лазерный мини-проектор Hisense C1 выглядит как компактный параллелепипед размером 245 × 216 мм и высотой — 179 мм. Изготовлен из качественных материалов, дизайн довольно лаконичный и строгий, благодаря чему мини-прое
05.04.2024 Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A

можностей совместимости и изящного дизайна. Телевизоры и звуковые панели Toshiba оптимально взаимодействуют и всецело раскрывают и усиливают потенциал друг друга. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Полное окружение чистым звуком, которое обеспечивают Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A, меняет эмоциональное восприятие контента, – сказал Шон Ли, старший менеджер по продукции подраз
15.03.2024 Hisense объявила о старте сотрудничества с Xbox в рамках программы Designed for Xbox

вой технологии лазерных телевизоров. Благодаря экрану с диагональю более чем 100 дюймов партнерство Hisense и Xbox принесет игровому сообществу уникальные возможности. С его помощью пользовател
29.02.2024 Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

о массивная и гарантирует надежное и устойчивое размещение телевизора. Основание — 30 х 40 см.   При необходимости, экран можно разместить и на стене при помощи VESA (400 x 300 мм) крепления.  Дизайн Hisense 65U8KQ можно назвать практически безрамочным. Единственный заметный элемент на фронтальной панели — узкая полоска, прикрытая серой тканью, которую можно условно назвать фронтальным саун
15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России

Hisense объявляет о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Do
14.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России

Hisense объявила о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Do
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года

На российский рынок вышла новая линейка продуктов — мониторов Hisense, оснащенных прогрессивными технологиями и созданных с заботой о пользователях. Линейка мониторов представлена на российском рынке в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма: модели N3G, N3F, N3F, G
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA

сериалами, мультфильмами в рамках удобной и интуитивно понятной операционной системы, разработанной для совершенствования просмотра и большего комфорта зрителей. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Мы говорим о видео, снимаем видео и смотрим видео: значение этого формата передачи информации нельзя переоценить, – сказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов. – Платформа «VK Вид
22.12.2023 Новинки компании Hisense накануне 2024 года

й конференции, были представлены устройства из следующих категорий: крупная и малая бытовая техника Hisense и Gorenje, телевизоры, коммерческие экраны, игровые мониторы и аудиосистемы Hisens
15.11.2023 Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Внешний вид и конструктивные особенности  Холодильник Hisense RS840N4AIF выполнен в форм-факторе Side-by-side, основная особенность которого — размещение отделений не друг над другом, а рядом, как у шкафа. Как правило, это холодильники с большой в
11.10.2023 Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке

Компания Hisense, производитель электроники и бытовой техники, предложила российским потребителям новые модели телевизоров Mini-LED. Hisense UXKQ представлена в двух диагоналях: 65 и 85 дюймов. И
18.09.2023 Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России

ынке робот-пылесос. Модель RVCL144AB оснащена бесщеточным мотором, функцией дистанционного управления через приложение и предназначена для сухой и влажной уборки. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Аккумулятор с емкостью 5200 мАч работает два с половиной часа без подзарядки, позволяя очищать значительные площади. По окончании цикла работы робот-пылесос самостоятельно возвращается
12.09.2023 Hisense выпустила новую модель лазерного проектора

Компания Hisense дополнила линейку ультракорткофокусных лазерных проекторов новой моделью – PX1H. Проектор PX1H оснащен лазерным источником света Trichroma X-Fusion и способен создавать 4K-изображение д
11.08.2023 Hisense представила умные посудомоечные машины на российском рынке

работающей на долговечном инверторном моторе. Бесщеточный электродвигатель с электроникой нового поколения обеспечивают высокое качество мытья, снижение электропотребления и уровня шума. За один цикл Hisense HV693C60AD может отмыть до 16 комплектов посуды. При этом продуманный дизайн внутреннего пространства позволяет вмещать посуду любого размера. Новая техника Hisense облегчит ежед
18.07.2023 Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах

В операционной системе Vidaa, разработанной компанией Hisense, появилась платформа с библиотекой кино и сериалов. Hisense продолжает развивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion.
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

ольше. Последнее время их семейство пополнил класс ультракороткофокусных моделей, которые можно размещать очень близко к стене или экрану, но при этом получать сравнимые размеры изображения. Компания Hisense пошла дальше и добавила к своим проекторам функционал телевизора, который, по современным тенденциям и трендам, одновременно выступает и в качестве мультимедийной системы на уровне само
10.05.2023 Merlion и Hisense подписали дистрибьюторское соглашение

В апреле текущего года Hisense, китайский производитель крупной бытовой техники и электроники, объявил о старте продаж коммерческих дисплеев в России. В рамках развития на этом рынке вендор в подписал дистрибьюторско
18.04.2023 Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке

Hisense объявила о старте продаж коммерческих дисплеев в России. Профессиональная продуктовая линейка Hisense разработана специально для сегментов бизнеса, где визуальный контент играет важную роль для привлечения потребителей. Новые решения компании подразделяются на четыре категории: цифровые
28.02.2023 Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Но сначала пару слов о компании: Hisense - ведущий производитель телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов и климатического оборудования. На российском рынке компания работает уже более шести лет и успела себя зар
03.10.2022 Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке

Компания Hisense объявляет о доступности новых моделей СВЧ-печей и пылесосов для российских потребителей, сообщили CNews представители Hisense. В число новых микроволновых печей Hisense во
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям

Компания Hisense представляет новые 4К OLED-телевизоры серии A85H с диагоналями экрана 65 и 55 дюймов на российском рынке. Приобрести Hisense 65A85H и Hisense 55A85H можно в розничных мага
11.08.2022 Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров

AG подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Оно предусматривает применение разработок Hisense в области лазерных телевизоров и использование опыта Leica Camera AG в сфере ультрако
07.07.2022 Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa

На персонализированной платформе Vidaa, собственной разработке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российского и з
24.06.2022 Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге

Телевизоры Hisense теперь доступны для ознакомления в новой бренд-зоне магазина «М.Видео», которая открылась в торговом центре «МЕГА-Парнас». Каждый желающий может оценить техническое наполнение и дизайн

31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

Отдельно стоит отметить особую заботу Hisense о здоровье своих клиентов: в ULED 65U8GQ используется технология, которая снижает вредное для глаз излучение синего света. Причем она реализована без ущерба для качества изображения. Бе
11.05.2022 Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке

Hisense сообщила о том, что лазерные телевизоры Hisense серии L9G с диагональю 100 дюймов и 120 дюймов поступили в продажу. В моделях Hisense Laser TV 100L9G и Hisense Laser TV 120L9G реализована улучшенная технология Trichroma
16.03.2022 Hisense развивает технологии воспроизведения изображения

циально выпустила первый самостоятельно созданный процессор Hi-View HV8107. Он поддерживает разрешение 8К и алгоритмы анализа на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Hisense. В 2005 г. Hisense разработала свой первый запатентованный процессор для обработки цифрового видео, который получил широкое промышленное распространение. Недавно выпущенный проце
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux

40 дюймов за 25 тыс. руб. Компания Hisense привезла в Россию доступный 40-дюймовый телевизор 40A4BG. Модель относится к семейству смарт-ТВ за счет полноценной операционной системы Vidaa, основанной на базе Linux. Hisense


Публикаций - 147, упоминаний - 168

Hisense Group Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

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LG Electronics 3614 46
Xiaomi 1732 37
Toshiba Corporation 2927 30
Haier Group 165 30
Sony 6544 25
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 23
Yandex - Яндекс 7340 17
Google LLC 11775 16
Philips 2053 12
Sharp Corporation 1041 12
ASKO 35 12
Hisense Visual Technology 12 12
Huawei 3933 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 11
Hisense Home Appliances 11 11
Apple Inc 12101 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 8
BBK Electronics Corp 313 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 7
Hitachi - Хитачи 1464 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 6
Samsung - Harman - JBL 216 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Microsoft Corporation 24625 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 5
MediaTek - Ralink 527 5
Skyworth Group - Skyworth Digital 22 5
Lenovo Group 2292 5
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Erisson 16 5
York VRF - York Industrial VRF 5 5
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Fly 204 4
Midea 35 4
HP Inc. 5685 4
Otello Corporation - Opera Software 332 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 25
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Hyundai Motor Company 383 10
Grundig 41 9
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
Haier - Candy Group - Канди 96 4
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TÜV Rheinland Group 135 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Beko 70 3
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Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
DeviantArt 9 2
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Schaub Lorenz - Шмит Компани 3 2
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Miele - Миле 134 1
Daikin Industries 46 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
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Mitsubishi Heavy Industries 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
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Linux Foundation 185 1
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