Hisense Group Holdings Айсенс Рус
Компания Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. В 2021 году в компании по всему миру работают более 80 000 сотрудников. Hisense имеет 14 производственных площадок, 17 научно-исследовательских центров и 54 компании и офиса в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии. Продукция компании продается в более чем 130 странах. Европейское представительство Hisense, филиал в Германии и европейский научно-исследовательский центр расположены в г. Дюссельдорф. Другие филиалы компании находятся в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Чешской Республике и России.
|21.11.2024
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В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense
11 декабря компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, провела партнерскую конференцию, приуроченную к празднованию 55-летия. Компания представила итоги работы и подел
|21.11.2024
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Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр
Экстерьер Кинотеатральный проектор Hisense PL2SE выглядит современно и стильно. Устройство получилось весьма компактным, всего 12 см в высоту, а горизонтальные размеры 53,1 x 33,5 см позволяют не переживать по поводу его размеще
|18.10.2024
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Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox
Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, име
|09.10.2024
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Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов
Компания Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет пользователям из России новые лазерные проекторы из линейки Laser Cinema. Модели PL2SE и PX3SE-PRO сочетают
|30.09.2024
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Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров
Компания Hisense объявила о старте массового производства 150-дюймового лазерного ТВ. За последние несколько лет спрос на модели телевизоров с диагональю 100 дюймов увеличился экспоненциально, причем ла
|31.07.2024
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Hisense представляет новую серию умной бытовой техники
Компания Hisense, один из производителей электроники и бытовой техники, запускает продажи моделей из новой серии 7S на российском рынке. Стиральная машина WF7S1247BW и сушильная машина DH7S107BW предлаг
|29.07.2024
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Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями
Внешний вид и конструктивные особенности Hisense RQ760N4IF1 относится к многодверным моделям — в частности, тут четыре дверцы: две верхние открывают холодильное отделение, левая нижняя — морозильное, а правая нижняя – камеру My Fresh
|08.07.2024
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Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке
Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщает о новинке из серии многодверных холодильников Hisense PureFlat. Теперь российские покупатели могут приобрести модель Hisense RQ760N4IF1, которую отличают богатый функционал, привлекательный внешний вид и широкие возможности самодиаг
|24.06.2024
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Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России
йском рынке. Модельный ряд пополнился новыми моделями N-серии. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense E7N и E7N Pro – это QLED-телевизоры, которые по сравнению с моделями
|24.05.2024
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Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России
Компания Hisense, производитель бытовой техники и электроники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, укрепляют партнерские отношения и представляют новые модели коммерческих дисп
|20.05.2024
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OCS начала поставлять профессиональные дисплеи Hisense
OCS Distribution объявила о развитии партнерских отношений с компанией Hisense. Продуктовый портфель дистрибьютора пополнили отдельностоящие и интерактивные дисплеи, LED-стены и дисплеи для видеостен производителя. В рамках дистрибьюторского соглашения в ассортиме
|16.05.2024
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Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS
Компания Hisense, производителей телевизионной и бытовой техники, объявляет о старте продаж мониторов в сети магазинов DNS. Ассортимент включает модели N3G-PRO, G6H и G7H в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма.
|27.04.2024
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Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра
Экстерьер Лазерный мини-проектор Hisense C1 выглядит как компактный параллелепипед размером 245 × 216 мм и высотой — 179 мм. Изготовлен из качественных материалов, дизайн довольно лаконичный и строгий, благодаря чему мини-прое
|05.04.2024
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Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A
можностей совместимости и изящного дизайна. Телевизоры и звуковые панели Toshiba оптимально взаимодействуют и всецело раскрывают и усиливают потенциал друг друга. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Полное окружение чистым звуком, которое обеспечивают Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A, меняет эмоциональное восприятие контента, – сказал Шон Ли, старший менеджер по продукции подраз
|15.03.2024
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Hisense объявила о старте сотрудничества с Xbox в рамках программы Designed for Xbox
вой технологии лазерных телевизоров. Благодаря экрану с диагональю более чем 100 дюймов партнерство Hisense и Xbox принесет игровому сообществу уникальные возможности. С его помощью пользовател
|29.02.2024
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Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный
о массивная и гарантирует надежное и устойчивое размещение телевизора. Основание — 30 х 40 см. При необходимости, экран можно разместить и на стене при помощи VESA (400 x 300 мм) крепления. Дизайн Hisense 65U8KQ можно назвать практически безрамочным. Единственный заметный элемент на фронтальной панели — узкая полоска, прикрытая серой тканью, которую можно условно назвать фронтальным саун
|15.02.2024
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Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России
Hisense объявляет о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Do
|14.02.2024
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Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России
Hisense объявила о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Do
|23.01.2024
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Hisense представляет первые новинки 2024 года
На российский рынок вышла новая линейка продуктов — мониторов Hisense, оснащенных прогрессивными технологиями и созданных с заботой о пользователях. Линейка мониторов представлена на российском рынке в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма: модели N3G, N3F, N3F, G
|19.01.2024
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Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA
сериалами, мультфильмами в рамках удобной и интуитивно понятной операционной системы, разработанной для совершенствования просмотра и большего комфорта зрителей. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Мы говорим о видео, снимаем видео и смотрим видео: значение этого формата передачи информации нельзя переоценить, – сказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов. – Платформа «VK Вид
|22.12.2023
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Новинки компании Hisense накануне 2024 года
й конференции, были представлены устройства из следующих категорий: крупная и малая бытовая техника Hisense и Gorenje, телевизоры, коммерческие экраны, игровые мониторы и аудиосистемы Hisens
|15.11.2023
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Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи
Внешний вид и конструктивные особенности Холодильник Hisense RS840N4AIF выполнен в форм-факторе Side-by-side, основная особенность которого — размещение отделений не друг над другом, а рядом, как у шкафа. Как правило, это холодильники с большой в
|11.10.2023
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Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке
Компания Hisense, производитель электроники и бытовой техники, предложила российским потребителям новые модели телевизоров Mini-LED. Hisense UXKQ представлена в двух диагоналях: 65 и 85 дюймов. И
|18.09.2023
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Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России
ынке робот-пылесос. Модель RVCL144AB оснащена бесщеточным мотором, функцией дистанционного управления через приложение и предназначена для сухой и влажной уборки. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Аккумулятор с емкостью 5200 мАч работает два с половиной часа без подзарядки, позволяя очищать значительные площади. По окончании цикла работы робот-пылесос самостоятельно возвращается
|12.09.2023
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Hisense выпустила новую модель лазерного проектора
Компания Hisense дополнила линейку ультракорткофокусных лазерных проекторов новой моделью – PX1H. Проектор PX1H оснащен лазерным источником света Trichroma X-Fusion и способен создавать 4K-изображение д
|11.08.2023
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Hisense представила умные посудомоечные машины на российском рынке
работающей на долговечном инверторном моторе. Бесщеточный электродвигатель с электроникой нового поколения обеспечивают высокое качество мытья, снижение электропотребления и уровня шума. За один цикл Hisense HV693C60AD может отмыть до 16 комплектов посуды. При этом продуманный дизайн внутреннего пространства позволяет вмещать посуду любого размера. Новая техника Hisense облегчит ежед
|18.07.2023
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Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах
В операционной системе Vidaa, разработанной компанией Hisense, появилась платформа с библиотекой кино и сериалов. Hisense продолжает развивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion.
|29.06.2023
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Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента
ольше. Последнее время их семейство пополнил класс ультракороткофокусных моделей, которые можно размещать очень близко к стене или экрану, но при этом получать сравнимые размеры изображения. Компания Hisense пошла дальше и добавила к своим проекторам функционал телевизора, который, по современным тенденциям и трендам, одновременно выступает и в качестве мультимедийной системы на уровне само
|10.05.2023
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Merlion и Hisense подписали дистрибьюторское соглашение
В апреле текущего года Hisense, китайский производитель крупной бытовой техники и электроники, объявил о старте продаж коммерческих дисплеев в России. В рамках развития на этом рынке вендор в подписал дистрибьюторско
|18.04.2023
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Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке
Hisense объявила о старте продаж коммерческих дисплеев в России. Профессиональная продуктовая линейка Hisense разработана специально для сегментов бизнеса, где визуальный контент играет важную роль для привлечения потребителей. Новые решения компании подразделяются на четыре категории: цифровые
|28.02.2023
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Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой
Но сначала пару слов о компании: Hisense - ведущий производитель телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов и климатического оборудования. На российском рынке компания работает уже более шести лет и успела себя зар
|03.10.2022
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Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке
Компания Hisense объявляет о доступности новых моделей СВЧ-печей и пылесосов для российских потребителей, сообщили CNews представители Hisense. В число новых микроволновых печей Hisense во
|01.09.2022
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Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям
Компания Hisense представляет новые 4К OLED-телевизоры серии A85H с диагоналями экрана 65 и 55 дюймов на российском рынке. Приобрести Hisense 65A85H и Hisense 55A85H можно в розничных мага
|11.08.2022
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Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров
AG подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Оно предусматривает применение разработок Hisense в области лазерных телевизоров и использование опыта Leica Camera AG в сфере ультрако
|07.07.2022
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Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa
На персонализированной платформе Vidaa, собственной разработке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российского и з
|24.06.2022
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Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге
Телевизоры Hisense теперь доступны для ознакомления в новой бренд-зоне магазина «М.Видео», которая открылась в торговом центре «МЕГА-Парнас». Каждый желающий может оценить техническое наполнение и дизайн
|31.05.2022
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Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках
Отдельно стоит отметить особую заботу Hisense о здоровье своих клиентов: в ULED 65U8GQ используется технология, которая снижает вредное для глаз излучение синего света. Причем она реализована без ущерба для качества изображения. Бе
|11.05.2022
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Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке
Hisense сообщила о том, что лазерные телевизоры Hisense серии L9G с диагональю 100 дюймов и 120 дюймов поступили в продажу. В моделях Hisense Laser TV 100L9G и Hisense Laser TV 120L9G реализована улучшенная технология Trichroma
|16.03.2022
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Hisense развивает технологии воспроизведения изображения
циально выпустила первый самостоятельно созданный процессор Hi-View HV8107. Он поддерживает разрешение 8К и алгоритмы анализа на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Hisense. В 2005 г. Hisense разработала свой первый запатентованный процессор для обработки цифрового видео, который получил широкое промышленное распространение. Недавно выпущенный проце
|07.02.2022
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В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux
40 дюймов за 25 тыс. руб. Компания Hisense привезла в Россию доступный 40-дюймовый телевизор 40A4BG. Модель относится к семейству смарт-ТВ за счет полноценной операционной системы Vidaa, основанной на базе Linux. Hisense
Hisense Group Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 6 6
|Никонов Алексей 6 4
|Федосеева Маргарита 7 3
|Скворцов Кирилл 6 3
|Муравьев Олег 28 2
|Шашкин Дмитрий 10 2
|Погудалов Алексей 13 2
|Семенов Николай 16 2
|Бородин Владислав 9 2
|Иманов Гусейн 5 2
|Харин Антон 1 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Lau Pete - Лау Пит 15 1
|Карташев Дмитрий 5 1
|Воронин Андрей 10 1
|Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
|Roymans John - Ройманс Джон 1 1
|Лосев Сергей 46 1
|Кусков Денис 221 1
|Алексеев Юрий 17 1
|Шарков Иван 9 1
|Гребенников Павел 1 1
|Тарасенко Олег 1 1
|Дедов Александр 8 1
|Захарова Юлия 4 1
|Антонова Татьяна 1 1
|Широков Денис 1 1
|Сурков Александр 15 1
|Чанхай Лю 2 1
|Журавлев Станислав 6 1
|Махлаюк Артур 8 1
|Урбанович Алексей 1 1
|Левин Леонид 130 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Ежов Фёдор 13 1
|Самойленко Иван 2 1
|Сибирцева Ирина 3 1
|TrendForce 113 3
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|NPD Group 140 1
|Counterpoint Research 88 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
|Futuresource Consulting 16 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 2
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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