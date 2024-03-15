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Hisense объявила о старте сотрудничества с Xbox в рамках программы Designed for Xbox

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, объявил о новом партнерстве с Xbox, принадлежащей корпорации Microsoft. Целью сотрудничества является повышение качества и динамичности видеоигр и домашних развлечений с помощью передовой технологии лазерных телевизоров.

Благодаря экрану с диагональю более чем 100 дюймов партнерство Hisense и Xbox принесет игровому сообществу уникальные возможности. С его помощью пользователи смогут сформировать у себя дома среду, погружающую в атмосферу игры и наполненную реалистичными и приятными для глаз цветами.

«Hisense стремится не только создавать качественные продукты, но и делиться обширным опытом, накопленным непосредственно в области игр и домашних развлечений, – сказал Джерри Лю (Jerry Liu), вице-президент Hisense International. – Наше партнерство в рамках программы Designed for Xbox призвано по-настоящему усовершенствовать практику гейминга и позволить людям во всем мире получать несравнимые впечатления благодаря более чем 100-дюймовому дисплею».

Потребители смогут беспрепятственно подключать свои консоли Xbox к лазерным телевизорам Hisense и наслаждаться процессом игры: каждый момент станет более масштабным, а каждая деталь – оживет с исключительными четкостью и точностью. Специальный игровой режим на лазерных телевизорах Hisense обеспечивает плавный и захватывающий процесс благодаря высокой частоте обновления и режиму с низкой задержкой входного сигнала ALLM.

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