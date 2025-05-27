Hisense представляет новые модели телевизоров в сегментах Mini-LED и QLED

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщает о поступлении на российский рынок ТВ-новинок. Устройства из линейки Mini-LED – Hisense U7Q, Hisense U7Q Pro и Hisense U8Q. В числе новых моделей линейки QLED – Hisense E7Q Pro и Hisense E7Q. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Сегмент Mini-LED, представленный в России, пополнился моделями Hisense U8Q, Hisense U7Q и Hisense U7 Pro. Телевизор Hisense U8Q (диагонали 55, 65, 75, 85, 100 дюймов) создан на основе технологии Mini-LED PRO и базируется на платформе Hi-View AI Engine PRO. Матрица работает с частотой обновления до 165 Гц в игровом режиме, гарантируя показ до 288 кадров в секунду. В Hisense U8Q с диагональю 100 дюймов пиковая яркость достигает 5000 нит, а число зон затемнения, отвечающих за точность подсветки – 6000. Звук обеспечивает система 4.1.2 (четыре передних канала, два верхних и сабвуфер), раскрывающая свой потенциал благодаря режимам Hi-Concerto и AI Scenario Sound Optimizer. Версия ОС Vidaa U9 отвечает за взаимодействие с устройством и включает ряд обновлений, в том числе разделение экрана с совмещением разных источников сигнала, объединение разных «умных» экосистем в одну и пр. Режим «Караоке» в ОС Vidaa U9 позволяет слышать исполнение с экрана и собственный голос из микрофона, подключенного к телевизору. В ряду прочих характеристик Hisense U8Q – три скоростных HDMI-разъема, двухдиапазонный Wi-Fi, поддержка Wi-Fi 6, двухдиапазонный Bluetooth, кабель Type-C, улучшенное антибликовое покрытие. Телевизор Hisense U8Q с диагоналями до 100 дюймов имеет одну центральную металлическую подставку (в Hisense 100U8Q – двойная подставка), обновленная задняя панель является монолитной, а толщина экрана не превышает 45 мм. Режим Room Fitting Tuning настраивает подходящее звучание для любого помещения. Встроенный датчик AI Chroma Light Sencor определяет не только уровень освещенности, но и цветовую температуру, подстраивая яркость и цветопередачу под условия просмотра. Технология 3D LUT (Look-Up Table) ТВ в рамках трехцветного кубического пространства достигает максимальной натуральности цветов.

Hisense QLED Hisense представляет новые модели телевизоров в сегментах Mini-LED

Hisense U7Q Pro (диагонали 55, 65, 75, 85, 100 дюймов) схож по характеристикам с Hisense U8Q, объединяя технологию Mini-LED PRO, движок Hi-View AI Engine PRO, частоту обновления до 165 Гц и многочисленные ИИ-ресурсы. К ним относится AI 4K Upscaler с обновленным алгоритмом, который с помощью нейросети, обученной на наборе пресетов, четче обозначает границы объектов и повышает детализацию текстур; AI HDR Upscaler, трансформирующий контент HDR10 до близкого к HDR10+ и расширяющий динамический диапазон SDR-сигнала; AI Depth PRO, который увеличивает глубину кадра и, определяя фокусные точки изображения, выделяет и обрабатывает ключевые объекты; AI Natural Face для естественной передачи контуров и выражения лиц и т. д. Стоит отметить, что обновленный игровой режим 165Hz Game Mode Ultra обогащен AI 4K Upscaler for Gaming, который «дорисовывает» недостающие пиксели для повышения качества изображения. В числе отличий – акустическая система 2.1.2, пиковая яркость до 2000 (для диагонали 100 дюймов), четыре скоростных HDMI-разъема, в большей степени ориентированных на потребности геймеров. Модель Hisense U7Q (диагонали 50, 55, 65, 75, 85, 100 дюймов) а именно частоту обновления до 144 Гц, технологию Mini-LED, движок Hi-View AI Engine, ОС Vidaa U8.5. При этом устройство было дополнительно усовершенствовано в отношении количества доступных режимов, игровых и ИИ-возможностей, качества изображения.

В сегменте QLED российским потребителям представлены новые модели Hisense E7Q Pro Hisense E7Q. Телевизор Hisense E7Q Pro (диагонали 43, 50, 55, 65, 75, 85, 98, 100 дюймов) отличают частота обновления до 144 Гц, ОС Vidaa U8.5, пиковая яркость до 400 нит. Модель подходит для гейминга благодаря высокой частоте обновления, специальным режимам для получения иммерсивного опыта, поддержке Dolby Vision, Dolby Atmos и формата HDR10+ Adaptive и т. д. Подставка – двойная, в телевизоре с диагональю 75 и 85 дюймов она регулируется, с диагональю 100 дюймов выполнена из металла. Модель Hisense E7Q (диагонали 43, 50, 55, 58, 65, 75, 85, 98 дюймов) оснащена интеллектуальными технологиями AI Light Sensor, AI Sports Mode, AI Smooth Motion. В телевизорах с диагональю 98 дюймов повышены частота обновления (до 144 Гц) и яркость (до 400 нит), а также усилен игровой режим.