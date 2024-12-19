SDR Software Defined Radio Программно определяемая радиосистема
SDR и организации, системы, технологии, персоны:
|Fujita Masahiro - Фуджита Масахиро 4 4
|Takamoto Yoichi - Такамото Йоичи 2 2
|Галушкин Олег 182 1
|Носков Константин 236 1
|Иванов Олег 141 1
|Климарев Михаил 48 1
|Колесников Андрей 85 1
|Карамов Сергей 2 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Корчагин Павел 16 1
|Артемов Михаил 14 1
|Скоков Сергей 26 1
|Бровко Василий 52 1
|Погосян Тигран 23 1
|Исаев Камиль 20 1
|Покушалова Ольга 15 1
|Одиноков Алексей 7 1
|Леонов Сергей 2 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Козлов Игорь 47 1
|Винокур Михаил 6 1
|Зинченко Екатерина 4 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Вишневский Владимир 1 1
|Гармонов Александр 2 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Артюхов Виктор 2 1
|Заренин Андрей 47 1
|Якимов Аркадий 1 1
|Волин Алексей 120 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Лашкина Елена 31 1
|Супиков Алексей 1 1
|Семилетов Антон 4 1
|Coombes Dan - Кумз Дэн 1 1
|Мардер Наум 116 1
|Ефремов Сергей 17 1
|Якунин Александр 49 1
|Zhao George - Чжао Джордж 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|Mercury Research 66 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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