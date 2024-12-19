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SDR Software Defined Radio Программно определяемая радиосистема



19.12.2024 Microsoft запретила устанавливать последнюю Windows 11 на ПК с дорогими мониторами. Нарушителям светят «вылеты» и зависания 1
06.11.2024 ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П» 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 1
06.06.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro 1
14.10.2023 Что такое формат изображения AVIF? 1
18.08.2023 «Росэлектроника» начинает поставки интегрированного комплекса связи для кораблей иностранным заказчикам 1
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 1
25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 2
21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 1
09.06.2021 Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде 1
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
05.03.2021 HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть? 1
08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса 1
13.01.2021 TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото 1
17.12.2020 «Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области 2
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 1
29.10.2020 Тест-драйв с Huawei. Оптимальные решения под конкретные задачи. 1
12.10.2020 ООО «Тенет» и ПАО «МТС» запустили в эксплуатацию семейство базовых станций RBS-100 1
26.08.2020 Apple обновила Final Cut Pro X 1
26.08.2020 Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи 1
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 2
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1
15.10.2019 Lenovo начинает продажи ноутбука Yoga C940 на российском рынке. Цены 1
11.09.2019 TCL представила первый смартфон линейки PLEX 1
01.08.2019 «Росэлектроника» проведен соревнования «Радиофест-2019» 1
14.03.2019 Кинотеатр у вас дома: руководство по обустройству 1
21.01.2019 LG представила в России новый 4K-монитор для работников творческих профессий 1
21.01.2019 Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет 2
13.10.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
22.08.2018 Ключи шифрования можно добыть из смартфона с помощью радиоприемника 1
29.11.2017 Всё про HDR в смартфонах: что это, зачем, и где встречается 1
22.05.2017 «Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ 1
15.05.2017 «Росэлектроника» поставила в войска первую партию передового комплекса связи 1
03.11.2016 ОПК разрабатывает «умные» SDR-радиосредства для МЧС и аграрного сектора 1

Публикаций - 86, упоминаний - 94

SDR и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 20
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 13
Sony 6544 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 9
LG Electronics 3614 5
Intel Corporation 12197 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 5
Apple Inc 12101 5
Samsung Electronics 10255 5
Lenovo Motorola 3501 5
Nvidia Corp 3487 4
Microsoft Corporation 24625 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
TI - Texas Instruments Incorporated 816 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Qualcomm Technologies 1822 3
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 2
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 2
Riverbed Technology 112 2
Analog Devices - ADI 90 2
Huawei 3933 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Белый Ветер Цифровой 256 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 23 2
Leica Camera 261 2
JVC Kenwood 416 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
МегаФон 8805 1
Lenovo Group 2292 1
ZTE Corporation 747 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 3
Honda Motor Company 234 3
General Dynamics 57 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
UDR Inc 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Белый Ветер 356 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Газпром ПАО 1342 1
Газинвестбанк КБ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
WiMAX Forum 68 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 26
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