Lenovo начинает продажи ноутбука Yoga C940 на российском рынке. Цены

Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga С940, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине.

Каждая деталь этого ноутбука-трансформера концепции 2-в-1 была разработана с учетом пожеланий пользователей. Yoga C940 предлагает инновационные функции, встроенные в компактное металлическое шасси: ноутбук работает на самом современном поколении процессоров Intel, поэтому компьютер легко справится даже с самыми сложными задачами, требующими значительных вычислительных ресурсов.

Lenovo расширяет возможности ноутбуков линейки Yoga. Благодаря увеличенному времени автономной работы за счёт использования функции Q-Control для включения интеллектуального режима работы кулеров и потребления аккумулятора в зависимости от выполняемой задачи, Lenovo Yoga C940 работает на 20% дольше по сравнению с предшественником. Встроенный Windows Media Player способен автоматически увеличивать разрешение в видео.

14-дюймовая версия Lenovo Yoga C940 поставляется на рынок с 10 поколением процессоров Intel Core, способными динамически регулировать режим потребления питания. 15,6-дюймовая модель оснащена 9 поколением процессоров Intel Core, которые предлагают производительность и быстрое редактирование фото и декодирование видео за счёт использования 8 ядер на частоте 5 ГГц в турборежиме.

Yoga C940 предлагает великолепную цветопередачу и высокую четкость изображения, благодаря фантастическому 4К VESA 400 HDR дисплею с поддержкой технологии Dolby Vision. Этот экран на 50% ярче по сравнению с SDR аналогами. Получите настоящее эстетическое удовольствие благодаря точной цветопередаче, высокому разрешению и невероятно глубокому цвету.

Акустическая система Dolby Atmos в Yoga C940 находится не только в шарнире ноутбука, но и в самом корпусе. Благодаря двухполосной аудиосистеме, пользователь может услышать не только раздельные и четкие высокие звуки, но и объемный, мягкий бас.

Видеокарта Nvidia GeForce GTX1650 установлена в 15-дюймовой модели. Встроенная графика процессоров Intel Core 10 поколения позволит играть в разрешении FHD c постоянной частотой кадров или же стримить видео в разрешении вплоть до 4К (на 14 дюймовой модели).

Изготовленный из алюминия премиальной обработки трансформер Yoga C940 обладает привлекает внимание как в режиме ноутбука, так и планшета. Благодаря значительно уменьшенным рамкам дисплея и таким элементам, как приподнятый выступ для камеры, Yoga C940 воплощает в жизнь идеи пользователей ноутбуков компании Lenovo.

Ноутбук способен проработать 17,5 часов на одном заряде аккумулятора (14-дюймовая модель в разрешении FHD) и 10 часов (15,6 дюймовая модель). 15-дюймовая модель способна зарядиться на 80% всего за один час благодаря поддержке технологии быстрой зарядки Rapid Charge.

Компания Lenovo заботится о приватности пользователей. Закрывайте затвор TrueBlock для обеспечения ещё большего контроля конфиденциальных данных. А для того, чтобы войти в систему, просто улыбнитесь или приложите палец к сканеру отпечатков пальцев.

Lenovo Yoga C940 поддерживает самый современный стандарт беспроводной связи — Wi-Fi 6, который позволяет загружать данные ещё быстрее.

Yoga C940 обладает универсальными портами Thunderbolt 3, используя которые можно не только заряжать ноутбук и передавать данные, но и подключать его к внешнему дисплею. Thunderbolt 3 обеспечивает скорость до 40 ГБ/с.

Lenovo Yoga C940 доступна на российском рынке с октября 2019 г. по ориентировочным розничным ценам: 14 дюймов от 130 000 рублей, 15,6 дюймов от 180 000 рублей.