Nvidia GeForce GTX

Видеокарты из новой линейки Nvidia GeForce RTX 4000 Super, представленной несколько недель назад на выставке CES 2024, уже можно приобрести в «Ситилинке». 8 января 2024 г. компания Nvidia представила три новые модели видеоускорителей с

Из грязи в князи Дискретная видеокарта GeForce GTX 1650 стала настоящим бестселлером на онлайн-площадках Amazon и NewEgg, пишет портал Tom’s

карточки. Например, в том же бенчмарке мобильная версия 3050 Max-Q выдает 4800 баллов, а мобильная GeForce GTX 1650 , у которой нет трассировки лучей, может выбить 3400 баллов. Куда запропастил