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Nvidia GeForce GTX

Nvidia GeForce GTX

СОБЫТИЯ

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19.01.2024 Видеокарты GeForce RTX 4000 Super уже в «Ситилинке»

Видеокарты из новой линейки Nvidia GeForce RTX 4000 Super, представленной несколько недель назад на выставке CES 2024, уже можно приобрести в «Ситилинке». 8 января 2024 г. компания Nvidia представила три новые модели видеоускорителей с

28.12.2021 Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж

Из грязи в князи Дискретная видеокарта GeForce GTX 1650 стала настоящим бестселлером на онлайн-площадках Amazon и NewEgg, пишет портал Tom’s
20.12.2021 В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты

карточки. Например, в том же бенчмарке мобильная версия 3050 Max-Q выдает 4800 баллов, а мобильная GeForce GTX 1650, у которой нет трассировки лучей, может выбить 3400 баллов. Куда запропастил
06.12.2021 Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia
16.11.2021 Atos и Nvidia создадут лабораторию для исследований в области климата и здравоохранения с помощью экзафлопcных вычислений
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia
15.10.2021 Microsoft и Nvidia представили генеративную языковую ИИ-модель с 530 млрд параметров
11.10.2021 Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise
16.08.2021 Успешно взломан аппаратный запрет на майнинг криптовалют на видеокартах Nvidia. Новый взлет цен не за горами

Защита Nvidia пала Майнеры сумели обойти защиту на новых игровых видеокартах Nvidia GeForce RTX 3000 LHR, ограничивающую производительность во время добычи криптовалют, пишет портал VideoCardz. Эти карты специально создавались для того, чтобы майнеры не интересовались ими, и чтобы поб
19.07.2021 Nvidia Studio упрощает создание игр с помощью RTX-ускорения и искусственного интеллекта
15.06.2021 Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности

овых графических процессоров GP107 и 12 нм TU106, чтобы компании могли выпускать на их основе карты GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060. Серия GeForce 10, в которую входит карта 1050 Ti, была предст
04.06.2021 Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 на базе видеокарт Nvidia RTX A6000
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise
12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10
16.04.2021 Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах. Обойти запрет нельзя
13.04.2021 Nvidia представила новые решения в сфере автономного вождения
13.04.2021 Nvidia представила новые технологии в области сетевых решений
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов
13.04.2021 Nvidia анонсировала проекты в сфере здравоохранения
09.04.2021 Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia
08.04.2021 Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD
12.03.2021 Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли
10.03.2021 Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли
25.01.2021 Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена

Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700 на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколения. Ноутбук также оснащён дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, IPS экраном с диагональю 16,1 дюйма и оригинальной системой охлаждения Wind Valley, которая обеспечивает эффективное охлаждение процессора и корпуса. Новый игровой н
22.12.2020 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700

i5-10300H 10 поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060 в топовой комплектации и NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с трассировкой лучей в реальном времени. Honor HUNTER V700 в обоих
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia
27.10.2020 SUSE поможет NVIDIA внедрять Искусственный интеллект от периферии до ЦОД и облака
13.10.2020 Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США»
06.10.2020 Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету
17.09.2020 Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу
14.09.2020 Nvidia покупает ARM, разработчика всех мобильных процессоров мира. Основатель ARM говорит, что это катастрофа для ИТ

Публикаций - 525, упоминаний - 1193

Nvidia GeForce GTX и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 428
Intel Corporation 12811 167
AMD - Advanced Micro Devices 4641 118
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 88
Lenovo Group 2446 81
Acer Group - Acer Inc 2776 77
HP Inc. 5883 70
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 70
AMD Graphics Product Group - ATI 973 55
Dell EMC 5180 54
Microsoft Corporation 25775 52
Apple Inc 13154 41
Dell Alienware Corp 149 35
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 27
Samsung Electronics 11064 27
Toshiba Corporation 2980 25
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 24
Bang&Olufsen - B&O 148 24
Sony 6739 23
Dell Technologies - Dell Computer 2219 19
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 16
LG Electronics 3735 14
Razer Inc 88 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Samsung - Harman - JBL 242 13
Palit Microsystems 45 13
Zotac 22 11
Meijin - Мейджин - Мэйдзин 36 11
EA - Electronic Arts 1317 10
SteelSeries 30 10
VAIO 475 9
EVGA 14 9
Adobe Systems 1597 8
Tobii Technology 23 8
Xiaomi - Сяоми 2231 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
HTC Corporation 1512 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Huawei 4676 6
9594 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Россети Ленэнерго 1699 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
UMA - United Music Agency 40 2
Совкомбанк Совесть 279 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Афимолл ТРЦ 31 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Газпром ПАО 1493 1
Adidas - Адидас 170 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Tesla Motors 461 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Ford 434 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
SoftBank Group 284 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
The WSA Show - Всемирная Ассоциация производителей обуви 1 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 382
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 340
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 294
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 288
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 272
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 184
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 176
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 175
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 153
DDR - Double data rate 3083 145
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 143
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 123
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 112
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 112
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 110
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 107
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 101
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 92
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 92
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 91
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 86
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 82
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 79
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 78
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 74
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 70
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 65
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 64
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 63
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 61
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 60
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 56
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 56
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 54
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 53
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 52
Наушники - Headphones 4478 52
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 50
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 211
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 163
Intel Core - Семейство процессоров 1251 141
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 102
Microsoft Windows 16882 91
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 90
Microsoft DirectX 723 76
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 74
Microsoft Windows 10 1938 66
Intel Core i - Cерия процессоров 534 66
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 66
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 56
Nvidia SLI 164 55
Microsoft Windows 7 2007 47
AMD Radeon HD 282 47
Nvidia GeForce GT 337 46
Nvidia G-Sync 175 43
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 39
Microsoft Windows XP 2431 38
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 38
MSI - серия игровых ноутбуков 73 35
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 34
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 34
AMD Radeon 295 34
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 33
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 32
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 31
Nvidia Quadro GPU 279 31
Acer Predator 224 30
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 29
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 29
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 27
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 27
Microsoft Windows Hello 210 25
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 25
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 25
Apple MacBook Pro 559 24
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 23
HP Omen - Omen by HP 56 23
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 23
Ксенин Алекс 311 6
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 5
Катаев Александр 40 4
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 4
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Русаков Алексей 3 2
Покровский Алексей 5 2
Целиков Илья 10 2
Чайка Владимир 29 1
Греф Герман 485 1
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Lang Stephen - Лонг Стивен 3 1
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Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 207
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 36
Европа 24964 29
Япония 13807 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Китай - Тайвань 4245 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Америка - Американский регион 2206 10
Германия - Берлин 732 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
Украина 7928 5
США - Нью-Йорк 3180 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Канада 5081 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Калифорния 4829 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 2
Куба - Республика 417 2
Армения - Республика 2449 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Ergonomics - Эргономика 1755 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
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