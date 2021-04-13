Спецпроекты

Nvidia представила новые технологии в области сетевых решений

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Nvidia представила ряд анонсов по теме искусственного интеллекта (ИИ), анализа данных и виртуального взаимодействия. Nvidia запускает Morpheus, чтобы внедрить автоматизацию на основе ИИ в индустрию кибербезопасности.

Новый фреймворк на базе графических процессоров Nvidia и DPU BlueField позволяет провайдерам кибербезопасности разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта, которые могут мгновенно обнаруживать уязвимости.

Nvidia Morpheus - это облачный фреймворк кибербезопасности, использующий машинное обучение для выявления и предотвращения угроз и аномалий, которые ранее было невозможно идентифицировать, включая утечки незашифрованных конфиденциальных данных, фишинговые атаки и вредоносное ПО.

Morpheus в сочетании с DPU BlueField позволяет каждому вычислительному узлу в сети служить датчиком киберзащиты, что дает возможность организациям анализировать каждый пакет со скоростью линии без репликации данных. Традиционные инструменты безопасности на базе ИИ обычно отбирают около пяти процентов данных сетевого трафика, поэтому такие алгоритмы обнаружения угроз оперируют неполными данными.

Разработчики сетевых решений и систем кибербезопасности, партнеры по программному обеспечению, стартапы и производители компьютеров могут уже сейчас подавать заявки на ранний доступ к платформе Nvidia Morpheus.

Nvidia планирует выпустить BlueField-3 для работы с инфраструктурой ЦОД. Первый DPU 400Gbp/s с обработкой данных со скоростью линии для программно определяемых сетевых решений, решений хранения данных и кибербезопасности.

BlueField-3 - первый DPU, созданный для искусственного интеллекта и ускоренных вычислений - позволяет любой компании разворачивать приложения в любом масштабе с лучшей в отрасли производительностью и безопасностью уровня ЦОД. Он оптимизирован для мультитенантных облачных сред и обеспечивает программно определяемые услуги с аппаратным ускорением для сетевых решений, хранения, безопасности и управления на уровне центра обработки данных.

Один DPU BlueField-3 обеспечивает услуги, эквивалентные 300 ядрам CPU, освобождая ценные ресурсы CPU для выполнения критически важных бизнес-задач. Первые образцы BlueField-3 появятся в первом квартале 2022 года.



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