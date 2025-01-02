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Morpheus



02.01.2025 Взломан крупнейший мировой производитель военной и аэрокосмической техники. Сотрудники попались на простейшую уловку хакеров 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1
13.04.2021 Nvidia представила новые технологии в области сетевых решений 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 1
01.04.2020 «Инфосистемы Джет» представили технологии для работы с гибридными облаками 1
22.12.2017 Изобретен компьютер, который «невозможно взломать» 1
22.07.2015 На следующей неделе Nokia представит необычный продукт 1
20.03.2014 Sony ведёт игры в виртуальную реальность 1
13.04.2011 НАСА испытывает новый посадочный модуль 1
03.10.2006 Суд закрыл Morpheus 1
29.03.2006 StreamCast судится со Skype и Kazaa 1
09.11.2005 Суд закрыл сайт пиратов 1
23.09.2005 Файлообменные сети продолжают закрываться 1
20.09.2005 Grokster может стать легальным 1
25.08.2004 Шоу-бизнес проиграл пиринговым сетям 1
13.07.2004 Downloading: музыка уступила место видео и ПО 1
20.05.2004 Новые iPaq от HP выйдут 4 июля 1
01.10.2003 Пиринговые сети теряют трафик, но продажи музыки продолжают падать 1
11.09.2003 Файлообменные компании заступились за жертву RIAA 1
10.07.2003 Пиринговые сети не намерены сдаваться без боя 1
28.05.2003 «Матрица» опасна для компьютера 1
16.05.2003 “Матрица 2: Перезагрузка” выложена в Сети? 1
12.05.2003 В Сети появилось три новых червя и троянец 1
28.04.2003 Пиринговые сети одержали первую победу над RIAA 1
10.02.2003 Носители информации: многообразие форматов 1
02.12.2002 Reuters: Сегодня в США пройдут слушания по делу Kazaa 1
27.11.2002 Конгресс США не принял решения по спору файлообменных сетей с владельцами авторских прав 1
12.09.2002 Мorpheus намерен доказать, что его деятельность не противоречит законам об авторском праве 1
10.09.2002 Неделя в Сети: ближневосточный конфликт, история гиперссылок и ущемление прав 1
04.09.2002 Napster пришел конец? 1
17.06.2002 Ipsos-Reid: 40 млн. американцев пользуются Р2Р-сервисами 1
18.03.2002 P2P-сеть MusicCity встанет на защиту прав исполнителей 1
15.03.2002 Сеть и Безопасность: Хакеров и пиратов "мочат", но с безопасностью всё хуже и хуже 1
04.02.2002 Пользователи P2P-сетей - потенциальные жертвы хакеров 1
01.02.2002 Сеть и Безопасность: Беззащитность или тотальный контроль? 1
22.01.2002 Р2Р-сервис KaZaA будет продан 1
11.01.2002 Napster: на смену mp3 придет .nap 1
27.12.2001 Р2Р-клиент Morpheus 2.0 от MusicCity будет выпущен несмотря на судебные разбирательства 1
11.10.2001 Продолжатели дела Napster пользуются все большим успехом 1
04.10.2001 Звукозаписывающие компании и киностудии подали в суд против последователей Napster 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Morpheus и организации, системы, технологии, персоны:

Grokster 39 13
Sony 6544 7
Microsoft Corporation 24625 6
AOL Inc 1593 4
Samsung Electronics 10254 3
Nvidia Corp 3487 3
HP Inc. 5685 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
Broadcom - VMware 2359 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Nutanix 98 1
Morpheus Data 2 1
Nokia Technologies 12 1
Lenovo Group 2292 1
Oculus VR 73 1
Cisco Systems 5114 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Apple Inc 12100 1
Dell EMC 5027 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Lenovo Motorola 3501 1
Yahoo! 3697 1
Philips 2053 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Check Point Software Technologies 760 1
Oracle Corporation 6688 1
Toshiba Corporation 2927 1
Fujitsu 2041 1
Seagate Technology 738 1
Canon 1397 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
BMW Group 446 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
Warner 533 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
eBay Inc 1619 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
Yamaha - Ямаха 107 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Bertelsmann 194 1
Sony BMG 183 1
Lockheed Martin 756 1
EMI Group 60 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Империя-Фарма 90 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Siemens Energy 4 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 62 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Walt Disney Company 622 1
General Dynamics 57 1
Судебная власть - Judicial power 2309 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 39 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 14
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 8 1
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P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 11
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
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KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 19
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Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 5
Nvidia BlueField DPU 5 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
eDonkey - eD2k 30 3
Microsoft Windows 15656 3
Sony u-Matic Betamax 29 3
Limewire - P2P-сеть 20 3
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 2
Nvidia Morpheus - облачный фреймворк кибербезопасности 3 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Nvidia DGX SuperPOD 10 2
Red Hat Ansible 103 1
Microsoft Azure 1408 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Jenkins 44 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 60 1
Nvidia AI Enterprise 7 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Nvidia Jarvis - Multimodal Conversational AI Framework 1 1
Nvidia Arm HPC 3 1
Nvidia cuQuantum SDK 1 1
Nvidia Base Command Platform 1 1
Nvidia Grace CPU 1 1
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InterNetNews - InternetNews.com 218 2
NYT - The New York Times 1054 2
Re/code 40 1
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Silicon.com 364 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Известия ИД 624 1
Times 622 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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