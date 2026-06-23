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Yandex B2B Tech Яндекс Б2Б Тех

Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех

Yandex B2B Tech — это бизнес-группа компании «Яндекс», специализирующаяся на разработке и внедрении технологических решений для корпоративного сектора. В состав группы входят Yandex Cloud, «Яндекс 360», а также ряд других направлений, включая платформы для разработки ИИ-приложений, аналитики, безопасности и совместной работы. Компания предоставляет как облачные (SaaS, PaaS, IaaS), так и локальные (on-premises) решения, в том числе гибридные модели.

Ключевые продукты и технологии, разрабатываемые или внедряемые Yandex B2B Tech, включают:

Компания участвует в совместных проектах, включая совместное предприятие с SolidSoft (под названием SolidLab), направленное на выявление уязвимостей и разработку решений кибербезопасности. В рамках этого сотрудничества эксперты Сергей Герасимов (SolidSoft) и Филипп Охонко (FINRA) обнаружили критические уязвимости в популярных продуктах, таких как cPanel и JumpServer PAM (включая CVE-2025-62795). 

Среди клиентов и партнёров — «АльфаСтрахование», «ОТП Банк», «Норникель», ГК «Полипластик», Softline, «К2Тех», Avanpost, Axiom JDK и другие. Компания также сотрудничает с академическим сектором, включая ИТМО и ШАД, реализуя проекты в области медицины и образования.

Финансовые показатели свидетельствуют о динамичном росте: выручка Yandex B2B Tech в первом полугодии 2025 года составила 21 млрд руб. (+53% к аналогичному периоду 2024 года), а выручка Yandex AI Studio за 2025 год достигла 2 млрд руб. (почти удвоение).

Конкурирующие компании на российском и международном рынках:

  1. SberCloud
  2. VK Cloud Solutions
  3. MTS Cloud

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 Yandex B2B Tech и «Кибердом»: 60% компаний вынуждены экономить на хранении данных в SIEM-системах

регулярно проводим встречи для руководителей центров мониторинга информационной безопасности (SOC) и аккумулируем отраслевую экспертизу через исследования рынка. Результаты исследования «Кибердома» и Yandex B2B Tech показали, что российский рынок SIEM переходит от модели сбора событий к управляемой аналитике безопасности. Становятся востребованными решения, снижающие операционную нагрузку:

04.06.2026 «Яндекс» и Axenix договорились развивать проекты в области ИИ для бизнеса

Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса» по разработке технологий для корпоративного рынка, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — создать для российского бизнеса комплек
02.06.2026 Yandex B2B Tech представила обновление «Нейроаналитика»
21.05.2026 ITFB Group с помощью технологий Yandex B2B Tech будет разрабатывать ИИ-агентов для бизнеса

ITFB Group и Yandex B2B Tech заключили меморандум о сотрудничестве в области создания и внедрения ИИ-агентов на базе платформы Yandex AI Studio. Партнёры планируют вывести на рынок комплексные решения: ИИ-а
20.05.2026 «Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech

«Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру почтово-логистического оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почты

20.05.2026 «Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Документ подписали Виктория Бухар, коммерческий директор «Ланит-Интеграции», и Григорий Атрепьев, генеральный дире
19.05.2026 «Норникель» создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием технологий Yandex B2B Tech

«Норникель» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Горно-металлургическая компания создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использова
19.05.2026 «Турбо Облако» и Yandex B2B Tech подписали меморандум о развитии взаимодействия в области цифровых сервисов

Компания «Турбо Облако» и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое отвечает за разработку и внедрение технологий для бизнеса, подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия в сфе
22.04.2026 Yandex B2B Tech поможет ускорить разработку с помощью ИИ-агента в командной строке
21.04.2026 Yandex B2B Tech представила большое обновление видеоплатформы для бизнеса
16.04.2026 Yandex B2B Tech запустила продукт для киберзащиты ИИ

Совместное предприятие Yandex B2B Tech и SolidLab представило SolidWall AI Security Gateway — решение для защиты приложений на базе искусственного интеллекта. С его помощью компании смогут защитить цифровые продукты

15.04.2026 Yandex B2B Tech обучит компании и частных пользователей разработке собственных ИИ-агентов
08.04.2026 Yandex B2B Tech выходит на рынок SIEM-систем

мы по подписке позволит компаниям сразу, без долгого внедрения и больших капиталовложений в собственную инфраструктуру, получить контроль над инцидентами». Благодаря запуску SIEM для внешних компаний Yandex B2B Tech расширит свой портфель продуктов информационной безопасности и укрепит позиции как ИБ-вендор. В 2025 г. инвестиции Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) в
07.04.2026 Axenix и Yandex B2B Tech объявили о стратегическом партнерстве в области ИИ

Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое разрабатывает технологии для корпоративного сектора, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве в сфере реализации комплексн
31.03.2026 Yandex B2B Tech: каждый пятый корпоративный пользователь делегирует ИИ-агенту поиск бизнес-инсайтов
30.03.2026 Yandex B2B Tech открыла доступ к «Диску» и «Документам» по модели on-premises
26.03.2026 «Айтеко» расширяет партнерство с Yandex B2B Tech в области ИИ

Компания «Айтеко» объявила расширении партнерства с Yandex B2B Tech в области решений на базе искусственного интеллекта. «Айтеко» будет предоставлять весь комплекс услуг по внедрению и поддержке технологий на базе платформы Yandex AI Studio в би
25.03.2026 Yandex B2B Tech выделит бизнесу 500 млн руб. на разработку и внедрение ИИ-агентов
12.03.2026 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год

ы по МСФО за 2025 г. по двум ключевым направлениям: платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса» Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум направлениям в 2025 г. составила 48,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с результатом 2024 г. на 48%. По оценке «Яндекса», Yandex B2B Tech растет в 1,9 раза бы
04.03.2026 Yandex B2B Tech запустила платформу для мониторинга и управления состоянием ИТ-систем компаний Monium
03.03.2026 Yandex B2B Tech открыла бизнесу возможность создавать рассуждающих ИИ-агентов
25.02.2026 Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения

Аналитическая компания Apple Hills Digital (AHD) и Yandex B2B Tech опубликовали The View of Software — исследование развития рынка программного обеспечения в России, которое охватывает решения в облаке и для локальной инфраструктуры (on-premise
05.02.2026 Yandex B2B Tech запустила ИИ-ассистентов для проверки качества обслуживания в контакт-центрах

ия чаще всего вызывают вопросы у пользователей, а директор по продажам – проверить, какие акции и предложения работают, а какие нет», – сказала руководитель направления развития бизнеса ML-сервисов в Yandex B2B Tech Елена Белоброва. «Ренессанс жизнь» автоматически определяет оценку удовлетворенности клиентов после обращения в контакт-центр и анализирует, насколько оценка нейросети совпадает
22.01.2026 Yandex B2B Tech поможет банкам и ритейлерам обрабатывать миллионы транзакций быстрее и надежнее

PostgreSQL, который поможет бизнесу быстрее и эффективнее создавать цифровые продукты», – сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud. Платформа данных Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) объединяет 18 сервисов для работы с OLTP- и OLAP-нагрузками. Недавно компания также запустила управляемые сервисы на базе решений с открытым исходным кодом — Yandex Managed Ser
25.12.2025 Эксперт СП SolidSoft и Yandex B2B Tech обнаружил критическую уязвимость в популярной панели управления веб-хостингом cPanel

Исследователь в области информационной безопасности Сергей Герасимов СП SolidSoft и Yandex B2B Tech совместно с Филиппом Охонко, старшим инженером по прикладным системам в FINRA, выявили критическую уязвимость безопасности в американской cPanel —популярной панели управления ве
24.12.2025 «АльфаСтрахование» реализует более 10 проектов в области ИИ с помощью технологий Yandex B2B Tech в 2026 году

В планах «АльфаСтрахование» реализовать более 10 проектов с применением технологий от Yandex B2B Tech. Компания будет использовать ML-сервисы, доступные на платформе Yandex AI Studio, и разрабатывать собственные ИИ-решения на основе решений Yandex B2B Tech. Об этом CNews

16.12.2025 Yandex B2B Tech внедрила новые ИИ‑инструменты для работы с уязвимостями в коде и совместной разработки
05.12.2025 Yandex B2B Tech автоматизировала треть рутинных задач ИБ‑специалистов с помощью ИИ-агентов

Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) внедрила в свой центр управления информационной безопасностью (SOC) мультиагентную систему. Благодаря ИИ-помощникам, разработанным на базе технологий Yandex AI Studio, удалось

02.12.2025 Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов

х задач, адаптировать их под специфику своего бизнеса и выбрать, как использовать результаты поиска – например, занести их в отчет или базу знаний», – сказал руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.
28.11.2025 «Билайн бизнес» признан партнером года по развитию продаж на премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025

«Билайн бизнес» стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025, получив награду в одной из ключевых номинаций «Партнер года по развитию продаж». Премия отмечает наиболее значимые достижения компаний-партнеров Yandex B
28.11.2025 Yandex B2B Tech обновила «Нейроаналитика». В нем появился режим для аналитики большого объема данных
25.11.2025 Yandex B2B Tech открывает доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса»

овить образовательные материалы по корпоративным базам знаний. Это добавляет множество новых сценариев использования модели, востребованных у наших клиентов», – сказал руководитель Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин. В рамках бета-тестирования доступ к Alice AI получили десятки компаний. В Just AI уже протестировали модель в агентских системах и RAG-сценариях, где ИИ может

11.11.2025 Yandex B2B Tech обучит более 4000 специалистов разработке ИИ-агентов и их использованию в бизнесе

Москве, где обсудят как собственные проекты, так и тренды развития ИИ-агентов в целом. Всего с начала 2025 г. более 13 тыс. студентов обучились облачным и ИИ-технологиям на образовательных программах Yandex B2B Tech, в том числе – в рамках сотрудничества с университетами по всей стране. Ранее компания уже запустила курсы по использованию ИИ в бизнесе и основам работы с нейросетями.
07.11.2025 Yandex B2B Tech: разработчики стали чаще использовать ИИ-агента в разработке

ИТ-продукта. Cогласно исследованиям McKinsey, ИИ‑агенты становятся частью стандартного инженерного процесса, выполняя 30–50% рутинных задач в большинстве корпоративных команд. По данным исследования Yandex B2B Tech и ИТМО, более 60% ИТ-специалистов ожидают, что благодаря автоматизации рутинных циклов с помощью ИИ-инструментов им удастся перераспределять время на стратегические задачи и раз
30.10.2025 Yandex B2B Tech расширит возможности «Яндекс Таблиц» за счет искусственного интеллекта

«Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, представил масштабное обновление «Яндекс Документов». Теперь в «Яндекс Таблицах» доступны функции на базе искусственного интеллекта — они помогут быстрее справляться с задачами
29.10.2025 Выручка Yandex B2B Tech выросла на 47% – одним из драйверов стали решения на базе ИИ

В III квартале 2025 г. выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Рост обеспечен высоким интересом бизнеса к решениям на базе искусственного интеллекта — все больше компаний внедря
27.10.2025 Клиенты Yandex B2B Tech увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз

я к сервисам партнеров по MCP-протоколу. Все это позволяет компаниям автоматизировать корпоративные процессы и рутинные бизнес-задачи сотрудников», – отметил руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин. Помимо облачной инфраструктуры, компании также могут использовать модели и инструменты Yandex AI Studio на собственной инфраструктуре. Это можно сделать самост
24.10.2025 Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы

е аутентификации. В ответ на эти риски Avanpost — российский разработчик решений в области безопасности идентификационных данных — и подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, Yandex B2B Tech представили интеграцию Avanpost Device Control (в составе платформы Avanpost Access) с «Яндекс Браузером для организаций». Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Новое р
23.10.2025 Yandex B2B Tech поможет компаниям быстро разворачивать инфраструктуру для ИИ-сервисов по модели on-premises
10.10.2025 Yandex B2B Tech и «К2Тех» запустят совместные ИИ-решения для бизнеса

продвижение технологических решений в области искусственного интеллекта (ИИ), систем управления базами данных (СУБД) и корпоративной аналитики, а также их адаптацию под отраслевые задачи. «Для нас в Yandex B2B Tech важно, чтобы у клиентов был выбор вариантов поставки технологий Яндекса, в том числе - возможность развернуть решение в собственном контуре. Помочь внедрить такие решения может


Публикаций - 138, упоминаний - 143

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9072 122
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 32 9
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 207 8
OpenAI 485 6
ИИ-Технологии 297 6
Microsoft Corporation - GitHub 1050 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 502 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 490 5
Ростелеком 10850 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 4
Softline - Софтлайн 3665 4
SolidLab - СолидЛаб 32 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 177 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 577 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 304 3
Metamentor - Метаментор 11 2
Perplexity - Perplexity AI 55 2
Alibaba Group 469 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3423 2
Microsoft Corporation 25681 2
9479 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2381 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 2
Selectel - Селектел 525 2
McKinsey & Company Int 290 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1127 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 2
i-Free Just AI 73 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 2
JetBrains 84 2
2domains 4 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 132 2
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Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 17 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 52 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 5
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 4
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X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 565 2
Альфа-Банк 1965 2
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Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 2
АльфаСтрахование СГ 382 2
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 318 2
ФосАгро 171 2
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9133 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6327 15
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1226 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8549 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6140 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13711 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8099 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6154 12
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1117 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9908 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 11
Virtual office - Виртуальный офис 216 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15862 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9157 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5001 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13037 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4454 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 159 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7778 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 722 92
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 80 44
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 284 31
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 351 28
Yandex B2B Tech - SourceCraft 27 17
Yandex DataLens 64 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1595 14
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 269 14
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 107 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 932 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 88 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 24 12
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 51 11
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 138 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5608 7
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Yandex B2B Tech - Нейроаналитик - Нейроаналитика 7 6
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 12 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс Документы 11 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2467 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1268 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 497 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 746 5
Yandex B2B Tech - Yandex Smart Web Security ML-модели 4 4
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Cloud Stackland 4 4
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 115 4
Yandex DataSphere 31 4
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 121 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Brand Voice 7 4
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 4
Яндекс.Алиса Про 30 3
IT Task - JumpServer PAM 6 3
Oracle Java - язык программирования 3448 3
JavaScript - JS - язык программирования 1398 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 242 3
Яндекс.Плюс 247 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 237 3
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 3
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark - Yandex Managed Service for ClickHouse 28 3
Самигуллин Артур 16 12
Сидоров Евгений 26 10
Атрепьев Григорий 37 9
Пузыревский Иван 13 9
Королев Роман 26 7
Черников Александр 32 7
Герасимов Сергей 17 4
Белоброва Елена 3 3
Звонкова Екатерина 5 3
Мельник Сергей 22 3
Болотских Максим 5 2
Морозова Эльвира 3 2
Охонко Филипп 2 2
Панченко Иван 192 2
Тугов Александр 23 2
Оселедец Иван 49 2
Малькова Лариса 20 2
Мартынцев Алексей 14 2
Саркисов Тигран 42 2
Ермишина Лиана 11 2
Пименов Василий 5 2
Орденова Ольга 6 1
Наумов Михаил 4 1
Потокина Екатерина 1 1
Грунин Андрей 9 1
Рыков Андрей 10 1
Малышев Максим 1 1
Муромцев Владимир 3 1
Блиновская Яна 1 1
Смирнов Святослав 9 1
Голод Илья 1 1
Грабарник Андрей 8 1
Пак Матвей 8 1
Серов Иван 1 1
Чичерова Людмила 1 1
Попелышева Юлия 2 1
Муранов Олег 1 1
Вотчеников Андрей 3 1
Бурейко Евгения 1 1
Сенаторова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19355 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3140 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 358 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 1
Европа 24895 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2505 1
Беларусь - Белоруссия 6242 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8476 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1405 1
Америка Южная 884 1
Канада 5056 1
Германия - Федеративная Республика 13142 1
Африка - Африканский регион 3629 1
Ближний Восток 3133 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 667 1
Индонезия - Республика 1049 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2803 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1121 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1075 1
Малайзия 916 1
Таиланд - Королевство 909 1
Индийский океан - Персидский залив 233 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 179 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 83 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Южно-Камчатский федеральный заказник 3 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 38 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5605 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8769 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1355 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11375 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6439 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1161 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6958 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11174 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5695 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3937 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6519 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8009 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4939 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 247 4
Экономический эффект 1310 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2830 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1541 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7694 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3662 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5419 3
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