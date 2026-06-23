Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех

Yandex B2B Tech и «Кибердом»: 60% компаний вынуждены экономить на хранении данных в SIEM-системах регулярно проводим встречи для руководителей центров мониторинга информационной безопасности (SOC) и аккумулируем отраслевую экспертизу через исследования рынка. Результаты исследования «Кибердома» и Yandex B2B Tech показали, что российский рынок SIEM переходит от модели сбора событий к управляемой аналитике безопасности. Становятся востребованными решения, снижающие операционную нагрузку:

«Яндекс» и Axenix договорились развивать проекты в области ИИ для бизнеса Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса» по разработке технологий для корпоративного рынка, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — создать для российского бизнеса комплек

ITFB Group с помощью технологий Yandex B2B Tech будет разрабатывать ИИ-агентов для бизнеса ITFB Group и Yandex B2B Tech заключили меморандум о сотрудничестве в области создания и внедрения ИИ-агентов на базе платформы Yandex AI Studio. Партнёры планируют вывести на рынок комплексные решения: ИИ-а

«Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech «Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру почтово-логистического оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почты

«Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Документ подписали Виктория Бухар, коммерческий директор «Ланит-Интеграции», и Григорий Атрепьев, генеральный дире

«Норникель» создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием технологий Yandex B2B Tech «Норникель» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Горно-металлургическая компания создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использова

«Турбо Облако» и Yandex B2B Tech подписали меморандум о развитии взаимодействия в области цифровых сервисов Компания «Турбо Облако» и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое отвечает за разработку и внедрение технологий для бизнеса, подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия в сфе

Yandex B2B Tech запустила продукт для киберзащиты ИИ Совместное предприятие Yandex B2B Tech и SolidLab представило SolidWall AI Security Gateway — решение для защиты приложений на базе искусственного интеллекта. С его помощью компании смогут защитить цифровые продукты

Yandex B2B Tech выходит на рынок SIEM-систем мы по подписке позволит компаниям сразу, без долгого внедрения и больших капиталовложений в собственную инфраструктуру, получить контроль над инцидентами». Благодаря запуску SIEM для внешних компаний Yandex B2B Tech расширит свой портфель продуктов информационной безопасности и укрепит позиции как ИБ-вендор. В 2025 г. инвестиции Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) в

Axenix и Yandex B2B Tech объявили о стратегическом партнерстве в области ИИ Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое разрабатывает технологии для корпоративного сектора, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве в сфере реализации комплексн

«Айтеко» расширяет партнерство с Yandex B2B Tech в области ИИ Компания «Айтеко» объявила расширении партнерства с Yandex B2B Tech в области решений на базе искусственного интеллекта. «Айтеко» будет предоставлять весь комплекс услуг по внедрению и поддержке технологий на базе платформы Yandex AI Studio в би

Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год ы по МСФО за 2025 г. по двум ключевым направлениям: платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса» Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум направлениям в 2025 г. составила 48,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с результатом 2024 г. на 48%. По оценке «Яндекса», Yandex B2B Tech растет в 1,9 раза бы

Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения Аналитическая компания Apple Hills Digital (AHD) и Yandex B2B Tech опубликовали The View of Software — исследование развития рынка программного обеспечения в России, которое охватывает решения в облаке и для локальной инфраструктуры (on-premise

Yandex B2B Tech запустила ИИ-ассистентов для проверки качества обслуживания в контакт-центрах ия чаще всего вызывают вопросы у пользователей, а директор по продажам – проверить, какие акции и предложения работают, а какие нет», – сказала руководитель направления развития бизнеса ML-сервисов в Yandex B2B Tech Елена Белоброва. «Ренессанс жизнь» автоматически определяет оценку удовлетворенности клиентов после обращения в контакт-центр и анализирует, насколько оценка нейросети совпадает

Yandex B2B Tech поможет банкам и ритейлерам обрабатывать миллионы транзакций быстрее и надежнее PostgreSQL, который поможет бизнесу быстрее и эффективнее создавать цифровые продукты», – сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud. Платформа данных Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) объединяет 18 сервисов для работы с OLTP- и OLAP-нагрузками. Недавно компания также запустила управляемые сервисы на базе решений с открытым исходным кодом — Yandex Managed Ser

Эксперт СП SolidSoft и Yandex B2B Tech обнаружил критическую уязвимость в популярной панели управления веб-хостингом cPanel Исследователь в области информационной безопасности Сергей Герасимов СП SolidSoft и Yandex B2B Tech совместно с Филиппом Охонко, старшим инженером по прикладным системам в FINRA, выявили критическую уязвимость безопасности в американской cPanel —популярной панели управления ве

«АльфаСтрахование» реализует более 10 проектов в области ИИ с помощью технологий Yandex B2B Tech в 2026 году В планах «АльфаСтрахование» реализовать более 10 проектов с применением технологий от Yandex B2B Tech. Компания будет использовать ML-сервисы, доступные на платформе Yandex AI Studio, и разрабатывать собственные ИИ-решения на основе решений Yandex B2B Tech. Об этом CNews

Yandex B2B Tech автоматизировала треть рутинных задач ИБ‑специалистов с помощью ИИ-агентов Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) внедрила в свой центр управления информационной безопасностью (SOC) мультиагентную систему. Благодаря ИИ-помощникам, разработанным на базе технологий Yandex AI Studio, удалось

Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов х задач, адаптировать их под специфику своего бизнеса и выбрать, как использовать результаты поиска – например, занести их в отчет или базу знаний», – сказал руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.

«Билайн бизнес» признан партнером года по развитию продаж на премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025 «Билайн бизнес» стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025, получив награду в одной из ключевых номинаций «Партнер года по развитию продаж». Премия отмечает наиболее значимые достижения компаний-партнеров Yandex B

Yandex B2B Tech открывает доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» овить образовательные материалы по корпоративным базам знаний. Это добавляет множество новых сценариев использования модели, востребованных у наших клиентов», – сказал руководитель Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин. В рамках бета-тестирования доступ к Alice AI получили десятки компаний. В Just AI уже протестировали модель в агентских системах и RAG-сценариях, где ИИ может

Yandex B2B Tech обучит более 4000 специалистов разработке ИИ-агентов и их использованию в бизнесе Москве, где обсудят как собственные проекты, так и тренды развития ИИ-агентов в целом. Всего с начала 2025 г. более 13 тыс. студентов обучились облачным и ИИ-технологиям на образовательных программах Yandex B2B Tech, в том числе – в рамках сотрудничества с университетами по всей стране. Ранее компания уже запустила курсы по использованию ИИ в бизнесе и основам работы с нейросетями.

Yandex B2B Tech: разработчики стали чаще использовать ИИ-агента в разработке ИТ-продукта. Cогласно исследованиям McKinsey, ИИ‑агенты становятся частью стандартного инженерного процесса, выполняя 30–50% рутинных задач в большинстве корпоративных команд. По данным исследования Yandex B2B Tech и ИТМО, более 60% ИТ-специалистов ожидают, что благодаря автоматизации рутинных циклов с помощью ИИ-инструментов им удастся перераспределять время на стратегические задачи и раз

Yandex B2B Tech расширит возможности «Яндекс Таблиц» за счет искусственного интеллекта «Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, представил масштабное обновление «Яндекс Документов». Теперь в «Яндекс Таблицах» доступны функции на базе искусственного интеллекта — они помогут быстрее справляться с задачами

Выручка Yandex B2B Tech выросла на 47% – одним из драйверов стали решения на базе ИИ В III квартале 2025 г. выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Рост обеспечен высоким интересом бизнеса к решениям на базе искусственного интеллекта — все больше компаний внедря

Клиенты Yandex B2B Tech увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз я к сервисам партнеров по MCP-протоколу. Все это позволяет компаниям автоматизировать корпоративные процессы и рутинные бизнес-задачи сотрудников», – отметил руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин. Помимо облачной инфраструктуры, компании также могут использовать модели и инструменты Yandex AI Studio на собственной инфраструктуре. Это можно сделать самост

Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы е аутентификации. В ответ на эти риски Avanpost — российский разработчик решений в области безопасности идентификационных данных — и подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, Yandex B2B Tech представили интеграцию Avanpost Device Control (в составе платформы Avanpost Access) с «Яндекс Браузером для организаций». Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Новое р