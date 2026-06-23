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Yandex B2B Tech Яндекс Б2Б Тех
Yandex B2B Tech — это бизнес-группа компании «Яндекс», специализирующаяся на разработке и внедрении технологических решений для корпоративного сектора. В состав группы входят Yandex Cloud, «Яндекс 360», а также ряд других направлений, включая платформы для разработки ИИ-приложений, аналитики, безопасности и совместной работы. Компания предоставляет как облачные (SaaS, PaaS, IaaS), так и локальные (on-premises) решения, в том числе гибридные модели.
Ключевые продукты и технологии, разрабатываемые или внедряемые Yandex B2B Tech, включают:
- Yandex AI Studio — платформа для создания ИИ-агентов без написания кода, включая рассуждающие агенты, способные выполнять сложные задачи;
- Alice AI и YandexGPT 5.1 Pro — семейства генеративных моделей, в том числе самая большая языковая модель на российском рынке (Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507);
- SourceCraft — платформа для командной разработки с ИИ-ассистентом, инструментами безопасности и интеграцией с Yandex Cloud;
- Yandex SpeechKit и SpeechSense — сервисы для распознавания и синтеза речи, анализа диалогов в контакт-центрах;
- Yandex DataLens с ИИ-агентом «Нейроаналитик» — для анализа и визуализации данных;
- Yandex Identity Hub и Security Deck — решения для управления доступом и кибербезопасности;
- YDB — распределённая СУБД с поддержкой векторного поиска;
- Brand Voice Lite — сервис синтеза уникального голоса бренда;
- Yandex Cloud Stackland — решение для быстрого развертывания ИИ-инфраструктуры в закрытом контуре.
Компания участвует в совместных проектах, включая совместное предприятие с SolidSoft (под названием SolidLab), направленное на выявление уязвимостей и разработку решений кибербезопасности. В рамках этого сотрудничества эксперты Сергей Герасимов (SolidSoft) и Филипп Охонко (FINRA) обнаружили критические уязвимости в популярных продуктах, таких как cPanel и JumpServer PAM (включая CVE-2025-62795).
Среди клиентов и партнёров — «АльфаСтрахование», «ОТП Банк», «Норникель», ГК «Полипластик», Softline, «К2Тех», Avanpost, Axiom JDK и другие. Компания также сотрудничает с академическим сектором, включая ИТМО и ШАД, реализуя проекты в области медицины и образования.
Финансовые показатели свидетельствуют о динамичном росте: выручка Yandex B2B Tech в первом полугодии 2025 года составила 21 млрд руб. (+53% к аналогичному периоду 2024 года), а выручка Yandex AI Studio за 2025 год достигла 2 млрд руб. (почти удвоение).
Конкурирующие компании на российском и международном рынках:
СОБЫТИЯ
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|23.06.2026
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Yandex B2B Tech и «Кибердом»: 60% компаний вынуждены экономить на хранении данных в SIEM-системах
регулярно проводим встречи для руководителей центров мониторинга информационной безопасности (SOC) и аккумулируем отраслевую экспертизу через исследования рынка. Результаты исследования «Кибердома» и Yandex B2B Tech показали, что российский рынок SIEM переходит от модели сбора событий к управляемой аналитике безопасности. Становятся востребованными решения, снижающие операционную нагрузку:
|04.06.2026
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«Яндекс» и Axenix договорились развивать проекты в области ИИ для бизнеса
Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса» по разработке технологий для корпоративного рынка, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — создать для российского бизнеса комплек
|02.06.2026
|Yandex B2B Tech представила обновление «Нейроаналитика»
|21.05.2026
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ITFB Group с помощью технологий Yandex B2B Tech будет разрабатывать ИИ-агентов для бизнеса
ITFB Group и Yandex B2B Tech заключили меморандум о сотрудничестве в области создания и внедрения ИИ-агентов на базе платформы Yandex AI Studio. Партнёры планируют вывести на рынок комплексные решения: ИИ-а
|20.05.2026
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«Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech
«Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру почтово-логистического оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почты
|20.05.2026
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«Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Документ подписали Виктория Бухар, коммерческий директор «Ланит-Интеграции», и Григорий Атрепьев, генеральный дире
|19.05.2026
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«Норникель» создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием технологий Yandex B2B Tech
«Норникель» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Горно-металлургическая компания создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использова
|19.05.2026
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«Турбо Облако» и Yandex B2B Tech подписали меморандум о развитии взаимодействия в области цифровых сервисов
Компания «Турбо Облако» и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое отвечает за разработку и внедрение технологий для бизнеса, подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия в сфе
|22.04.2026
|Yandex B2B Tech поможет ускорить разработку с помощью ИИ-агента в командной строке
|21.04.2026
|Yandex B2B Tech представила большое обновление видеоплатформы для бизнеса
|16.04.2026
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Yandex B2B Tech запустила продукт для киберзащиты ИИ
Совместное предприятие Yandex B2B Tech и SolidLab представило SolidWall AI Security Gateway — решение для защиты приложений на базе искусственного интеллекта. С его помощью компании смогут защитить цифровые продукты
|15.04.2026
|Yandex B2B Tech обучит компании и частных пользователей разработке собственных ИИ-агентов
|08.04.2026
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Yandex B2B Tech выходит на рынок SIEM-систем
мы по подписке позволит компаниям сразу, без долгого внедрения и больших капиталовложений в собственную инфраструктуру, получить контроль над инцидентами». Благодаря запуску SIEM для внешних компаний Yandex B2B Tech расширит свой портфель продуктов информационной безопасности и укрепит позиции как ИБ-вендор. В 2025 г. инвестиции Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) в
|07.04.2026
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Axenix и Yandex B2B Tech объявили о стратегическом партнерстве в области ИИ
Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое разрабатывает технологии для корпоративного сектора, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве в сфере реализации комплексн
|31.03.2026
|Yandex B2B Tech: каждый пятый корпоративный пользователь делегирует ИИ-агенту поиск бизнес-инсайтов
|30.03.2026
|Yandex B2B Tech открыла доступ к «Диску» и «Документам» по модели on-premises
|26.03.2026
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«Айтеко» расширяет партнерство с Yandex B2B Tech в области ИИ
Компания «Айтеко» объявила расширении партнерства с Yandex B2B Tech в области решений на базе искусственного интеллекта. «Айтеко» будет предоставлять весь комплекс услуг по внедрению и поддержке технологий на базе платформы Yandex AI Studio в би
|25.03.2026
|Yandex B2B Tech выделит бизнесу 500 млн руб. на разработку и внедрение ИИ-агентов
|12.03.2026
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Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год
ы по МСФО за 2025 г. по двум ключевым направлениям: платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса» Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум направлениям в 2025 г. составила 48,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с результатом 2024 г. на 48%. По оценке «Яндекса», Yandex B2B Tech растет в 1,9 раза бы
|04.03.2026
|Yandex B2B Tech запустила платформу для мониторинга и управления состоянием ИТ-систем компаний Monium
|03.03.2026
|Yandex B2B Tech открыла бизнесу возможность создавать рассуждающих ИИ-агентов
|25.02.2026
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Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения
Аналитическая компания Apple Hills Digital (AHD) и Yandex B2B Tech опубликовали The View of Software — исследование развития рынка программного обеспечения в России, которое охватывает решения в облаке и для локальной инфраструктуры (on-premise
|05.02.2026
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Yandex B2B Tech запустила ИИ-ассистентов для проверки качества обслуживания в контакт-центрах
ия чаще всего вызывают вопросы у пользователей, а директор по продажам – проверить, какие акции и предложения работают, а какие нет», – сказала руководитель направления развития бизнеса ML-сервисов в Yandex B2B Tech Елена Белоброва. «Ренессанс жизнь» автоматически определяет оценку удовлетворенности клиентов после обращения в контакт-центр и анализирует, насколько оценка нейросети совпадает
|22.01.2026
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Yandex B2B Tech поможет банкам и ритейлерам обрабатывать миллионы транзакций быстрее и надежнее
PostgreSQL, который поможет бизнесу быстрее и эффективнее создавать цифровые продукты», – сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud. Платформа данных Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) объединяет 18 сервисов для работы с OLTP- и OLAP-нагрузками. Недавно компания также запустила управляемые сервисы на базе решений с открытым исходным кодом — Yandex Managed Ser
|25.12.2025
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Эксперт СП SolidSoft и Yandex B2B Tech обнаружил критическую уязвимость в популярной панели управления веб-хостингом cPanel
Исследователь в области информационной безопасности Сергей Герасимов СП SolidSoft и Yandex B2B Tech совместно с Филиппом Охонко, старшим инженером по прикладным системам в FINRA, выявили критическую уязвимость безопасности в американской cPanel —популярной панели управления ве
|24.12.2025
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«АльфаСтрахование» реализует более 10 проектов в области ИИ с помощью технологий Yandex B2B Tech в 2026 году
В планах «АльфаСтрахование» реализовать более 10 проектов с применением технологий от Yandex B2B Tech. Компания будет использовать ML-сервисы, доступные на платформе Yandex AI Studio, и разрабатывать собственные ИИ-решения на основе решений Yandex B2B Tech. Об этом CNews
|16.12.2025
|Yandex B2B Tech внедрила новые ИИ‑инструменты для работы с уязвимостями в коде и совместной разработки
|05.12.2025
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Yandex B2B Tech автоматизировала треть рутинных задач ИБ‑специалистов с помощью ИИ-агентов
Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) внедрила в свой центр управления информационной безопасностью (SOC) мультиагентную систему. Благодаря ИИ-помощникам, разработанным на базе технологий Yandex AI Studio, удалось
|02.12.2025
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Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов
х задач, адаптировать их под специфику своего бизнеса и выбрать, как использовать результаты поиска – например, занести их в отчет или базу знаний», – сказал руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.
|28.11.2025
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«Билайн бизнес» признан партнером года по развитию продаж на премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025
«Билайн бизнес» стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025, получив награду в одной из ключевых номинаций «Партнер года по развитию продаж». Премия отмечает наиболее значимые достижения компаний-партнеров Yandex B
|28.11.2025
|Yandex B2B Tech обновила «Нейроаналитика». В нем появился режим для аналитики большого объема данных
|25.11.2025
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Yandex B2B Tech открывает доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса»
овить образовательные материалы по корпоративным базам знаний. Это добавляет множество новых сценариев использования модели, востребованных у наших клиентов», – сказал руководитель Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин. В рамках бета-тестирования доступ к Alice AI получили десятки компаний. В Just AI уже протестировали модель в агентских системах и RAG-сценариях, где ИИ может
|11.11.2025
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Yandex B2B Tech обучит более 4000 специалистов разработке ИИ-агентов и их использованию в бизнесе
Москве, где обсудят как собственные проекты, так и тренды развития ИИ-агентов в целом. Всего с начала 2025 г. более 13 тыс. студентов обучились облачным и ИИ-технологиям на образовательных программах Yandex B2B Tech, в том числе – в рамках сотрудничества с университетами по всей стране. Ранее компания уже запустила курсы по использованию ИИ в бизнесе и основам работы с нейросетями.
|07.11.2025
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Yandex B2B Tech: разработчики стали чаще использовать ИИ-агента в разработке
ИТ-продукта. Cогласно исследованиям McKinsey, ИИ‑агенты становятся частью стандартного инженерного процесса, выполняя 30–50% рутинных задач в большинстве корпоративных команд. По данным исследования Yandex B2B Tech и ИТМО, более 60% ИТ-специалистов ожидают, что благодаря автоматизации рутинных циклов с помощью ИИ-инструментов им удастся перераспределять время на стратегические задачи и раз
|30.10.2025
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Yandex B2B Tech расширит возможности «Яндекс Таблиц» за счет искусственного интеллекта
«Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, представил масштабное обновление «Яндекс Документов». Теперь в «Яндекс Таблицах» доступны функции на базе искусственного интеллекта — они помогут быстрее справляться с задачами
|29.10.2025
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Выручка Yandex B2B Tech выросла на 47% – одним из драйверов стали решения на базе ИИ
В III квартале 2025 г. выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Рост обеспечен высоким интересом бизнеса к решениям на базе искусственного интеллекта — все больше компаний внедря
|27.10.2025
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Клиенты Yandex B2B Tech увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз
я к сервисам партнеров по MCP-протоколу. Все это позволяет компаниям автоматизировать корпоративные процессы и рутинные бизнес-задачи сотрудников», – отметил руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин. Помимо облачной инфраструктуры, компании также могут использовать модели и инструменты Yandex AI Studio на собственной инфраструктуре. Это можно сделать самост
|24.10.2025
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Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы
е аутентификации. В ответ на эти риски Avanpost — российский разработчик решений в области безопасности идентификационных данных — и подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, Yandex B2B Tech представили интеграцию Avanpost Device Control (в составе платформы Avanpost Access) с «Яндекс Браузером для организаций». Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Новое р
|23.10.2025
|Yandex B2B Tech поможет компаниям быстро разворачивать инфраструктуру для ИИ-сервисов по модели on-premises
|10.10.2025
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Yandex B2B Tech и «К2Тех» запустят совместные ИИ-решения для бизнеса
продвижение технологических решений в области искусственного интеллекта (ИИ), систем управления базами данных (СУБД) и корпоративной аналитики, а также их адаптацию под отраслевые задачи. «Для нас в Yandex B2B Tech важно, чтобы у клиентов был выбор вариантов поставки технологий Яндекса, в том числе - возможность развернуть решение в собственном контуре. Помочь внедрить такие решения может
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Самигуллин Артур 16 12
|Сидоров Евгений 26 10
|Атрепьев Григорий 37 9
|Пузыревский Иван 13 9
|Королев Роман 26 7
|Черников Александр 32 7
|Герасимов Сергей 17 4
|Белоброва Елена 3 3
|Звонкова Екатерина 5 3
|Мельник Сергей 22 3
|Болотских Максим 5 2
|Морозова Эльвира 3 2
|Охонко Филипп 2 2
|Панченко Иван 192 2
|Тугов Александр 23 2
|Оселедец Иван 49 2
|Малькова Лариса 20 2
|Мартынцев Алексей 14 2
|Саркисов Тигран 42 2
|Ермишина Лиана 11 2
|Пименов Василий 5 2
|Орденова Ольга 6 1
|Наумов Михаил 4 1
|Потокина Екатерина 1 1
|Грунин Андрей 9 1
|Рыков Андрей 10 1
|Малышев Максим 1 1
|Муромцев Владимир 3 1
|Блиновская Яна 1 1
|Смирнов Святослав 9 1
|Голод Илья 1 1
|Грабарник Андрей 8 1
|Пак Матвей 8 1
|Серов Иван 1 1
|Чичерова Людмила 1 1
|Попелышева Юлия 2 1
|Муранов Олег 1 1
|Вотчеников Андрей 3 1
|Бурейко Евгения 1 1
|Сенаторова Анна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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