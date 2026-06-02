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Егорова Юлия
СОБЫТИЯ
Егорова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 2
|ОТП Кредит 3 2
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
|Kama Flow - КФ Венчурс 28 1
|Высотка ГК 1 1
|Эпицентр 1 1
|Гайворонский Сергей 3 1
|Карабаева Надежда 1 1
|Хавторин Антон 25 1
|Артюшкин Сергей 6 1
|Соколова Каролина 7 1
|Куличенко Руслан 1 1
|Мудрый Владимир 1 1
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