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Индексная книга (каталог) CNews*
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Егорова Юлия

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Юлия Егорова займется развитием контентного направления «X5 Медиа» 1
14.08.2024 Kama Flow инвестирует 25 млн рублей в суперапп для студентов 1
14.10.2019 «Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка» 1
07.03.2012 Три месяца на проект: банк спешит, интегратор успевает 1
29.02.2012 AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Егорова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Siebel Systems 519 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
Oracle Corporation 7033 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
Yandex - Яндекс 9001 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 953 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 2
ОТП Кредит 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Kama Flow - КФ Венчурс 28 1
Высотка ГК 1 1
Эпицентр 1 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4054 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11959 2
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Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1405 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13399 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2200 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 1
Data monetization - Монетизация данных 1930 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 927 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4222 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1996 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 472 1
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Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 540 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2823 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6520 2
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MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 280 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 215 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6498 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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