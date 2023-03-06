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Росатом РИР Лига Цифровой Экономики AT Consulting ЭйТи Консалтинг АТ Консалтинг Группа ЭйТи Эдвансед трансформейшн консалтинг

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг

«АТ Консалтинг» (входит в ГК «Росатом») — российская группа компаний, основана в 2001 году Сергеем Шиловым. Работает в сфере системной интеграции и заказной разработки. В активе компании множество проекты, повлиявшие на развитие отечественной отрасли ИТ-услуг. Ключевые направления деятельности: внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. Команды компании обладают экспертизой в сфере искусственного интеллекта, облачных решений, Data Science и др. «АТ Консалтинг» участвовала в ряде крупных внедрений, включая сотрудничество с ПАО «Ростелеком» на проектах, связанных с концепцией электронного правительства


06.03.2023 Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз

Отделаться легким испугом Как выяснил CNews, известному ИТ-интегратору AT Consulting не придется выплачивать госзаказчику в виде штрафа 162,7 млн руб. за ненадлежащ
08.04.2022 СХД ценой миллиард за штуку МВД может поставить компания, чей глава был арестован из-за «бракованной» системы для министерства

СХД за миллиард Как выяснил CNews, «дочка» известного ИТ-интегратора AT Consulting — «Эйти сервис» вызвалась поставить для МВД систему хранения данных (СХД) почти
07.02.2022 «AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбо
28.04.2021 Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток»

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет информационную систему по контролю достижения результатов социально-экономического развития региона в Республике Татарстан. О
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток

Компания AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики) развивает систему предоставления государственных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональн
20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики К
03.08.2020 «AT Consulting Восток» строит ЦОД для Новосибирского авиазавода

Компания «AT Consulting Восток», входящая в Лигу цифровой экономики, реализует проект по созданию инфраструктуры ЦОДа Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Новый дата-центр будет соответст
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом

Компания AT Consulting Восток, входящая в Лигу Цифровой Экономики, разработала для Республики Бурятия сервис по борьбе с распространением COVID-19. Он помогает обрабатывать ключевые данные по коронавиру
01.04.2020 «AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом

«AT Consulting Восток», которая является резидентом новосибирского Академпарка, разработала систему по предотвращению и контролю распространения вирусной инфекции COVID-19. Система предназначена
18.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области

ляет сократить расходы на эксплуатацию и масштабирование. Основной мотивацией заказчика послужило стремление к отказу от иностранного проприетарного ПО в рамках реализации стратегии импортозамещения. AT Consulting Восток внедрила в ИТ-министерстве Новосибирской области СХД на базе стека технологий с открытым исходным кодом Ceph/PetaSAN. Главная функциональная характеристика созданного решен
17.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области

«AT Consulting Восток» внедрил систему хранения данных на базе открытых технологий в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Решение обеспечивает независимость от западног
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта

В счетах отказано Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД «Специальная техника и связь» не сумела доказать в Московском арбитражном суде, что ее подрядчик — известный интегратор AT Consulting — обязан рассчитаться с ней по счетам за электричество и канализацию. Эти счета коммунальщики сформировали за тот период, что ИТ-компания работала у госорганизации на контракте. С
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД

Невиновный Шилов Уголовное дело против основателя и управляющего партнера российской компании AT Consulting Сергея Шилова было прекращено. Об этом сообщил ресурс TAdviser со ссылкой на адвоката Шилова Александра Железникова. По словам адвоката, в действиях Шилова не было обнаружено сост
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов

«Успешно трудится на благо компании» Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД

Сергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД, был выпущен из

01.03.2018 Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД

Задержание ШиловаОснователь и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к созданию «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСО
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн»

Новые назначения в AT Consulting В AT Consulting, по данным этого интегратора, появилась новая должность

25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве

На должность операционного директора компании AT Consulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули
09.03.2017 Основатель AT Consulting покинул компанию

Основатель покидает AT Consulting Как стало известно CNews, основатель и бывший гендиректор российского интеграто
25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»

Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как
26.12.2016 AT Consulting разработала для «Ростелекома» систему аналитики показателей сайта rt.ru

Компания AT Consulting создала для «Ростелекома» кроссплатформенную систему веб-аналитики продуктового сайта rt.ru. Она позволяет получать детализированную отчетность в части трафика и коммерческих пока
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting

metheus Capital Partners предпринимателя Левана Васадзе стал владельцем 95% российского интегратора AT Consulting. Об этом на рынке ходили слухи последние несколько дней, но окончательно данную
24.10.2016 AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП»

Компания AT Consulting и корпорация «Галактика» разработали решение для интеграции системы управления производственными активами «Галактика EAM» и системы управления «1С:Предприятие 8.3». Об этом CNews

17.10.2016 «Новосибирская аптечная сеть» перешла на электронный документооборот с помощью AT Consulting

Компания AT Consulting внедрила ECM-систему Sidocs на базе Alfresco в «Новосибирской аптечной сети». Таким образом, предприятие практически полностью отказалось от бумажных носителей при работе с органи
12.09.2016 ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр

Воронежский государственный университет (ВГУ) и компания AT Consulting 9 сентября открыли совместный центр изучения информационных технологий. Эксперты AT Consulting будут обучать студентов ВГУ работе с Big Data, при этом молодые специалисты с
07.09.2016 «AT Consulting Восток» внедрила информационную систему оказания госуслуг в Камчатском крае

«AT Consulting Восток» объявила о внедрении информационной системы Smart-Center для оказания госуслуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Камчатского края. Как объяснили CNew
30.08.2016 «Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности

Компания «Ростелеком» развернула в Санкт-Петербурге комплексную систему наружного видеонаблюдения. Генеральным подрядчиком «Ростелекома» выступила компания AT Consulting, специалисты которой провели проектные и монтажные работы, обеспечили передачу видеосигнала в ЦОХД Городского мониторингового центра Санкт-Петербурга. В ходе проекта создана сеть

16.08.2016 AT Consulting внедрила систему проектирования госуслуг в Оренбургской области

Компания AT Consulting внедрила систему проектирования услуг (СПУ) в Оренбургской области. Решение позволит расширить возможности регионального портала госуслуг — на базе СПУ будет проходить разработка

12.07.2016 AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже

Компания AT Consulting открыла корпоративный центр компетенций на базе своего представительства в Воронеже. Центр предоставляет услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки систем управления ресурсами и 
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир»

«Национальная система платежных карт» (НСПК) и компания AT Consulting реализовали биллинг платежной системы (ПС) «Мир». Решение на базе СПО обеспечивает автоматизированный расчет комиссий по тарифам для банков-участников и предоставляет пользователя
30.06.2016 AT Consulting разработала корпоративный сайт для «Казмунайгаз — ПМ»

Компания AT Consulting разработала публичные порталы для «Казмунайгаз — переработка и маркетинг» и его дочерних предприятий — сети АЗС, нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре. Проект реализо
21.06.2016 AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson

Компания AT Consulting заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией Ericsson. Компания будет внедрять системы поддержки бизнеса от шведского поставщика на территории России и стран СНГ, сообщили

07.06.2016 AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet

Компания AT Consulting внедрила в Netbynet единую ERP-систему на базе продуктов «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Управление производственным предприятием». В ходе проекта ИТ-компания автомати
31.05.2016 AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ

Компания AT Consulting создала для банков решение, которое обеспечивает оперативный обмен данными с ГИС ЖКХ. Оно позволяет выполнить требования законодательства в части предоставления информации по плат
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса»

Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания», выполнена интеграция с интернет-магазино
17.05.2016 Выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%

Компания AT Consulting подвела финансовые итоги 2015 г. Совокупная выручка составила p12,3 млрд, что на 19,3% выше аналогичного показателя в предыдущем году. Наибольший доход принесли ИТ-услуги — p9,1 м
17.05.2016 AT Consulting вырос по выручке почти на 20% за счет телекома и госсектора

Итоги 2015 года Совокупная выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%, достигнув p12,3 млрд. Об этом сообщил управляющий п
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»

Компания AT Consulting в партнерстве с «Ростелекомом» развернула в Кабардино-Балкарии аппаратно-программный комплекс для обеспечения безопасности населения. Он включает камеры наружного наблюдения, кана
13.04.2016 Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool

Mail.Ru Group и компания AT Consulting, поставщик ИТ-услуг в России, начинают сотрудничать в области управления данными. Компании будут вместе разрабатывать решения на основе СУБД Tarantool для заказчиков AT Consult
31.03.2016 AT Consulting будет внедрять системы управления бизнес-процессами от Horus в финансовом секторе

Компания AT Consulting заключила партнерское соглашение с Horus software GmbH — немецким производителем BPM-продуктов. Тем самым AT Consulting расширяет предложение для своих клиентов в части упр

Публикаций - 355, упоминаний - 389

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10632 109
Oracle Corporation 6489 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8371 59
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 38
IBM - International Business Machines Corp 9326 37
Microsoft Corporation 23989 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2006 25
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 24 22
SAP SE 5082 22
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд 83 20
Oracle Siebel Systems 505 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1406 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 585 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 348 17
7569 17
Лига Цифровой Экономики 90 17
Восход ФГБУ НИИ 617 16
Крок - Croc 1769 15
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 15
NVision Group - Энвижн Груп 675 15
Softline - Софтлайн 2349 14
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 978 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10560 14
VK - Mail.ru Group 3274 12
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 24 12
HP Inc. 5612 11
АйТи 1328 11
МегаФон 7647 11
Amdocs 129 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3019 11
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 92 10
Компьюлинк ГК - Compulink 436 10
Прогноз 1571 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 275 9
SAS Institute 931 9
Телематические системы 51 9
Yandex - Яндекс 6370 9
Ростелеком - РТЛабс 164 8
Meta Platforms - Facebook 4366 8
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6437 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2594 26
Альфа-Банк 1660 21
Почта Банк 418 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 14
ПСБ - Промсвязьбанк 783 13
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 195 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 12
Почта России ПАО 1985 11
ВТБ - ВТБ24 661 10
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 10
Открытие ФК - Бинбанк 193 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2003 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 9
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго 72 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 8
Открытие ФК - Банк Открытие 523 8
РЖД - Российские железные дороги 1763 8
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 173 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 480 8
ГПБ - Газпромбанк 1009 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 7
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 194 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 159 7
Visa International 1910 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 132 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 159 6
ВкусВилл - Избёнка 117 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 6
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 6
Пробизнесбанк АКБ 134 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 6
Спортмастер - Sportmaster 164 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 6
Новард УК - Novard 72 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 400 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 82 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10278 57
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3141 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4666 39
Федеральное казначейство России 1640 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1287 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1112 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 25
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2720 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2899 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1715 18
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Правительство Москвы 2167 15
Президент Российской Федерации 3994 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2575 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2637 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2097 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4165 11
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 165 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1754 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 620 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 735 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 705 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 192 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 6
Судебная власть - Judicial power 2204 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 582 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1747 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2815 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 288 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 246 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 733 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1286 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3336 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 242 3
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 44 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 920 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 536 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 37 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 93 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58045 220
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27818 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43553 78
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6034 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8887 57
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5984 56
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4087 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15126 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11634 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10083 40
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1622 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18957 38
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6529 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27404 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14437 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10183 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22537 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9650 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8662 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5644 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19734 31
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10836 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9804 30
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1780 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8960 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26566 25
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3672 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23392 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8039 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3108 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7848 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4218 21
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3047 21
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 692 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10863 19
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 439 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12117 19
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1690 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13447 18
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1134 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4548 59
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 41
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3003 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1296 26
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 25
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 23
МВД РФ ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 37 20
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 121 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 494 11
Microsoft Windows 2000 8661 11
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Center МФЦ Центр обслуживания населения 12 10
Oracle Hyperion 231 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 835 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 421 8
Oracle Hyperion Planning 118 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 240 8
Oracle СУБД 608 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 375 7
Linux OS 8979 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 203 7
Microsoft Office 3571 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 879 6
Apple iOS 7278 6
Google Android 13295 6
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Kit 5 5
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 237 5
Модернизация ИБД 6 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2163 5
МВД РФ - Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 855 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 4
Microsoft Windows 14943 4
Apache Hadoop 396 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4834 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 134 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 194 4
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 5 4
Шилов Сергей 89 58
Хомич Игорь 32 30
Гаттаров Руслан 143 24
Гуральников Сергей 164 23
Мацоцкий Сергей 177 21
Румянцева Ольга 62 20
Гоков Дмитрий 33 20
Богачев Игорь 178 20
Филатов Андрей 112 20
Ермолаев Артем 369 20
Нечаев Андрей 26 19
Бетсис Павел 99 19
Никифоров Николай 1173 19
Шадаев Максут 805 18
Нащекин Алексей 113 18
Елистратов Николай 90 17
Бойко Елена 152 17
Путин Владимир 2909 14
Лысенко Эдуард 286 11
Тиняков Сергей 12 9
Финк Дмитрий 15 8
Козырев Алексей 297 8
Махонов Александр 31 8
Шайхутдинов Роман 112 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Рахтеенко Владимир 41 8
Козлов Михаил 169 8
Солодилов Андрей 9 8
Медведев Дмитрий 1641 8
Васильев Дмитрий 59 8
Лопаткин Герман 104 8
Макеев Алексей 19 7
Малышев Александр 35 7
Лесниченко Максим 11 7
Патрин Максим 31 7
Шевченко Владимир 144 7
Нелькин Михаил 7 7
Разумовский Дмитрий 101 7
Грибанов Юрий 30 7
Пшиченко Дмитрий 43 7
Россия - РФ - Российская федерация 131450 246
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40301 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13643 65
Казахстан - Республика 5216 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50814 23
Россия - УФО - Челябинская область 1065 21
Россия - СФО - Новосибирск 3911 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6747 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15983 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1474 14
Украина 7427 13
Россия - Сибирь 2196 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 787 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2537 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1353 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2575 11
Россия - ЮФО - Севастополь 507 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3564 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15925 10
Европа 21306 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2439 9
Украина - Киев 1114 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1378 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2933 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13815 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1161 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1368 8
Россия - ЦФО - Калужская область 894 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2703 8
Казахстан - Алматы 565 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2733 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1291 8
Беларусь - Белоруссия 5024 8
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 640 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1689 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика 523 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 361 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1231 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 341 6
Армения - Республика 2079 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46758 168
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44640 137
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22041 60
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7373 57
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4674 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5178 48
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12128 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4990 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11905 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16555 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2700 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15031 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5463 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25978 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6428 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 5349 24
Кредитование - Сrediting - Заём 6272 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2895 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9262 22
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1070 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3430 18
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2649 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5904 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5605 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5637 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8878 17
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1261 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6003 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4244 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3234 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6924 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3746 13
Абонентская база - Абонентская плата 5448 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7716 12
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 565 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6946 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10020 10
Информатика - computer science - informatique 971 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4314 10
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TAdviser - Центр выбора технологий 345 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1523 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11081 5
Атлас страхования 14 3
Apps4All 26 3
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Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
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РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 2
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CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Technavio 25 1
Wainhouse Research 40 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 14 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 694 9
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 33 7
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 6
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 210 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 4
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 526 2
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РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
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Tbilisi State University - Тбилисский государственный университет 4 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 14 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 50 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 185 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 146 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 11 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 49 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 751 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 809 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 24
CNews AWARDS - награда 450 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 15
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2232 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 256 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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