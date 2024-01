Росатом РИР Лига Цифровой Экономики AT Consulting ЭйТи Консалтинг АТ Консалтинг Группа ЭйТи Эдвансед трансформейшн консалтинг

Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз Отделаться легким испугом Как выяснил CNews, известному ИТ-интегратору AT Consulting не придется выплачивать госзаказчику в виде штрафа 162,7 млн руб. за ненадлежащ

СХД ценой миллиард за штуку МВД может поставить компания, чей глава был арестован из-за «бракованной» системы для министерства СХД за миллиард Как выяснил CNews, «дочка» известного ИТ-интегратора AT Consulting — «Эйти сервис» вызвалась поставить для МВД систему хранения данных (СХД) почти

«AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ «AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбо

Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток» «AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет информационную систему по контролю достижения результатов социально-экономического развития региона в Республике Татарстан. О

Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток Компания AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики) развивает систему предоставления государственных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональн

«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя «AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики К

«AT Consulting Восток» строит ЦОД для Новосибирского авиазавода Компания «AT Consulting Восток», входящая в Лигу цифровой экономики, реализует проект по созданию инфраструктуры ЦОДа Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Новый дата-центр будет соответст

В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом Компания AT Consulting Восток, входящая в Лигу Цифровой Экономики, разработала для Республики Бурятия сервис по борьбе с распространением COVID-19. Он помогает обрабатывать ключевые данные по коронавиру

«AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом «AT Consulting Восток», которая является резидентом новосибирского Академпарка, разработала систему по предотвращению и контролю распространения вирусной инфекции COVID-19. Система предназначена

«AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области ляет сократить расходы на эксплуатацию и масштабирование. Основной мотивацией заказчика послужило стремление к отказу от иностранного проприетарного ПО в рамках реализации стратегии импортозамещения. AT Consulting Восток внедрила в ИТ-министерстве Новосибирской области СХД на базе стека технологий с открытым исходным кодом Ceph/PetaSAN. Главная функциональная характеристика созданного решен

«AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области «AT Consulting Восток» внедрил систему хранения данных на базе открытых технологий в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Решение обеспечивает независимость от западног

МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта В счетах отказано Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД «Специальная техника и связь» не сумела доказать в Московском арбитражном суде, что ее подрядчик — известный интегратор AT Consulting — обязан рассчитаться с ней по счетам за электричество и канализацию. Эти счета коммунальщики сформировали за тот период, что ИТ-компания работала у госорганизации на контракте. С

Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД Невиновный Шилов Уголовное дело против основателя и управляющего партнера российской компании AT Consulting Сергея Шилова было прекращено. Об этом сообщил ресурс TAdviser со ссылкой на адвоката Шилова Александра Железникова. По словам адвоката, в действиях Шилова не было обнаружено сост

AT Consulting переживает резкий спад госзаказов «Успешно трудится на благо компании» Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде

Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД Сергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД, был выпущен из

Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД Задержание ШиловаОснователь и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к созданию «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСО

В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» Новые назначения в AT Consulting В AT Consulting, по данным этого интегратора, появилась новая должность

В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве На должность операционного директора компании AT Consulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули

Основатель AT Consulting покинул компанию Основатель покидает AT Consulting Как стало известно CNews, основатель и бывший гендиректор российского интеграто

AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс» Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как

AT Consulting разработала для «Ростелекома» систему аналитики показателей сайта rt.ru Компания AT Consulting создала для «Ростелекома» кроссплатформенную систему веб-аналитики продуктового сайта rt.ru. Она позволяет получать детализированную отчетность в части трафика и коммерческих пока

Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting metheus Capital Partners предпринимателя Левана Васадзе стал владельцем 95% российского интегратора AT Consulting. Об этом на рынке ходили слухи последние несколько дней, но окончательно данную

AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП» Компания AT Consulting и корпорация «Галактика» разработали решение для интеграции системы управления производственными активами «Галактика EAM» и системы управления «1С:Предприятие 8.3». Об этом CNews

«Новосибирская аптечная сеть» перешла на электронный документооборот с помощью AT Consulting Компания AT Consulting внедрила ECM-систему Sidocs на базе Alfresco в «Новосибирской аптечной сети». Таким образом, предприятие практически полностью отказалось от бумажных носителей при работе с органи

ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр Воронежский государственный университет (ВГУ) и компания AT Consulting 9 сентября открыли совместный центр изучения информационных технологий. Эксперты AT Consulting будут обучать студентов ВГУ работе с Big Data, при этом молодые специалисты с

«AT Consulting Восток» внедрила информационную систему оказания госуслуг в Камчатском крае «AT Consulting Восток» объявила о внедрении информационной системы Smart-Center для оказания госуслуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Камчатского края. Как объяснили CNew

«Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности Компания «Ростелеком» развернула в Санкт-Петербурге комплексную систему наружного видеонаблюдения. Генеральным подрядчиком «Ростелекома» выступила компания AT Consulting, специалисты которой провели проектные и монтажные работы, обеспечили передачу видеосигнала в ЦОХД Городского мониторингового центра Санкт-Петербурга. В ходе проекта создана сеть

AT Consulting внедрила систему проектирования госуслуг в Оренбургской области Компания AT Consulting внедрила систему проектирования услуг (СПУ) в Оренбургской области. Решение позволит расширить возможности регионального портала госуслуг — на базе СПУ будет проходить разработка

AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже Компания AT Consulting открыла корпоративный центр компетенций на базе своего представительства в Воронеже. Центр предоставляет услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки систем управления ресурсами и

НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир» «Национальная система платежных карт» (НСПК) и компания AT Consulting реализовали биллинг платежной системы (ПС) «Мир». Решение на базе СПО обеспечивает автоматизированный расчет комиссий по тарифам для банков-участников и предоставляет пользователя

AT Consulting разработала корпоративный сайт для «Казмунайгаз — ПМ» Компания AT Consulting разработала публичные порталы для «Казмунайгаз — переработка и маркетинг» и его дочерних предприятий — сети АЗС, нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре. Проект реализо

AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson Компания AT Consulting заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией Ericsson. Компания будет внедрять системы поддержки бизнеса от шведского поставщика на территории России и стран СНГ, сообщили

AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet Компания AT Consulting внедрила в Netbynet единую ERP-систему на базе продуктов «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Управление производственным предприятием». В ходе проекта ИТ-компания автомати

AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ Компания AT Consulting создала для банков решение, которое обеспечивает оперативный обмен данными с ГИС ЖКХ. Оно позволяет выполнить требования законодательства в части предоставления информации по плат

AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса» Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания», выполнена интеграция с интернет-магазино

Выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3% Компания AT Consulting подвела финансовые итоги 2015 г. Совокупная выручка составила p12,3 млрд, что на 19,3% выше аналогичного показателя в предыдущем году. Наибольший доход принесли ИТ-услуги — p9,1 м

AT Consulting вырос по выручке почти на 20% за счет телекома и госсектора Итоги 2015 года Совокупная выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%, достигнув p12,3 млрд. Об этом сообщил управляющий п

В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город» Компания AT Consulting в партнерстве с «Ростелекомом» развернула в Кабардино-Балкарии аппаратно-программный комплекс для обеспечения безопасности населения. Он включает камеры наружного наблюдения, кана

Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool Mail.Ru Group и компания AT Consulting, поставщик ИТ-услуг в России, начинают сотрудничать в области управления данными. Компании будут вместе разрабатывать решения на основе СУБД Tarantool для заказчиков AT Consult