Росатом РИР Лига Цифровой Экономики AT Consulting ЭйТи Консалтинг АТ Консалтинг Группа ЭйТи Эдвансед трансформейшн консалтинг

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«АТ Консалтинг» (входит в ГК «Росатом») — российская группа компаний, основана в 2001 году Сергеем Шиловым. Работает в сфере системной интеграции и заказной разработки. В активе компании множество проекты, повлиявшие на развитие отечественной отрасли ИТ-услуг. Ключевые направления деятельности: внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. Команды компании обладают экспертизой в сфере искусственного интеллекта, облачных решений, Data Science и др. «АТ Консалтинг» участвовала в ряде крупных внедрений, включая сотрудничество с ПАО «Ростелеком» на проектах, связанных с концепцией электронного правительства.
|06.03.2023
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Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз
Отделаться легким испугом Как выяснил CNews, известному ИТ-интегратору AT Consulting не придется выплачивать госзаказчику в виде штрафа 162,7 млн руб. за ненадлежащ
|08.04.2022
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СХД ценой миллиард за штуку МВД может поставить компания, чей глава был арестован из-за «бракованной» системы для министерства
СХД за миллиард Как выяснил CNews, «дочка» известного ИТ-интегратора AT Consulting — «Эйти сервис» вызвалась поставить для МВД систему хранения данных (СХД) почти
|07.02.2022
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«AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ
«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбо
|28.04.2021
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Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток»
«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет информационную систему по контролю достижения результатов социально-экономического развития региона в Республике Татарстан. О
|02.11.2020
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Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток
Компания AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики) развивает систему предоставления государственных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональн
|20.10.2020
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«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя
«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики К
|03.08.2020
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«AT Consulting Восток» строит ЦОД для Новосибирского авиазавода
Компания «AT Consulting Восток», входящая в Лигу цифровой экономики, реализует проект по созданию инфраструктуры ЦОДа Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Новый дата-центр будет соответст
|22.07.2020
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В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом
Компания AT Consulting Восток, входящая в Лигу Цифровой Экономики, разработала для Республики Бурятия сервис по борьбе с распространением COVID-19. Он помогает обрабатывать ключевые данные по коронавиру
|01.04.2020
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«AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом
«AT Consulting Восток», которая является резидентом новосибирского Академпарка, разработала систему по предотвращению и контролю распространения вирусной инфекции COVID-19. Система предназначена
|18.03.2020
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«AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области
ляет сократить расходы на эксплуатацию и масштабирование. Основной мотивацией заказчика послужило стремление к отказу от иностранного проприетарного ПО в рамках реализации стратегии импортозамещения. AT Consulting Восток внедрила в ИТ-министерстве Новосибирской области СХД на базе стека технологий с открытым исходным кодом Ceph/PetaSAN. Главная функциональная характеристика созданного решен
|17.03.2020
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«AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области
«AT Consulting Восток» внедрил систему хранения данных на базе открытых технологий в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Решение обеспечивает независимость от западног
|22.04.2019
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МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта
В счетах отказано Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД «Специальная техника и связь» не сумела доказать в Московском арбитражном суде, что ее подрядчик — известный интегратор AT Consulting — обязан рассчитаться с ней по счетам за электричество и канализацию. Эти счета коммунальщики сформировали за тот период, что ИТ-компания работала у госорганизации на контракте. С
|22.04.2019
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Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД
Невиновный Шилов Уголовное дело против основателя и управляющего партнера российской компании AT Consulting Сергея Шилова было прекращено. Об этом сообщил ресурс TAdviser со ссылкой на адвоката Шилова Александра Железникова. По словам адвоката, в действиях Шилова не было обнаружено сост
|18.12.2018
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AT Consulting переживает резкий спад госзаказов
«Успешно трудится на благо компании» Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде
|23.04.2018
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Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД
Сергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД, был выпущен из
|01.03.2018
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Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД
Задержание ШиловаОснователь и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к созданию «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСО
|25.05.2017
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В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн»
Новые назначения в AT Consulting В AT Consulting, по данным этого интегратора, появилась новая должность
|25.05.2017
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В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве
На должность операционного директора компании AT Consulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули
|09.03.2017
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Основатель AT Consulting покинул компанию
Основатель покидает AT Consulting Как стало известно CNews, основатель и бывший гендиректор российского интеграто
|25.01.2017
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AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»
Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как
|26.12.2016
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AT Consulting разработала для «Ростелекома» систему аналитики показателей сайта rt.ru
Компания AT Consulting создала для «Ростелекома» кроссплатформенную систему веб-аналитики продуктового сайта rt.ru. Она позволяет получать детализированную отчетность в части трафика и коммерческих пока
|11.11.2016
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Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting
metheus Capital Partners предпринимателя Левана Васадзе стал владельцем 95% российского интегратора AT Consulting. Об этом на рынке ходили слухи последние несколько дней, но окончательно данную
|24.10.2016
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AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП»
Компания AT Consulting и корпорация «Галактика» разработали решение для интеграции системы управления производственными активами «Галактика EAM» и системы управления «1С:Предприятие 8.3». Об этом CNews
|17.10.2016
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«Новосибирская аптечная сеть» перешла на электронный документооборот с помощью AT Consulting
Компания AT Consulting внедрила ECM-систему Sidocs на базе Alfresco в «Новосибирской аптечной сети». Таким образом, предприятие практически полностью отказалось от бумажных носителей при работе с органи
|12.09.2016
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ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр
Воронежский государственный университет (ВГУ) и компания AT Consulting 9 сентября открыли совместный центр изучения информационных технологий. Эксперты AT Consulting будут обучать студентов ВГУ работе с Big Data, при этом молодые специалисты с
|07.09.2016
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«AT Consulting Восток» внедрила информационную систему оказания госуслуг в Камчатском крае
«AT Consulting Восток» объявила о внедрении информационной системы Smart-Center для оказания госуслуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Камчатского края. Как объяснили CNew
|30.08.2016
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«Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности
Компания «Ростелеком» развернула в Санкт-Петербурге комплексную систему наружного видеонаблюдения. Генеральным подрядчиком «Ростелекома» выступила компания AT Consulting, специалисты которой провели проектные и монтажные работы, обеспечили передачу видеосигнала в ЦОХД Городского мониторингового центра Санкт-Петербурга. В ходе проекта создана сеть
|16.08.2016
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AT Consulting внедрила систему проектирования госуслуг в Оренбургской области
Компания AT Consulting внедрила систему проектирования услуг (СПУ) в Оренбургской области. Решение позволит расширить возможности регионального портала госуслуг — на базе СПУ будет проходить разработка
|12.07.2016
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AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже
Компания AT Consulting открыла корпоративный центр компетенций на базе своего представительства в Воронеже. Центр предоставляет услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки систем управления ресурсами и
|04.07.2016
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НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир»
«Национальная система платежных карт» (НСПК) и компания AT Consulting реализовали биллинг платежной системы (ПС) «Мир». Решение на базе СПО обеспечивает автоматизированный расчет комиссий по тарифам для банков-участников и предоставляет пользователя
|30.06.2016
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AT Consulting разработала корпоративный сайт для «Казмунайгаз — ПМ»
Компания AT Consulting разработала публичные порталы для «Казмунайгаз — переработка и маркетинг» и его дочерних предприятий — сети АЗС, нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре. Проект реализо
|21.06.2016
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AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson
Компания AT Consulting заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией Ericsson. Компания будет внедрять системы поддержки бизнеса от шведского поставщика на территории России и стран СНГ, сообщили
|07.06.2016
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AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet
Компания AT Consulting внедрила в Netbynet единую ERP-систему на базе продуктов «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Управление производственным предприятием». В ходе проекта ИТ-компания автомати
|31.05.2016
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AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ
Компания AT Consulting создала для банков решение, которое обеспечивает оперативный обмен данными с ГИС ЖКХ. Оно позволяет выполнить требования законодательства в части предоставления информации по плат
|24.05.2016
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AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса»
Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания», выполнена интеграция с интернет-магазино
|17.05.2016
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Выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%
Компания AT Consulting подвела финансовые итоги 2015 г. Совокупная выручка составила p12,3 млрд, что на 19,3% выше аналогичного показателя в предыдущем году. Наибольший доход принесли ИТ-услуги — p9,1 м
|17.05.2016
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AT Consulting вырос по выручке почти на 20% за счет телекома и госсектора
Итоги 2015 года Совокупная выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%, достигнув p12,3 млрд. Об этом сообщил управляющий п
|11.05.2016
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В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»
Компания AT Consulting в партнерстве с «Ростелекомом» развернула в Кабардино-Балкарии аппаратно-программный комплекс для обеспечения безопасности населения. Он включает камеры наружного наблюдения, кана
|13.04.2016
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Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool
Mail.Ru Group и компания AT Consulting, поставщик ИТ-услуг в России, начинают сотрудничать в области управления данными. Компании будут вместе разрабатывать решения на основе СУБД Tarantool для заказчиков AT Consult
|31.03.2016
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AT Consulting будет внедрять системы управления бизнес-процессами от Horus в финансовом секторе
Компания AT Consulting заключила партнерское соглашение с Horus software GmbH — немецким производителем BPM-продуктов. Тем самым AT Consulting расширяет предложение для своих клиентов в части упр
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Шилов Сергей 89 58
|Хомич Игорь 32 30
|Гаттаров Руслан 143 24
|Гуральников Сергей 164 23
|Мацоцкий Сергей 177 21
|Румянцева Ольга 62 20
|Гоков Дмитрий 33 20
|Богачев Игорь 178 20
|Филатов Андрей 112 20
|Ермолаев Артем 369 20
|Нечаев Андрей 26 19
|Бетсис Павел 99 19
|Никифоров Николай 1173 19
|Шадаев Максут 805 18
|Нащекин Алексей 113 18
|Елистратов Николай 90 17
|Бойко Елена 152 17
|Путин Владимир 2909 14
|Лысенко Эдуард 286 11
|Тиняков Сергей 12 9
|Финк Дмитрий 15 8
|Козырев Алексей 297 8
|Махонов Александр 31 8
|Шайхутдинов Роман 112 8
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Рахтеенко Владимир 41 8
|Козлов Михаил 169 8
|Солодилов Андрей 9 8
|Медведев Дмитрий 1641 8
|Васильев Дмитрий 59 8
|Лопаткин Герман 104 8
|Макеев Алексей 19 7
|Малышев Александр 35 7
|Лесниченко Максим 11 7
|Патрин Максим 31 7
|Шевченко Владимир 144 7
|Нелькин Михаил 7 7
|Разумовский Дмитрий 101 7
|Грибанов Юрий 30 7
|Пшиченко Дмитрий 43 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
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