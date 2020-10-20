«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС ФЦП объединит в одном информационном пространстве данные более 200 объектов строительства в городе Севастополе, что позволит эффективно контролировать ход и сроки их возведения. Технологической основой проекта стала цифровая платформа «Управление территорией (Smart City Cloud)».

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.» включает 951 объект социальной, транспортной, промышленной, электросетевой, телекоммуникационной и прочей инфраструктуры. Общий объем финансирования на 2015–2024 гг. составил 1257,28 млрд руб. Заказчиком и координатором ФЦП является Минэкономразвития России.

Система, внедряемая «AT Consulting Восток», охватывает реализацию программы на территории Севастополя. Она рассчитана на четыре года и включает более 200 объектов строительства общей стоимостью более 104 млрд руб. Проект АИС ФЦП стартовал в августе, запуск системы в эксплуатацию планируется в декабре 2020 г.

АИС ФЦП позволит осуществлять постоянный мониторинг хода строительства объектов. Для этого система организует сбор данных, обеспечивает возможность создания отчетов и аналитических панелей для принятия управленческих решений с целью достижения установленных показателей и соблюдения запланированных сроков как по отдельным процессам, так и по проектам в целом.

В рамках системы реализуются инструменты детального календарного планирования (с отслеживанием контрольных событий), механизмы постановки и контроля задач и поручений по проектам, видео-мониторинг. Проведена стандартизация и унификация бизнес-процессов, сокращено дублирование функций, в том числе по согласованию проектно-сметной документации, обеспечен сбор актуальных, достоверных и полных данных за счет интеграции с системами-источниками.

Таким образом, сокращается время ожидания на проектах, снижаются трудозатраты на техническую работу. Обеспечивается возможность оперативного (на ранних этапах) выявления рисков для своевременного принятия решений. Кроме того, формируется единое информационное пространство для всех участников процессов ФЦП: от подрядчиков на объектах строительства до правительства и губернатора региона.

Во время проектирования команда «AT Consulting Восток» проделала значительную работу по сбору требований и исходных данных, совместно с заказчиком проработала решения в части форм представления данных и реализации. Так в системе появилось более 500 уникальных сущностей, атрибутов, связей, зависимостей, математических формул, которых не было в исходных данных.

АИС реализована единым приложением по принципу микросервисной архитектуры. Технологической основой послужила платформа Smart City Cloud. Это универсальная цифровая платформа, на базе которой можно быстро создавать новые продукты и сервисы, эффективно масштабировать отраслевые решения. Платформа разработана компанией «AT Consulting Восток» на базе открытых программных решений и входит в реестр отечественного ПО.

«Планирование, контроль и управление рисками. Для этого нужна система, которая при имеющихся ограничениях действующего законодательства должна соответствовать определенным требованиям: уметь фиксировать прохождение контрольных точек процесса, планировать кассовые расходы и считать фактическое освоение денег, а также включать в себя элементы профильного документооборота. Это уже не стандартная система управления проектами, которых создано огромное количество, а уникальная система мониторинга и управления строительством объектов», — сказала Александра Осипова, начальник главного управления информатизации и связи города Севастополя.

«Проект позволит создать единую цифровую базу мероприятий и объектов программы ФЦП. Это поможет консолидировать всю информацию, исключить неактуальность или отсутствие данных. Таким образом, обеспечивается возможность выработки управленческих решений, в том числе по недопущению срывов сроков строительства. Система имеет большой потенциал для развития, так как при расширении функциональности станет универсальным инструментом по управлению проектами на городском и региональном уровне», — отметил Владимир Высоцкий, генеральный директор компании «AT Consulting Восток».