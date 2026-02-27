Разделы

ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере

Жидкостный ракетный двигатель РД-191МР успешно создан российскими инженерами для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара» и уже прошел серию испытаний. Его компоненты изготовлены с применением технологий 3D-печати. Успешные тесты открывают путь к массовому внедрению аддитивных технологий в российское ракетное двигателестроение.

Модификация ракетного двигателя

Российские инженеры напечатали ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара», пишут «Ведомости». Успешные испытания знаменуют начало масштабного внедрения аддитивных технологий как в двигатели, так и в продукцию других предприятий отрасли.

По словам представителя Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), ракетный двигатель РД‑191МР с тягой 200 тонны был создан с применением аддитивных технологий: прямое лазерное выращивание, селективное лазерное спекание. В 2025 г. двигатель уже успешно прошел серию огневых испытаний.

photo_2025-07-02_15-53-27_1.jpg

АО «НПО Энергомаш»
Жидкостный ракетный двигатель РД-191МР

РД‑191МР — ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара», созданный российскими инженерами во главе с АО «НПО Энергомаш». Это один из вариантов РД-191М т.е. модифицированной версии однокамерного жидкостного двигателя РД-191 на керосине и жидком кислороде для семейства российских ракет-носителей «Ангара». Усовершенствованная версия отличается увеличенным уровнем тяги и предназначена для носителя тяжелого класса «Ангара-А5М». В марте 2025 г. сообщалось о завершении доводочных испытаний установки.

«Компоненты изделия выращивались не единым модулем, а по частям. Такой подход позволил учесть различия в свойствах отдельных элементов. Аддитивные технологии дали возможность использовать новые материалы: например, жаропрочные никелевые сплавы отечественной разработки», – уточнили в вузе.

Внедрение аддитивных технологий

Как рассказали «Ведомостям» в СПбГМТУ, аддитивные методы могут сократить время изготовления и финансовые затраты в 2,5 раза по сравнению с традиционными подходами. Сокращение трудозатрат по отдельным агрегатам достигает 25% и в перспективе снижение себестоимости жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) может составить до 40%, отметили разработчики.

photo_2025-07-02_15-53-28.jpg

АО «НПО Энергомаш»
Внедрение аддитивных технологий

Аддитивные технологии предполагают создание трехмерных объектов методом послойного добавления материала с помощью 3D-принтера. Таким образом, из мелкодисперсного металлического порошка получаются сложные конструкции, которые невозможно изготовить традиционными методами. Это существенно сокращает сроки производства и уменьшает количество отходов. В случае ракетных двигателей такая технология особенно важна, поскольку многие компоненты имеют крайне сложную конструкцию и требуют высочайшей точности изготовления.

Семейство ракет-носителей

«Ангара» — семейство новых российских ракет-носителей модульного типа от легкого класса до тяжелого. Самой значимой считается тяжелая «Ангара-А5», первый старт которой с космодрома Восточный состоялся 11 апреля 2024 г. До этого ракеты семейства запускали с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Стартовая масса «Ангары-А5» без головной части составляет 761 тонны, а высота без головной части — 32,8 м. Ракета сможет выводить около 24,5 тонны на низкую околоземную орбиту высотой 200 км. Ее улучшенная версия — «Ангара-А5М» — будет обладать повышенной грузоподъемностью и сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 27 тонны полезной нагрузки.

Последний запуск ракеты-носителя семейства «Ангара» прошел в ноябре 2025 г. Тогда с космодрома Плесецк была запущена «Ангара-1.2» — ракета использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

«Сколково» лишилось уникального микроскопа для исследований в микроэлектронике и фотонике. Детали потеряли при модернизации

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Финансовая разведка России покупает защитное ПО на сотни миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще