Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере

Жидкостный ракетный двигатель РД-191МР успешно создан российскими инженерами для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара» и уже прошел серию испытаний. Его компоненты изготовлены с применением технологий 3D-печати. Успешные тесты открывают путь к массовому внедрению аддитивных технологий в российское ракетное двигателестроение.

Модификация ракетного двигателя

Российские инженеры напечатали ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара», пишут «Ведомости». Успешные испытания знаменуют начало масштабного внедрения аддитивных технологий как в двигатели, так и в продукцию других предприятий отрасли.

По словам представителя Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), ракетный двигатель РД‑191МР с тягой 200 тонны был создан с применением аддитивных технологий: прямое лазерное выращивание, селективное лазерное спекание. В 2025 г. двигатель уже успешно прошел серию огневых испытаний.

АО «НПО Энергомаш» Жидкостный ракетный двигатель РД-191МР

РД‑191МР — ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара», созданный российскими инженерами во главе с АО «НПО Энергомаш». Это один из вариантов РД-191М т.е. модифицированной версии однокамерного жидкостного двигателя РД-191 на керосине и жидком кислороде для семейства российских ракет-носителей «Ангара». Усовершенствованная версия отличается увеличенным уровнем тяги и предназначена для носителя тяжелого класса «Ангара-А5М». В марте 2025 г. сообщалось о завершении доводочных испытаний установки.

«Компоненты изделия выращивались не единым модулем, а по частям. Такой подход позволил учесть различия в свойствах отдельных элементов. Аддитивные технологии дали возможность использовать новые материалы: например, жаропрочные никелевые сплавы отечественной разработки», – уточнили в вузе.

Внедрение аддитивных технологий

Как рассказали «Ведомостям» в СПбГМТУ, аддитивные методы могут сократить время изготовления и финансовые затраты в 2,5 раза по сравнению с традиционными подходами. Сокращение трудозатрат по отдельным агрегатам достигает 25% и в перспективе снижение себестоимости жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) может составить до 40%, отметили разработчики.

АО «НПО Энергомаш» Внедрение аддитивных технологий

Аддитивные технологии предполагают создание трехмерных объектов методом послойного добавления материала с помощью 3D-принтера. Таким образом, из мелкодисперсного металлического порошка получаются сложные конструкции, которые невозможно изготовить традиционными методами. Это существенно сокращает сроки производства и уменьшает количество отходов. В случае ракетных двигателей такая технология особенно важна, поскольку многие компоненты имеют крайне сложную конструкцию и требуют высочайшей точности изготовления.

Семейство ракет-носителей

«Ангара» — семейство новых российских ракет-носителей модульного типа от легкого класса до тяжелого. Самой значимой считается тяжелая «Ангара-А5», первый старт которой с космодрома Восточный состоялся 11 апреля 2024 г. До этого ракеты семейства запускали с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Стартовая масса «Ангары-А5» без головной части составляет 761 тонны, а высота без головной части — 32,8 м. Ракета сможет выводить около 24,5 тонны на низкую околоземную орбиту высотой 200 км. Ее улучшенная версия — «Ангара-А5М» — будет обладать повышенной грузоподъемностью и сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 27 тонны полезной нагрузки.

Последний запуск ракеты-носителя семейства «Ангара» прошел в ноябре 2025 г. Тогда с космодрома Плесецк была запущена «Ангара-1.2» — ракета использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».