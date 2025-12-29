Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Роскосмос Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко ЖРД, РД советский жидкостный ракетный двигатель


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Двигатели ОДК вывели на орбиту спутники «Аист-2Т» 2
22.09.2014 Blue Origin представил замену российскому РД-180 4
18.09.2014 В России разработают носитель для миниспутников 2
21.06.2013 Американцы просят Россию вновь выпускать старые ракетные двигатели 2
22.07.2011 НАСА вынужденно модифицирует Atlas V под перевозку людей 1
17.11.2009 Российское НПО "Энергомаш" отправило в США три двигателя РД-180 для РН "Атлас" 1
19.06.2009 Продолжается подготовка к огневым стендовым испытаниям УРМ-1 РН "Ангара" 1
25.03.2009 На мысе Канаверал готовится к старту ракета-носитель Atlas-5 1
27.02.2009 С Байконура успешно запущена ракета "Зенит-3SLБ" со спутником Telstar-11N 4
02.10.2008 Воронежскому механическому заводу исполнилось 80 лет 1
15.10.2007 Прошло заседание ВПК по комплексу "Ангара" 1
29.08.2006 Ракета-носитель "Ангара" появится в следующем десятилетии 1
29.08.2006 Ракета-носитель "Ангара" появится в следующем десятилетии 1
17.05.2000 Сегодня при запуске спутника Eutelsat W4 впервые будет использован российский двигатель РД-180 2

Публикаций - 14, упоминаний - 24

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 334 5
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 2
Совзонд - Sovzond 120 1
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 112 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 250 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 5
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 5
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 3
Lockheed Martin 767 2
Boeing 1018 2
General Dynamics 57 1
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - СНТК имени Н.Д. Кузнецова - Самарский научно-технический комплекс имени Николая Кузнецова 3 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 1
Blue Origin 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 445 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 141 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 23 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 108 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
ULA - Atlas - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства «Атлас» 3 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
Космодром Байконур 1071 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
EA Origin 190 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 1
Чванов Владимир 1 1
Иванов Сергей 398 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1511 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 2
Африка - Сахара - пустыня 90 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 19 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 1
Россия - ПФО - Самарская область 1464 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Европа Восточная 3123 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Земля - планета Солнечной системы 10679 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 150 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Астрономия - Космос - Частная космонавтика - Private spaceflight 8 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще