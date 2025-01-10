Трудозатраты количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику
Трудозатраты и организации, системы, технологии, персоны:
|Думикян Арсен 18 4
|Шадаев Максут 1008 3
|Анютин Роман 7 3
|Собянин Сергей 381 2
|Сахненко Алексей 4 2
|Селезнев Денис 26 2
|Бочкин Александр 29 2
|Немерюк Алексей 2 1
|Михеев Сергей 10 1
|Годенко Михаил 3 1
|Науменко Оксана 4 1
|Платонов Михаил 42 1
|Михалев Максим 16 1
|Скрынский Василий 3 1
|Шарак Андрей 62 1
|Козлов Сергей 38 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Фатеев Александр 1 1
|Курилюк Андрей 1 1
|Николашин Павел 3 1
|Дубовиков Дмитрий 1 1
|Легезин Игорь 3 1
|Ратина Ирина 2 1
|Бутова Елена 1 1
|Лысенко Мария 2 1
|Ровинский Дмитрий 3 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Катаржис Мария 1 1
|Салина Мария 1 1
|Гуриев Марат 17 1
|Манихин Алексей 2 1
|Бачурин Олег 10 1
|Андронов Валерий 6 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Зорин Сергей 8 1
|Любимов Александр 14 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Марченко Сергей 8 1
|Костина Анна 6 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
|Ведомости 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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