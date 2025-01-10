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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трудозатраты количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику



10.01.2025 «Агропромкомплектация» внедрила в своем научно-испытательном центре лабораторную информационную систему 1
03.10.2024 Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы 1
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами 1
26.06.2024 «Интерпринт Рус» снизил уровень зависимости от SAP на 90% 1
29.05.2024 ГК «Эттон» разработала цифровой комплекс «Стройотходы» для рынка обращения с отходами 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
04.12.2023 «Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани 1
26.10.2023 Елизавета Бурдина -

Елизавета Бурдина, iFellow: Автоматизация процессов усложняется с масштабированием бизнеса

 1
24.10.2023 Как успешно внедрить кадровый электронный документооборот 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
16.10.2023 «Ростелеком» вложит полмиллиарда в ПО для автоматических инвестиций 1
09.10.2023 Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining 1
26.09.2023 «1С‑рарус» создала систему учета рабочих мест и оценки охраны труда для «ТНГ‑групп» 1
21.08.2023 Ижевский завод тепловой техники внедрил цифровые решения для управления персоналом: на одной платформе объединены 46 HR-сервисов 1
08.08.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников «Истринской сыроварни» 1
24.07.2023 Андрей Еремин -

Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций

 1
18.07.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала проведение совещаний «Новой горной УК» 1
13.07.2023 Количество оформленных работниками электронных кадровых документов выросло на 232% с начала 2023 года 1
06.07.2023 ВТБ представил варианты применения смарт-контрактов с цифровым рублем 1
06.07.2023 «Первый бит» разработал методологию учета для группы компаний BAEK с острова Сахалин 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
29.05.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников агрохолдинга «Прогресс-агро» 1
04.05.2023 «1С-Рарус» создал единый ИТ‑ландшафт для холдинга «Абсолют лигал» 1
26.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в «Сберавто»   1
19.04.2023 Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково» 1
18.04.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала систему внутреннего аудита, контроля и управления рисками компании «Россети» 1
05.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников колл-центра Neovox 1
07.02.2023 Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов 1
13.01.2023 «Себряковцемент» перешёл на автоматизированное обновление учетной системы с помощью решения «1С-ижтиси» 1
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB 1
05.09.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ 1
20.07.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в электротехнической компании «Эlevel» 1
15.06.2022 Группа «Т1» и «Когнитив» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
29.04.2022 «1С-ИжТиСи» автоматизирует обновление 1С на предприятии крупного агрохолдинга «Дороничи» 1
27.04.2022 Не SAPом единым. Российский HR-tech разработчик ForPeople внедрил цифровую оргструктуру для СБЕР ЕАПТЕКИ 1
09.02.2022 Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг» 1
07.02.2022 «Феррони» внедрила SAP EWM и TM 1
30.12.2021 Bonduelle внедрила робота для формирования отчетов и актов по ИТ-услугам 1
29.11.2021 Как проверить ЭЦП? 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1

Публикаций - 102, упоминаний - 102

Трудозатраты и организации, системы, технологии, персоны:

8213 27
SAP SE 5277 9
Microsoft Corporation 24625 7
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 7
1С-Рарус 887 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
АйТи 1365 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 4
Directum - Директум 1089 3
Ramax - Рамакс 115 3
Softline - Софтлайн 2810 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 3
Oracle Corporation 6688 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 3
UIPath 101 3
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Celonis 26 3
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
SoftwareONE Group 105 2
TietoEVRY - Tieto 138 2
1С-ИЖТИСИ 39 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростелеком 9700 2
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 51 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
Yandex - Яндекс 7339 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 3
Татнефть 226 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Газпром ПАО 1342 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сбер - СберАвто 30 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Прогресс Агро 3 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Почта России ПАО 2112 1
IKEA - ИКЕА 155 1
ВТБ Страхование 61 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 29 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Dixis - Диксис 359 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ВТБ Лизинг 68 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Федеральное казначейство России 1772 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 45 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 18 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 60
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 5
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1С:Документооборот КОРП 81 3
Apple iOS 7809 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 3
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Microsoft Windows 2000 8661 3
i-Sys Doctrix Platform 29 2
Microsoft SharePoint Server 705 2
Google Android 13994 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Microsoft BizTalk Server 106 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
Directum СЭД - ECM-система 293 2
Atlassian - Confluence 113 2
SoftwareONE - Comparex Portfolio Management Platform - Comparex online - Comparex Softcare 13 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 2
Infomaximum - Proceset Process mining 29 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
PIX RPA Platform. 75 2
Яндекс.Маркет 937 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
SAP Process Mining by Celonis 15 1
Думикян Арсен 18 4
Шадаев Максут 1008 3
Анютин Роман 7 3
Собянин Сергей 381 2
Сахненко Алексей 4 2
Селезнев Денис 26 2
Бочкин Александр 29 2
Немерюк Алексей 2 1
Михеев Сергей 10 1
Годенко Михаил 3 1
Науменко Оксана 4 1
Платонов Михаил 42 1
Михалев Максим 16 1
Скрынский Василий 3 1
Шарак Андрей 62 1
Козлов Сергей 38 1
Заржецкий Александр 35 1
Фатеев Александр 1 1
Курилюк Андрей 1 1
Николашин Павел 3 1
Дубовиков Дмитрий 1 1
Легезин Игорь 3 1
Ратина Ирина 2 1
Бутова Елена 1 1
Лысенко Мария 2 1
Ровинский Дмитрий 3 1
Гоков Дмитрий 33 1
Катаржис Мария 1 1
Салина Мария 1 1
Гуриев Марат 17 1
Манихин Алексей 2 1
Бачурин Олег 10 1
Андронов Валерий 6 1
Сирина Екатерина 10 1
Зорин Сергей 8 1
Любимов Александр 14 1
Толкачева Екатерина 43 1
Марченко Сергей 8 1
Костина Анна 6 1
Махлин Дмитрий 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Европа 21767 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Казахстан - Республика 5525 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1004 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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