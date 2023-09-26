«1С‑рарус» создала систему учета рабочих мест и оценки охраны труда для «ТНГ‑групп»

Казанский офис «1С-рарус» завершил проект по совершенствованию процессов охраны труда в нефтесервисной компании «ТНГ-групп». На базе «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» автоматизирована специальная оценка условий труда. Сокращены трудозатраты на ведение учета рабочих мест 6 тысяч сотрудников в 11 организациях.

«ТНГ-групп» — нефтесервисная компания, предлагающая услуги по поиску и разведке полезных ископаемых. Интегрированный комплекс промысловых, геологоразведочных и научно-производственных подразделений работает практически во всех нефтегазодобывающих регионах России и зарубежье.

В 2022 г. в «ТНГ групп» был завершен проект автоматизации расчета зарплаты и управления персоналом. Проектной команде казанского офиса «1С-рарус» доверили и следующий этап доработки функционала системы «1С:Зарплата и управление персоналом Корп». Основной целью стало сокращение трудозатрат на ведение учета рабочих мест в системе «1С:ЗУП Корп» и внесение информации по специальной оценке условий труда (СОУТ).

Процесс специальной оценки труда проводился вручную. Учет результатов вели на бумажных носителях, далее регистрировали в базах «1С:Производственная безопасность. Охрана труда» и «1С:ЗУП Корп». Требовалось разработать механизм автоматической генерации и заполнения данными рабочих мест за счет аналогов на стороне зарплатной системы на основании утвержденного штатного расписания. Кроме того, адаптировать механизм обмена данными между «1С:ЗУП Корп» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда» под параметры расчета заработной платы каждого из 11 юридических лиц «ТНГ групп».

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Ключевые результаты проекта: автоматизировано отслеживание вредных или опасных факторов и видов работ. В систему оплаты труда включены различные алгоритмы расчетов, связанные с характером работ, режимами рабочего времени. Ведется учет надбавок и иных начислений; нормализован справочник «Рабочие места сотрудников» для 6 тыс. специалистов в 11 организациях. Это позволило исключить проблемы, связанные с неполной или недостаточной информацией, появлением ошибок в наименованиях, дублированием информации и отсутствием связи с другими справочниками. В программе отображается актуальная информация о действующих рабочих местах; настроен обмен между «1С:ЗУП Корп» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда» в части результатов СОУТ. Реализован механизм для полуавтоматического создания рабочих мест с предзаполнением показателей по шаблонам без участия человека. Отображаются накопленные ошибки при определении на свободные рабочие места; сокращены трудозатраты по ведению учета рабочих мест. В ходе проекта разработан механизм обогащения данными рабочих мест на основании результатов СОУТ; для управления списком рабочих мест в «1С:ЗУП Корп» разработано автоматизированное рабочее место (АРМ), которое контролирует статус рабочих мест, синхронизирует количество по результатам утверждения «Штатного расписания», заполняет параметры по шаблону проведенного СОУТ. Статистика по видам работ, вредным или опасным факторам, действующим рабочим местам стала доступна для оперативного анализа со стороны специалистов и руководства компании.

Татьяна Лобачева, руководитель портфеля проектов «ТНГ групп», сказала: «До реализации проекта учетные документы хранились в бумажном виде и регистрировались в системах вручную. Оформление, заполнение таблиц и перенос информации в электронную базу занимали довольно продолжительное время. Теперь отчеты формируются автоматически на основе справочника „Рабочие места сотрудников“, организован обмен данными между системами, а специальная оценка условий труда проводится в несколько раз быстрее. Благодарим коллег из „1С Рарус“ за выполнение работ в максимально сжатые сроки. Спустя месяц после старта проекта мы начали пользоваться новым функционалом».