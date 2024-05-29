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ГК «Эттон» разработала цифровой комплекс «Стройотходы» для рынка обращения с отходами

Программно-аппаратный комплекс «Стройотходы» от ГК «Эттон» (г. Казань) – это система для управления жизненным циклом строительных отходов на всех этапах: от образования до вовлечения полезных фракций во вторичный оборот. Решение предназначено для строительных и подрядных организаций, перевозчиков, переработчиков и ответственных госорганов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Эттон».

Система отображает информацию о местах и объемах образования стройотходов, местах утилизации и захоронения, несанкционированных свалках, визуализирует движение специализированных транспортных средств.

Электронный сервис по выдаче разрешений на транспортировку строительных отходов «Цифровой талон», входящий в систему, отслеживает перемещение стройотходов, исключает перевозку отходов незарегистрированными перевозчиками. Камеры с искусственным интеллектом распознают перевозчиков стройотходов, проверяют наличие цифрового талона по госномеру машины. Если транспортное средство не зарегистрировано в системе, нарушитель автоматически получает штраф.

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Комплекс «Стройотходы» интегрируется с навигационными сервисами ГЛОНАСС для мониторинга транспорта в режиме реального времени, с весовым оборудованием у переработчиков для фиксации фактической массы ввозимых на переработку отходов, и с умными дорожными камерами для определения маршрута передвижения транспорта.

«Ожидаемые социально-экономические эффекты от внедрения «Стройотходов» – снижение количества незаконных свалок и увеличение количества отходов, отправляемых на переработку, экономия бюджетных средств на ликвидации свалок на этапе возникновения, сокращение трудозатрат на подготовку процессуальной документации, поступление доходов в региональный бюджет за счет выявленных нарушений, обеспечение прозрачности потоков отходов строительства и ремонта, формирование единого реестра отходообразователей, перевозчиков и переработчиков, отраслевая прозрачность работы регоператора, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье граждан», – сказал Ефим Климов, генеральный директор ГК «Эттон».

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