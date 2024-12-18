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Эттон Груп Стройотходы


Цифровой сервис «Стройотходы» разработан для автоматизации и контроля сбора строительных отходов на всех этапах цикла: от контейнера до вторичной переработки. Внутренние механизмы позволяют предотвращать нарушения, связанные с утилизацией стройотходов, способствуют сокращению числа несанкционированных свалок. Увеличивается количество отходов, отправляемых на переработку (до 80%), а значит, и вторичное использование ресурсов.


18.12.2024 В «Доброделе» появился новый сервис по вывозу стройотходов 1
23.07.2024 Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии 2
29.05.2024 ГК «Эттон» разработала цифровой комплекс «Стройотходы» для рынка обращения с отходами 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Эттон Груп и организации, системы, технологии, персоны:

Эттон Груп - Etton 57 2
Merlion - Мерлион 793 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 1
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