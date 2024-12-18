Цифровой сервис «Стройотходы» разработан для автоматизации и контроля сбора строительных отходов на всех этапах цикла: от контейнера до вторичной переработки. Внутренние механизмы позволяют предотвращать нарушения, связанные с утилизацией стройотходов, способствуют сокращению числа несанкционированных свалок. Увеличивается количество отходов, отправляемых на переработку (до 80%), а значит, и вторичное использование ресурсов.