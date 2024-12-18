Эттон Груп Стройотходы
Цифровой сервис «Стройотходы» разработан для автоматизации и контроля сбора строительных отходов на всех этапах цикла: от контейнера до вторичной переработки. Внутренние механизмы позволяют предотвращать нарушения, связанные с утилизацией стройотходов, способствуют сокращению числа несанкционированных свалок. Увеличивается количество отходов, отправляемых на переработку (до 80%), а значит, и вторичное использование ресурсов.
Эттон Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|Эттон Груп - Etton 57 2
|Merlion - Мерлион 793 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
|Климов Ефим 14 2
|Степанюк Михаил 68 1
|Куртяник Надежда 253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.