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Цифровое месторождение Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями


07.03.2025 Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире 1
23.07.2024 Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии 1
07.12.2023 «Роснефть» создала своего оператора сотовой связи 1
01.12.2023 «Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» создают технологический альянс в рамках развития экосистемы цифровой платформы управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений 1
08.08.2023 Реестр отечественного ПО Минцифры России пополнился ИТ-решением для нефтегазовой отрасли 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
30.03.2023 10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк 1
23.12.2022 Развитие ИТ-решения на базе платформы Advanta в ЯТЭК для контроля портфеля проектов и оперативной деятельности компании 1
11.11.2022 Ефим Климов, "Эттон": Как мы получили грант на разработку MES-системы 1
17.06.2022 «Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли 1
21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 1
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 2
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
12.03.2020 «Билайн» подключил к Сети основное месторождение газопровода «Сила Сибири» 1
10.12.2019 Accenture выделила пять ключевых трендов цифровой трансформации нефтегазовой отрасли 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников 1
19.09.2019 «Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения» 1
13.03.2019 Schneider Electric и Positive Technologies обеспечат защиту «умных месторождений» 2
03.12.2018 ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле» 1
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1
29.03.2017 Разработка резидента «Сколково» будет использоваться при создании самолетов-амфибий 1
15.12.2016 SAP будет продвигать российское решение для нефтегаза за рубеж 1
21.04.2016 SAP и «АСУпроект» выпустили совместный продукт для нефтедобывающей отрасли 2
22.11.2013 Как «Газпром нефть» повышает эффективность работы на скважинах «умными» ИТ 1
18.10.2013 Дэвид Дозул: Аналитика необходима сложному и масштабному бизнесу 2

Публикаций - 30, упоминаний - 34

Цифровое месторождение и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5293 6
Ростелеком 9780 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
8293 3
Эттон Груп - Etton 57 3
Yandex - Яндекс 7465 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 2
Ростелеком - Сахателеком 63 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Dassault Systemes 221 2
ANSYS 77 2
Digital Brainware 2 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8787 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 76 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Автодория 44 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
Schneider Electric 575 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1217 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
SAS Institute 977 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
Цифра ГК 2444 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
Google LLC 11850 1
Корус Консалтинг ГК 1228 1
Telegram Group 2045 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 116 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
Газпром нефть 625 6
Газпром ПАО 1347 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 3
Роснефть НК - нефтяная компания 515 3
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
BP - British Petroleum 182 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 2
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 2
Газпром добыча Иркутск 3 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Komatsu - Комацу 18 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Arthur D. Little 10 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Uber 331 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 25
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SAP SuccessFactors - SAP SF 162 1
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SAP Ariba 296 1
SAP Leonardo 25 1
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SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
SAP Brand Impact 3 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Resume Matching 1 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
iRidium SCADA 1 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5273 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 587 1
UDV group - CyberLympha - CyberThymus 1 1
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Коробов Андрей 4 2
Климов Ефим 14 2
Войтеховский Константин 3 2
Бородов Герман 18 1
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Никифоров Николай 1136 1
Никифорова Светлана 34 1
Полякова Раиса 2 1
Романов Александр 13 1
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Белов Юрий 13 1
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Гонтарев Павел 96 1
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Клюев Леонид 6 1
Ульянов Николай 112 1
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Аминов Николай 1 1
Россихин Дмитрий 4 1
Александров Александр 70 1
Анисов Ян 18 1
Горбунов Алексей 29 1
Богачев Игорь 180 1
Семенов Александр 148 1
Булгаков Кирилл 105 1
Прохоров Юрий 64 1
Кононенко Татьяна 1 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
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