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Цифровое месторождение Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями
Цифровое месторождение и организации, системы, технологии, персоны:
|Шишкин Андрей 13 2
|Парменова Наталия 63 2
|Коробов Андрей 4 2
|Климов Ефим 14 2
|Войтеховский Константин 3 2
|Бородов Герман 18 1
|Акчурин Вадим 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Полякова Раиса 2 1
|Романов Александр 13 1
|Баранов Виталий 10 1
|Белов Юрий 13 1
|Кравченко Константин 90 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Даренский Дмитрий 15 1
|Воинов Сергей 13 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Сухих Ян 6 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Клюев Леонид 6 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Аминов Николай 1 1
|Россихин Дмитрий 4 1
|Александров Александр 70 1
|Анисов Ян 18 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Богачев Игорь 180 1
|Семенов Александр 148 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Кононенко Татьяна 1 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Портянников Андрей 1 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Стоянов Алексей 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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