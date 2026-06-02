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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шишкин Андрей

СОБЫТИЯ


02.06.2026 МТС прокачала сеть на родине мордовских трюфелей 1
Рынок ИТ: итоги 2023 1
Цифровизация ритейла 2023 1
07.03.2025 Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире 1
07.12.2023 «Роснефть» создала своего оператора сотовой связи 1
15.05.2023 Павел Жук, Руслан Ишмаметов -

Как развивается российский рынок PIM-систем?

 1
02.12.2021 Автоматизация клиентского сервиса в СХ «Белореченское». Запуск пяти предметных областей на едином решении 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 1
02.09.2015 ТТК увеличил пропускную способность цифрового канала связи для «Созвездия» в Воронеже 1
01.09.2015 ТТК расширил сотрудничество с концерном «Созвездие» в Воронеже 1
12.07.2010 Названо необходимое количество новых электростанций в РФ 1
30.11.2009 «Константа» внедрила CRM-систему по стандартам «Инталев» 1
16.03.2009 Представители СМБ Санкт-Петербурга опробовали технологию электронных закупок 1
14.06.2007 Единая КИСУ на базе SAP ERP объединила 11 филиалов «ТГК-10» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Шишкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 182 3
Константа - Константа ИТ 50 2
PimCore 12 2
SAP SE 5557 2
9400 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2121 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 117 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 282 1
К2Тех - K2Tech 319 1
CodeInside - Кодинсайд 19 1
Microsoft Corporation 25634 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 1
Softline - Софтлайн 3594 1
HP Inc. 5859 1
Oracle Corporation 7033 1
SafeTech - СэйфТек 122 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
ОБИТ 122 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 140 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Инталев - Intalev 275 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
КуйбышевАзот 17 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 74 1
Белореченское СХАО 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
Walmart - Wal-Mart Stores 393 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Лента - Сеть розничной торговли 2367 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1827 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 362 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3247 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 313 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 146 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26000 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4521 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11959 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1656 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13399 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7665 3
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 141 3
Цифровое месторождение - Технологии бурения, разведки, цифрового управления процессами и добычи нефти и газа - WRFM - Well, Reservoir and Facility Management - Система анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования 39 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 488 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6283 2
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Контрастность 3010 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7819 1
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Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 2
Константа - ERP4Food 4 1
КамАЗ 53198 Чистогор 1 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 159 1
Microsoft Office 4098 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Apple Pay 514 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1377 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 237 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2293 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 1
Жук Павел 5 2
Ишмаметов Руслан 3 2
Чегодаев Станислав 20 1
Пикин Сергей 1 1
Венедиктова Наталия 1 1
Тимофеев Кирилл 12 1
Бодунов Дмитрий 5 1
Потрашков Вадим 3 1
Кривенцев Денис 3 1
Семенкин Максим 9 1
Шелег Анна 1 1
Песков Дмитрий 124 1
Матвиенко Валентина 115 1
Бойко Андрей 56 1
Зельдец Игорь 30 1
Санин Александр 47 1
Гук Андрей 41 1
Рудов Антон 11 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Чечулин Игорь 5 1
Тиняков Сергей 13 1
Полякова Раиса 2 1
Клебанов Илья 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1683 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 1
Земля - планета Солнечной системы 10810 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1497 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3527 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 991 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1749 1
Россия - УФО - Челябинская область 1474 1
Россия - Крайний Север 338 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 648 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Илишевское нефтяное месторождение 1 1
Энергетика - Energy - Energetically 5728 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2540 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8658 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8392 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4372 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5566 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6479 2
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2619 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6498 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8110 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7439 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1001 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2133 1
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Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1074 1
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Аудит - аудиторский услуги 3329 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3395 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 551 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 211 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3806 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5597 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1221 1
The Guardian - Британская газета 400 1
Российская газета 285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 21 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3876 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CNews Инновация года - награда 149 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews AWARDS - награда 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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