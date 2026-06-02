Индексная книга (каталог) CNews*
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Шишкин Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Шишкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Жук Павел 5 2
|Ишмаметов Руслан 3 2
|Чегодаев Станислав 20 1
|Пикин Сергей 1 1
|Венедиктова Наталия 1 1
|Тимофеев Кирилл 12 1
|Бодунов Дмитрий 5 1
|Потрашков Вадим 3 1
|Кривенцев Денис 3 1
|Семенкин Максим 9 1
|Шелег Анна 1 1
|Песков Дмитрий 124 1
|Матвиенко Валентина 115 1
|Бойко Андрей 56 1
|Зельдец Игорь 30 1
|Санин Александр 47 1
|Гук Андрей 41 1
|Рудов Антон 11 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Чечулин Игорь 5 1
|Тиняков Сергей 13 1
|Полякова Раиса 2 1
|Клебанов Илья 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.