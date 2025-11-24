Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здравоохранение Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона – это хроническое неуклонно прогрессирующее заболевание. Его распространенность во всем мире составляет 1%. В среднем заболевание начинается в возрасте 60−65 лет, однако в 5−10% случаев оно впервые диагностируется у людей до 40 лет, что противоречит популярному стереотипу о «болезни пожилых». Ядром клинической картины являются гипокинезия (замедленность всех движений), тремор покоя (дрожание рук и ног) и мышечная ригидность (скованность мышц), чаще болезнь распространена у мужчин.
На какие симптомы нужно обращать внимание?
Начинается болезнь исподволь, и к первым признаком часто относятся неловкость в руке или ноге. Так, пациент может внезапно оступиться и упасть на ровном месте. Затем возникает тремор, чаще это односторонний тремор в руке, но также может быть тремор головы или туловища. Как правило, пациенты впервые обращаются за помощью как раз при наличии тремора.
Как развивается болезнь?
Постепенно к тремору присоединяется общая скованность, ригидность. Пациенту становится трудно встать с постели, начать ходьбу, однако через несколько минут скованность снижается и походка ускоряется, и тут идущий человек уже не может быстро остановиться и движется по инерции, может нечаянно выйти на тротуар, выпасть из окна. Еще одним характерным признаком является «паркинсоническое топтание», прежде, чем начать движение, пациент топчется на месте.
Можно ли вылечить болезнь Паркинсона?
Полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно, лечение направлено на устранение симптомов заболевания, улучшение качества жизни и продление ее сроков. При удачном подборе лечения пациент может скомпенсироваться и продолжать работать, но с некоторыми ограничениями. Например, нельзя работать на опасных участках, на высоте, с открытым электрическим током, огнем. Из-за замедленности движений становится невозможным вождения автомобиля.
Как обычно воспринимаются болезни Альцгеймера и Паркинсона и есть ли у мозга природная способность им противостоять?
При упоминании болезней Альцгеймера и Паркинсона в сознании нередко возникает картина необратимого угасания. Однако что, если наш мозг изначально обладает способностью противостоять их развитию? Ученые выявили внутреннюю систему клеточной защиты и в настоящее время изучают способы ее активации, чтобы остановить процесс нейродегенерации на начальных стадиях.
Какими защитными механизмами обладает мозг при угрозе нейродегенерации?
Наш мозг обладает удивительной, хотя и ограниченной, способностью к самозащите. Когда возникает угроза нейродегенерации (медленной гибели нервных клеток, лежащей в основе таких тяжелых заболеваний, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и различные формы деменции), в организме могут активироваться собственные, эндогенные защитные механизмы. Ученые всё больше убеждаются, что ключ к новым методам лечения кроется не только в борьбе с симптомами, но и в поддержке этих естественных механизмов выживания нейронов и астроцитов.
Что такое нейродегенерация и как сейчас обычно борются с этими заболеваниями?
Нейродегенерация — это непрерывный процесс гибели нервных клеток в головном и спинном мозге, который влечет за собой необратимые нарушения памяти, движения и мыслительных способностей. Это ключевой механизм для множества заболеваний, обусловленных как генетическими факторами, так и возрастными изменениями под влиянием внешней среды. Сейчас борьба с этими болезнями в основном направлена на замедление их прогрессирования и облегчение симптомов. Тем не менее существует радикально новый подход, предполагающий задействовать собственные защитные ресурсы организма.
Какие нейромедиаторы, помимо дофамина, дефицитны при болезни Паркинсона?
В последние десятилетия установлено, что при болезни Паркинсона, помимо недостаточности дофамина, имеется также дефицит таких нейромедиаторов, как серотонин, норадреналин, ацетилхолин и орексин. Такой мультимедиаторный характер болезни объясняет аксиальные моторные симптомы и широкий спектр немоторных проявлений, то есть наличие у пациентов вегетативных, когнитивных, аффективных нарушений, психозов, а также расстройств сна.
Какова эпидемиологическая ситуация с болезнью Паркинсона в мире?
Болезнь Паркинсона встречается повсеместно и поражает все этнические группы, однако, согласно эпидемиологическим исследованиям, прослеживается более высокий уровень заболеваемости и распространенности болезни Паркинсона среди лиц мужского пола. По эпидемиологическим данным, на сегодняшний день болезнью Паркинсона в мире страдает более 6 миллионов человек. К 2040 году ожидается увеличение численности больных с болезнью Паркинсона до 12,9 миллиона. С учетом поправки на демографические прогнозы и на фоне увеличения доли лиц пожилого возраста это число может возрасти практически до 14,2 миллиона человек.
Какое лечение считается наиболее эффективным на сегодняшний день?
Несмотря на значительные усилия, направленные на разработку болезнь-модифицирующих методов лечения, наиболее эффективным направлением на сегодняшний день остается постоянная заместительная дофаминергическая терапия.
* Пресс-служба Пироговского Университета
СОБЫТИЯ
|24.11.2025
|
Новый инструмент для адаптивной глубокой стимуляции мозга сделает терапию при болезни Паркинсона безопаснее
I и МГУ создали среду для разработки алгоритмов адаптивной глубокой стимуляции головного мозга. Такие алгоритмы будут контролировать воздействие имплантируемых электродов на мозг пациентов с болезнью Паркинсона, чтобы подавлять симптомы с минимальными побочными эффектами и расходом батареи. Предложенная система представляет собой первую универсальную среду для обучения, сравнения и всеобъем
|27.08.2025
|
В Сеченовском университете разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным ЭЭГ-исследования
Ученые Центра цифровой медицины Сеченовского университета разработали нейросеть для верификации особенностей электрической активности мозга пациентов с болезнью Паркинсона. Модель распознает частотные аномалии, характерные для этой патологии, по результатам электроэнцефалографии, и ее точность уже сегодня достигает 97%. В перспективе на ее основе плани
|23.06.2021
|
Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона
МТС сообщает о присоединении к проекту по созданию цифровой платформы для анализа болезни Паркинсона. С помощью облачных технологий #CloudMTS врачи смогут удаленно наблюдать и отслеживать изменения в состоянии здоровья пациентов, чтобы оказывать им своевременную медицинскую помощь.
|19.05.2017
|
Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона
Исследовательское подразделение Microsoft Research представило браслет под названием Emma, который потенциально способен помочь десяткам миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона. На данный момент устройство существует лишь в единственном экземпляре, сообщили CNews в корпорации Microsoft. В развитой стадии это заболевание приводит к сильной неконтролируемой д
|19.09.2008
|
Основателю Google грозит болезнь Паркинсона
снователь интернет-гиганта рассказал о своей предрасположенности к болезни Пакркинсона. Как пишет Брин, с помощью теста ДНК он узнал, что имеет определенную генную мутацию, которая связана с болезнью Паркинсона — G2019S. Несмотря на то, что такая мутация не слишком широко распространена среди людей с этим заболеванием, в некоторых этнических группах она отвечает за врожденную предраспо
|30.04.2008
|
Вычислен "коэффициент бесполезности" правительственных кабинетов
Как сообщает Physicsworld, австрийский физик Стефан Турнер (Stefan Thurner) из Медицинского университета Вены заинтересовался "законом Паркинсона" после проведенной несколько лет назад реструктуризации университета. Обнаружив, что различные собрания и прочая административная работа теперь занимают в 5 раз больше времени, Турне
|29.11.2007
|
Интернет-медицина: лечение в онлайне
ько то, что они не собираются от кого-либо скрывать. Однако для того, чтобы стать пациентом доктора Паркинсона, нужно соответствовать ряду критериев. Вам должно быть от 18 до 40 лет (по словам
|27.04.2007
|
Предложен быстрый способ диагностики болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона – второе по распространенности нейродегенеративное заболевание, которым страдают около 1% населения в возрасте старше 65 лет. Австралийские ученые из института Говарда Флорея, Мельбу
|22.03.2007
|
Болезнь Паркинсона лечат листья табака: исследование
Ученые обращают внимание на то, что результаты их исследования не означают, что для защиты от болезни Паркинсона необходимо начинать курить. Очевидно, что курение имеет множество негативных последствий. Тем не менее, полученные данные указывают на то, что в листьях табака могут содержаться нейр
|22.12.2006
|
Разрабатываются новые методы лечения болезни Паркинсона
типов. Это также явилось сюрпризом, поскольку считалось, что в процессах нервно-мышечной передачи позвоночных участвуют только холинорецепторы. Большинство когнитивных расстройств, таких как болезнь Паркинсона, хронические депрессии и шизофрения, связаны с нарушениями функций в системе «нейромедиатор – рецептор». Иными словами, эти заболевания возникают, когда нервные клетки перестают «пон
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.