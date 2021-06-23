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Здравоохранение Болезнь Паркинсона



23.06.2021 Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона
19.05.2017 Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона
19.09.2008 Основателю Google грозит болезнь Паркинсона
27.04.2007 Предложен быстрый способ диагностики болезни Паркинсона
22.03.2007 Болезнь Паркинсона лечат листья табака: исследование
22.12.2006 Разрабатываются новые методы лечения болезни Паркинсона

Публикаций - 101, упоминаний - 103

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Google LLC 10352 3
Microsoft Corporation 22497 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Twitter 2493 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Xerox - Ксерокс Россия 147 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 1
Neurotrend - Нейротренд 3 1
WayRay 7 1
Antor - Антор Бизнес Решения 11 1
Google X 33 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 172 1
Quest Software 38 1
Ecwid - Эквид 29 1
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 235 1
Fibrum 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 6 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 37 1
Смартфин - 2can&ibox 44 1
Нейроком 4 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Нейрософт 3 1
Нейропроект 1 1
НейроТех 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 143 1
Сбер - Цифровая Платформа 526 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
Технологии Распознавания 455 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies 60 1
Samsung Electronics 9333 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
ОНЭКСИМ ГК 43 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Ростех - Новикомбанк 38 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 57 1
Uber 287 1
Cosmos Hotel Group 21 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Башнефть ПАО АНК 118 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Открытие ФК 2713 1
Самолёт ГК 216 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Echo Pharmaceuticals 1 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор 25 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
X5 Group - Пятёрочка 309 1
Альфа-Банк 1476 1
X5 Group - Перекрёсток 340 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 1
Роснефть НК 434 1
X5 Group 709 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 1
Nike 157 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Avito - Авито 237 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Coca-Cola Company 241 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 7
Правительство РФ 8292 4
Президент Российской Федерации 3770 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 50 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 0 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Администрация Президента РФ 904 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 5
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 3
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
Умные платформы 1116 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 52 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
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Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 134 4
Apple iOS 6422 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Apple iPhone 6 2649 3
Apple Pay 427 3
Apple iPad 3663 2
Google Android 11959 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Folding@Home - Проект распределённых вычислений 10 2
Squid - прокси-сервер 34 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 282 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 1
Xerox Alto 4 1
Apple Force Touch 53 1
Shazam 36 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Apple Pencil 76 1
BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - Открытая программная платформа университета Беркли для GRID вычислений 10 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 16 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 32 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 29 1
Intel Core M 26 1
Google Blogger - Google BlogSpot 101 1
Apple HomeKit 29 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 23 1
CentroBit AGORA 13 1
Apple MagSafe 52 1
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 25 1
BOINC Einstein@Home - Проект добровольных вычислений проверки гипотезы Эйнштейна о существовании гравитационных волн 4 1
Apple CarPlay 34 1
Apple iPad Pro 258 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Apple MacBook Pro 490 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 4
Brin Sergey - Сергей Брин 183 3
Путин Владимир 2542 3
Чех Илья 6 2
Богданов Сергей 10 2
Кравченко Рано 10 2
Полякова Раиса 2 1
Чупин Владимир 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 1
Горделия Валентина 1 1
Сысоева Евгения 7 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 48 1
Коновалов Борис 14 1
Ford Henry - Форд Генри 17 1
Moore Gordon - Мур Гордон 60 1
Прохоров Фёдор 81 1
Сергеев Александр 24 1
Gedye David - Геди Дэвид 1 1
Kenyon Cynthia - Кеньон Синтию 2 1
Катрич Алексей 42 1
Вайно Антон 24 1
Левкевич Михаил 60 1
Филимонов Сергей 45 1
Садовничий Виктор 54 1
Михайличенко Максим 2 1
Клоков Андрей 5 1
Черезов Вадим 1 1
Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 1
Свидиненко Юрий 14 1
Шишкин Андрей 6 1
Казак Максим 161 1
Иващенко Андрей 11 1
Мишустин Михаил 376 1
Евтушенко Олег 126 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Голикова Татьяна 49 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Золотых Кирилл 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 33
Россия - РФ - Российская федерация 108428 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Япония 10069 8
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Южная Корея - Республика 4394 5
США - Калифорния 3381 5
Европа 12319 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 4
Африка - Африканский регион 2928 3
Нидерланды 2197 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
Канада 3319 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 3
Дания - Королевство 900 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Финляндия - Финляндская Республика 1816 3
Швеция - Королевство 2072 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 2
Швейцария - Цюрих 254 2
США - Пасадина 169 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Испания - Королевство 2917 2
Великобритания - Лондон 2031 2
США - Мичиган 210 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Нигерия - Федеративная Республика 236 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Израиль 1756 2
США - Калифорния - Сан-Диего 311 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера 186 43
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 13
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
Физика - область естествознания 889 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Водород - hydrogenium 0 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Hydrogen sulfide - Сероводород - сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид 0 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 22 1
Экзопланета - внесолнечная планета 0 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Эргономика 840 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия - Горная промышленность - Горная добыча - Mining enterprises - Mining industry 28 1
H1N1 - серотип вируса гриппа А 105 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
IEEE ITRS - International Technology Roadmap for Semiconductors - International Roadmap for Devices and Systems - Международный план по развитию полупроводниковой технологии 5 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Человеческий фактор 1099 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
New Scientist 1447 4
EurekAlert 270 4
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 3
Nature 770 3
Phys.org 972 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
NYT - The New York Times 956 2
Associated Press 1975 2
Telegraph 197 2
Российская газета 228 1
Wissenschaft 35 1
Die Welt 68 1
Scientific American 80 1
PhysicsWorld 89 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
ScienceDaily 400 1
The Guardian - Британская газета 320 1
CNET - Издание 1580 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
The Verge - Издание 482 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Microsoft Research 128 1
Frost & Sullivan 199 1
CNews Инновация года - награда 41 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
TM Capital 1 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 1
Yale University - Йельский университет 116 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 2 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 4 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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