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Здравоохранение Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона – это хроническое неуклонно прогрессирующее заболевание. Его распространенность во всем мире составляет 1%. В среднем заболевание начинается в возрасте 60−65 лет, однако в 5−10% случаев оно впервые диагностируется у людей до 40 лет, что противоречит популярному стереотипу о «болезни пожилых». Ядром клинической картины являются гипокинезия (замедленность всех движений), тремор покоя (дрожание рук и ног) и мышечная ригидность (скованность мышц), чаще болезнь распространена у мужчин.

На какие симптомы нужно обращать внимание?
Начинается болезнь исподволь, и к первым признаком часто относятся неловкость в руке или ноге. Так, пациент может внезапно оступиться и упасть на ровном месте. Затем возникает тремор, чаще это односторонний тремор в руке, но также может быть тремор головы или туловища. Как правило, пациенты впервые обращаются за помощью как раз при наличии тремора.

Как развивается болезнь?
Постепенно к тремору присоединяется общая скованность, ригидность. Пациенту становится трудно встать с постели, начать ходьбу, однако через несколько минут скованность снижается и походка ускоряется, и тут идущий человек уже не может быстро остановиться и движется по инерции, может нечаянно выйти на тротуар, выпасть из окна. Еще одним характерным признаком является «паркинсоническое топтание», прежде, чем начать движение, пациент топчется на месте.

Можно ли вылечить болезнь Паркинсона?
Полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно, лечение направлено на устранение симптомов заболевания, улучшение качества жизни и продление ее сроков. При удачном подборе лечения пациент может скомпенсироваться и продолжать работать, но с некоторыми ограничениями. Например, нельзя работать на опасных участках, на высоте, с открытым электрическим током, огнем. Из-за замедленности движений становится невозможным вождения автомобиля.

Как обычно воспринимаются болезни Альцгеймера и Паркинсона и есть ли у мозга природная способность им противостоять?
При упоминании болезней Альцгеймера и Паркинсона в сознании нередко возникает картина необратимого угасания. Однако что, если наш мозг изначально обладает способностью противостоять их развитию? Ученые выявили внутреннюю систему клеточной защиты и в настоящее время изучают способы ее активации, чтобы остановить процесс нейродегенерации на начальных стадиях.

Какими защитными механизмами обладает мозг при угрозе нейродегенерации?
Наш мозг обладает удивительной, хотя и ограниченной, способностью к самозащите. Когда возникает угроза нейродегенерации (медленной гибели нервных клеток, лежащей в основе таких тяжелых заболеваний, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и различные формы деменции), в организме могут активироваться собственные, эндогенные защитные механизмы. Ученые всё больше убеждаются, что ключ к новым методам лечения кроется не только в борьбе с симптомами, но и в поддержке этих естественных механизмов выживания нейронов и астроцитов.

Что такое нейродегенерация и как сейчас обычно борются с этими заболеваниями?
Нейродегенерация — это непрерывный процесс гибели нервных клеток в головном и спинном мозге, который влечет за собой необратимые нарушения памяти, движения и мыслительных способностей. Это ключевой механизм для множества заболеваний, обусловленных как генетическими факторами, так и возрастными изменениями под влиянием внешней среды. Сейчас борьба с этими болезнями в основном направлена на замедление их прогрессирования и облегчение симптомов. Тем не менее существует радикально новый подход, предполагающий задействовать собственные защитные ресурсы организма.

Какие нейромедиаторы, помимо дофамина, дефицитны при болезни Паркинсона?
В последние десятилетия установлено, что при болезни Паркинсона, помимо недостаточности дофамина, имеется также дефицит таких нейромедиаторов, как серотонин, норадреналин, ацетилхолин и орексин. Такой мультимедиаторный характер болезни объясняет аксиальные моторные симптомы и широкий спектр немоторных проявлений, то есть наличие у пациентов вегетативных, когнитивных, аффективных нарушений, психозов, а также расстройств сна.

Какова эпидемиологическая ситуация с болезнью Паркинсона в мире?
Болезнь Паркинсона встречается повсеместно и поражает все этнические группы, однако, согласно эпидемиологическим исследованиям, прослеживается более высокий уровень заболеваемости и распространенности болезни Паркинсона среди лиц мужского пола. По эпидемиологическим данным, на сегодняшний день болезнью Паркинсона в мире страдает более 6 миллионов человек. К 2040 году ожидается увеличение численности больных с болезнью Паркинсона до 12,9 миллиона. С учетом поправки на демографические прогнозы и на фоне увеличения доли лиц пожилого возраста это число может возрасти практически до 14,2 миллиона человек.

Какое лечение считается наиболее эффективным на сегодняшний день?
Несмотря на значительные усилия, направленные на разработку болезнь-модифицирующих методов лечения, наиболее эффективным направлением на сегодняшний день остается постоянная заместительная дофаминергическая терапия.

* Пресс-служба Пироговского Университета

СОБЫТИЯ


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снователь интернет-гиганта рассказал о своей предрасположенности к болезни Пакркинсона. Как пишет Брин, с помощью теста ДНК он узнал, что имеет определенную генную мутацию, которая связана с болезнью Паркинсона — G2019S. Несмотря на то, что такая мутация не слишком широко распространена среди людей с этим заболеванием, в некоторых этнических группах она отвечает за врожденную предраспо
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ько то, что они не собираются от кого-либо скрывать. Однако для того, чтобы стать пациентом доктора Паркинсона, нужно соответствовать ряду критериев. Вам должно быть от 18 до 40 лет (по словам

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22.12.2006 Разрабатываются новые методы лечения болезни Паркинсона

типов. Это также явилось сюрпризом, поскольку считалось, что в процессах нервно-мышечной передачи позвоночных участвуют только холинорецепторы. Большинство когнитивных расстройств, таких как болезнь Паркинсона, хронические депрессии и шизофрения, связаны с нарушениями функций в системе «нейромедиатор – рецептор». Иными словами, эти заболевания возникают, когда нервные клетки перестают «пон

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Wojcicki Anne - Войцицки Анне - Войжитски Анна - Войсицки Анна 19 2
Snyder Evan - Снайдер Эван 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Соколова Наталья 19 2
Лебедев Михаил 72 2
Богданов Сергей 10 2
Чех Илья 9 2
Кулешов Денис 16 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
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Садовничий Виктор 64 1
Саркисов Руслан 14 1
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Дылов Дмитрий 6 1
Клоков Андрей 5 1
Хасанов Ильдар 3 1
Свидиненко Юрий 14 1
Шишкин Андрей 17 1
Kenyon Cynthia - Кеньон Синтию 2 1
Черезов Вадим 1 1
Горделия Валентина 1 1
Чупин Владимир 1 1
Огородова Людмила 4 1
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Гордин Дионис 20 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 37
Россия - РФ - Российская федерация 166163 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 18
США - Калифорния 4828 12
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Япония 13807 9
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Европа 24962 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Нидерланды 3745 6
Южная Корея - Республика 7051 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Дания - Королевство 1336 3
Швеция - Королевство 3781 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Канада 5081 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Германия - Федеративная Республика 13220 3
Африка - Африканский регион 3640 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
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Израиль 2856 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8176 2
Дания - Копенгаген 155 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Испания - Королевство 3839 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Европа Западная 1496 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 77
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 45
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 41
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 29
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Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 12
Молекула - Molecula 1102 12
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
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ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
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Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
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