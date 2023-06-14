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СенсоМед

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.06.2023 Резидент «Сколково» представил на ПМЭФ первую в мире реабилитационную манжету 1
16.02.2022 Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта 1
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

СенсоМед и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 3
С-Инновации 45 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Beorg - Биорг 130 1
ЦРТ Инновации 71 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Vocord - Вокорд 185 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЯКласс 69 1
КРИТБИ - Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 5 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 290 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 59 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 186 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
СенсоМед - SensoRehab 2 2
Senso Rehab - умная перчатка 1 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 1
Щеглова Юлия 25 1
Терновой Константин 1 1
Погонченкова Ирэна 1 1
Бадюков Артем 2 1
Полищук Александр 3 1
Камоцкий Андрей 1 1
Лебедев Михаил 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Израиль 2856 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Здравоохранение - Реабилитация 449 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
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Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 37 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 5 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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