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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сколтех ЦНН Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана

СОБЫТИЯ


04.06.2025 Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа 1
02.07.2024 Тактильное воображение приводит к росту возбудимости 1
14.06.2023 Резидент «Сколково» представил на ПМЭФ первую в мире реабилитационную манжету 1
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью 4

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Сколтех ЦНН и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 3
СенсоМед 4 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
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