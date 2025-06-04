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Половников Кирилл


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа 1
14.02.2024 В Президентской академии предложили использовать искусственный интеллект для борьбы с коррупцией 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Половников Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5729 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 666 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3184 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
Италия - Итальянская Республика 4383 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 637 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 367 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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