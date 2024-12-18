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Scientific Reports



18.12.2024 Ученые изучили процесс плавления высокоэнтропийных карбонитридов с помощью нейронных сетей 1
21.10.2024 Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне 1
02.07.2024 Тактильное воображение приводит к росту возбудимости 1
06.03.2024 Российские ученые предложили новый подход к изучению активности головного мозга 1
21.02.2024 Ученые смоделировали разрушение человеческого мозга при семантической деменции 1
31.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения 1
30.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения 1
25.08.2023 Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих 1
11.11.2021 Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам 1
30.06.2021 Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски? 1
09.04.2021 Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна 1
10.03.2020 Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика 1
21.06.2019 У пользователей смартфонов на голове вырастают «рога» 1
13.03.2019 Российские ученые «обратили время вспять» с помощью квантового компьютера 1
03.02.2017 В квантовом мире не соблюдается второй закон термодинамики? 1
24.11.2016 Россияне сделали возможным создание фотонного компьютера 1
22.05.2016 Гигантское цунами смыло берега океанов Марса 1
17.05.2016 Российские ученые разработали новый тип графенового транзистора 1
28.10.2013 Новые чипы позволят строить гаджеты без аккумуляторов 1
16.10.2012 Новый тип носителя информации: высокая плотность, низкая цена 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Scientific Reports и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Hanson Robotics 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ЕКА Топливная компания 141 1
РНФ - Российский научный фонд 79 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
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Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
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Китай - Ляонин 30 1
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Сатурн - Титан (спутник) 468 1
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Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 3
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Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 2
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Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 1
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Nature 811 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
The Washington Post 333 1
Journal of Anatomy 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 5
РАН - Российская академия наук 1871 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 40 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
РАН ИТПЭ - Институт теоретической и прикладной электродинамики 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
NRF Singapore - National Research Foundation - Национальный исследовательский фонд Сингапура - Национальный фонд исследований Сингапура 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
НИУ ВШЭ - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований 4 1
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