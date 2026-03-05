Разделы

Свинцов Дмитрий


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Российские ученые создали сверхчувствительные детекторы для беспроводных сетей нового поколения 1
24.02.2026 Физики обнаружили новый путь протекания тока в нанотранзисторах 1
17.05.2016 Российские ученые разработали новый тип графенового транзистора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Свинцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 271 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 524 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 631 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3999 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4575 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 881 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3296 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8445 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3627 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1227 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 111 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3937 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1040 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1333 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 389 1
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 21 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1755 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 251 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 665 2
Россия - РФ - Российская федерация 159398 3
Япония 13588 2
Армения - Республика 2391 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 3
Физика - Physics - область естествознания 2849 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 573 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1699 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4426 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 1
Энергетика - Energy - Energetically 5563 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 995 1
Материаловедение - Materials Science 193 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 160 1
Scientific Reports 25 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 2
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 11 1
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 6 1
