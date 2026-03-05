Получите все материалы CNews по ключевому слову
Свинцов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Свинцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 665 2
|Россия - РФ - Российская федерация 159398 3
|Япония 13588 2
|Армения - Республика 2391 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.