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Электроника Transistor Транзистор полупроводниковый триод
СОБЫТИЯ
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|29.07.2024
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Создан революционный наноразмерный транзистор с огромной скоростью переключения и колоссальной устойчивостью к износу
Сверхбыстрый транзистор Специалисты Массачусетского технологического института (MIT; США) создали сверхтонкий транзистор, который по ряду рабочих характеристик опережает существующие устройства данно
|19.01.2022
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В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
ия представляет собой нанопроволоку с транзистором внизу и очень маленьким элементом памяти, расположенным выше на том же проводе. Это превращает его в компактный интегрированный интерфейс, в которой транзистор управляет элементом памяти. Эта идея уже существовала раньше, но оказалось, что добиться высокой производительности в ней сложно. Однако теперь ученые показали, что этого можно дости
|28.12.2021
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Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению
Венские адаптивные тразисторы Исследователи из Венского технического университета разработали транзистор, который способен менять свои параметры «на лету», в соответствии с решаемой в конкретный момент времени задачей. Как отмечает Tom’s Hardware, потенциал у технологии по истине огромн
|08.12.2016
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Toshiba представила новый МОП-транзистор на 100 В с более узким диапазоном пороговых напряжений
Компания Toshiba Electronics Europe представила новый МОП-транзистор на 100 В и 160 А с более узким диапазоном номинального порогового напряжения (Vth) по сравнению с предыдущими устройствами. Более строгая спецификация порогового напряжения очень важ
|02.12.2016
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Toshiba представила МОП-транзистор на 160 А для автомобильного применения
TO-263), но имеет более низкое собственное сопротивление. Это достигается за счет значительно большей ширины вывода истока возле поверхности входа в корпус по сравнению с традиционным корпусом D2PAK. Транзистор TK1R5R04PB рассчитан на напряжение 40 В и ток 160 А и имеет максимальное сопротивление в открытом состоянии 1,5 мОм (VGS = 10 В). Номинальное минимальное и максимальное пороговое нап
|28.07.2015
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Транзистор уместился в молекуле
собрать лишь с помощью туннельного микроскопа в вакууме. Зато учёные очень гордятся тем, что по сравнению с первыми образцами, которые были стабильны лишь при сверхнизкой температуре, новая молекула-транзистор работает и в обычных условиях.
|10.12.2012
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3D-транзистор решит проблему кремниевых компьютеров
Новый тип транзистора, разработанный в Университете Пердью и Гарвардском университете, обещает в течение десятилетия решить проблему дальнейшей миниатюризации электроники. Исследователи создали транзистор из трех крошечных нанопроводов, сделанных не из кремния, как обычные транзисторы, а из индий-галлий-арсенида. Три нанопровода создают коническую фигуру, напоминающую елку, и этого «н
|13.03.2012
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Создан первый биоразлагаемый транзистор
тать основой для различных гибких электронных наноустройств, обладающих способностью к биоразложению. Одна из проблем использования кремния в качестве полупроводника заключается в том, что кремниевый транзистор должен создаваться «сверху вниз». Производители берут лист кремния и фактически «вырезают» из него микрочип. Этот метод ограничивает возможности транзисторов, особенно в плане миниат
|20.02.2012
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Создан одноатомарный транзистор
Nature Communications опубликована статья объединенной группы физиков из университетов Пэрдью и Нового Южного Уэльса, где сообщается о создании транзистора, состоящего всего из одного атома фосфора. Транзистор из одного атома, если он когда-нибудь заработает в компьютерах, будет означать конец эры знаменитого закона Мура, согласно которому каждые 18 месяцев число транзисторов в процессоре
|09.02.2010
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Создан графеновый транзистор с рекордным быстродействием
Как сообщает пресс-служба IBM, исследователи корпорации продемонстрировали высокочастотный транзистор на основе графена, который работает на рекордной граничной частоте, когда-либо достигнутой графеновым полупроводниковым элементом – 100 млрд. рабочих циклов в секунду или 100 Гигагер
|15.04.2009
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Алмазный транзистор: новый рекорд
Ученые из университета Глазго под руководством Дэвида Морана (David Moran)разработали самый миниатюрный на сегодняшний день алмазный транзистор. Размер затвора нового алмазного транзистора составляет 50 нм, что в два раза меньше длины затвора предыдущего рекордсмена – алмазного транзистора японской фирмы NTT, сообщается в пр
|22.12.2008
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Создан самый быстрый транзистор
Ученые из корпорации IBM создали полевой транзистор из графена, который в лабораторных условиях заставили работать на тактовой частоте 26 ГГц. Данный транзистор с длиной затвора всего 150 нм является самым быстрым за всю истори
|13.11.2008
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Создан первый плазменный транзистор
щает PhysOrg. Идея разработки плазменного транзистора возникла при изучении возможностей более эффективного управления плазменными устройствами, такими как телевизоры с плазменным экраном. Плазменный транзистор разработан на основе плазменной микроячейки и электронного эмиттера. По мнению его создателей, такой транзистор, в отличие от полупроводниковых аналогов, будет более надежным
|21.04.2008
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Изготовлен графеновый транзистор
доминирующим на этих масштабах. Исследователи прикладывали к квантовым точкам магнитное поле, под действием которого протекание электрического тока возобновлялось, получая в результате переключаемый транзистор. Каждая такая точка, выполняющая функции транзистора, состоит из 5 углеродных колец, т.е. около 10 атомов, что соответствует примерно 1 нм, сообщает NewScientist.
|18.04.2008
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Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом
Ученые из школы физики и астрономии при университете Манчестера в Великобритании (The University of Manchester) разработали самый маленький в мире транзистор: его толщина составляет 1 атом, а длина — 10 атомов. Транзистор был изготовлен из графена — материала, разработанного всего 4 года назад, сообщает BBC. Графен предст
|21.12.2007
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Новый одноэлектронный транзистор используют для определения ампера
Группа ученых из Финляндии и США разработала одноэлектронный транзистор, способный с высокой точностью генерировать электрический ток под действием осциллирующего напряжения. Новый прибор может использоваться для более точного определения единицы измерен
|17.12.2007
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Создан новый некремниевый транзистор
ектронов, а значит, к увеличению числа логических ошибок и энергопотребления процессоров. Исследователи Intel предложили замену кремния для микросхем с уменьшенной элементной базой. Они создали новый транзистор из комбинированного материала на основе индий-галлия-арсенида и индий-алюминия-арсенида. Решение было представлено на выставке International Electron Devices в г. Вашингтоне. Комбини
|12.12.2007
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Транзистор 1 ТГц: новый рекорд
Как сообщает Space Daily со ссылкой на информационное сообщение компании Northrop Grumman, ее специалисты разработали самый "быстрый" в мире транзистор, способный работать на частотах до 1 тыс. ГГц (1 ТГц). Транзистор создан по технологии High Electron Mobility Transistor на базе фосфида индия (InP HEMT). Транзистор пр
|15.10.2007
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Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны
Специалисты Национального института стандартов и технологий (NIST) разработали транзистор на квантовых точках, который может считать отдельные фотоны. Новый полупроводниковый прибор, который легко может быть интегрирован в электронные схемы, способен работать при более вы
|06.08.2007
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Разработан первый тепловой транзистор
r in Pisa, Italy) разработали “регулятор мощности” для микроскопических электронных холодильников. В процессе работы они получили совершенно новое термоэлектронное устройство, так называемый тепловой транзистор (heat transistor). Данное устройство работает за счет того, что в определенных условиях поток электронов переносит не только электрический заряд, но и тепло. Как и у обычных транзист
|23.11.2006
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"Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации
при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр
|23.11.2006
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"Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации
при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр
|03.11.2006
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Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники
Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник
|03.11.2006
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Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники
Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник
|06.09.2006
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Создан транзистор из шпината
Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд
|06.09.2006
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Создан транзистор из шпината
Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд
|26.07.2006
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Разработан органический транзистор-микродатчик
Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз
|26.07.2006
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Разработан органический транзистор-микродатчик
Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз
|15.03.2006
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В Корее разработали самый маленький транзистор
Южнокорейские ученые разработали транзистор размером в 3 нм — самый маленький транзистор в мире. Как сообщила 14 марта Korea Herald, группа ученых во главе с Чой Янг-кью (Choi Yang-kyu) и National Nano Feb Center п
|25.10.2005
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Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор
Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ
|25.10.2005
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Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор
Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ
|15.08.2005
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Нанотрубочный транзистор готов к работе
Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т
|15.08.2005
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Нанотрубочный транзистор готов к работе
Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т
|06.06.2005
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Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.
Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать
|06.06.2005
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Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.
Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать
|01.02.2005
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Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор
Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п
|01.02.2005
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Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор
Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п
|08.12.2003
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NEC разработал самый маленький транзистор
Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас
|08.12.2003
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NEC разработал самый маленький транзистор
Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас
|07.07.2003
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Infineon разработал 110-гигагерцовый транзистор для телекома
Ученые из немецкой компании Infineon Technologies разработали кремниево-германиевый транзистор, работающий на частоте 110 ГГц. Компания планирует производить такое устройство для нужд телекоммуникационных компаний, микроволновой радиосвязи, сверхширокополосной беспроводной свя
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