Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 131938
ИКТ 10798
Организации 8527
Ведомства 1386
Ассоциации 825
Технологии 3163
Системы 21630
Персоны 51763
География 2159
Статьи 1436
Пресса 1048
ИАА 641
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2228
Мероприятия 820

Электроника Transistor Транзистор полупроводниковый триод

Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод


19.01.2022 В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

ия представляет собой нанопроволоку с транзистором внизу и очень маленьким элементом памяти, расположенным выше на том же проводе. Это превращает его в компактный интегрированный интерфейс, в которой транзистор управляет элементом памяти. Эта идея уже существовала раньше, но оказалось, что добиться высокой производительности в ней сложно. Однако теперь ученые показали, что этого можно дости
28.12.2021 Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению

Венские адаптивные тразисторы Исследователи из Венского технического университета разработали транзистор, который способен менять свои параметры «на лету», в соответствии с решаемой в конкретный момент времени задачей. Как отмечает Tom’s Hardware, потенциал у технологии по истине огромн
08.12.2016 Toshiba представила новый МОП-транзистор на 100 В с более узким диапазоном пороговых напряжений

Компания Toshiba Electronics Europe представила новый МОП-транзистор на 100 В и 160 А с более узким диапазоном номинального порогового напряжения (Vth) по сравнению с предыдущими устройствами. Более строгая спецификация порогового напряжения очень важ
02.12.2016 Toshiba представила МОП-транзистор на 160 А для автомобильного применения

TO-263), но имеет более низкое собственное сопротивление. Это достигается за счет значительно большей ширины вывода истока возле поверхности входа в корпус по сравнению с традиционным корпусом D2PAK. Транзистор TK1R5R04PB рассчитан на напряжение 40 В и ток 160 А и имеет максимальное сопротивление в открытом состоянии 1,5 мОм (VGS = 10 В). Номинальное минимальное и максимальное пороговое нап
28.07.2015 Транзистор уместился в молекуле

собрать лишь с помощью туннельного микроскопа в вакууме. Зато учёные очень гордятся тем, что по сравнению с первыми образцами, которые были стабильны лишь при сверхнизкой температуре, новая молекула-транзистор работает и в обычных условиях.
10.12.2012 3D-транзистор решит проблему кремниевых компьютеров

Новый тип транзистора, разработанный в Университете Пердью и Гарвардском университете, обещает в течение десятилетия решить проблему дальнейшей миниатюризации электроники. Исследователи создали транзистор из трех крошечных нанопроводов, сделанных не из кремния, как обычные транзисторы, а из индий-галлий-арсенида. Три нанопровода создают коническую фигуру, напоминающую елку, и этого «н
13.03.2012 Создан первый биоразлагаемый транзистор

тать основой для различных гибких электронных наноустройств, обладающих способностью к биоразложению. Одна из проблем использования кремния в качестве полупроводника заключается в том, что кремниевый транзистор должен создаваться «сверху вниз». Производители берут лист кремния и фактически «вырезают» из него микрочип. Этот метод ограничивает возможности транзисторов, особенно в плане миниат
20.02.2012 Создан одноатомарный транзистор

Nature Communications опубликована статья объединенной группы физиков из университетов Пэрдью и Нового Южного Уэльса, где сообщается о создании транзистора, состоящего всего из одного атома фосфора. Транзистор из одного атома, если он когда-нибудь заработает в компьютерах, будет означать конец эры знаменитого закона Мура, согласно которому каждые 18 месяцев число транзисторов в процессоре

09.02.2010 Создан графеновый транзистор с рекордным быстродействием

Как сообщает пресс-служба IBM, исследователи корпорации продемонстрировали высокочастотный транзистор на основе графена, который работает на рекордной граничной частоте, когда-либо достигнутой графеновым полупроводниковым элементом – 100 млрд. рабочих циклов в секунду или 100 Гигагер
15.04.2009 Алмазный транзистор: новый рекорд

Ученые из университета Глазго под руководством Дэвида Морана (David Moran)разработали самый миниатюрный на сегодняшний день алмазный транзистор. Размер затвора нового алмазного транзистора составляет 50 нм, что в два раза меньше длины затвора предыдущего рекордсмена – алмазного транзистора японской фирмы NTT, сообщается в пр
22.12.2008 Создан самый быстрый транзистор

Ученые из корпорации IBM создали полевой транзистор из графена, который в лабораторных условиях заставили работать на тактовой частоте 26 ГГц. Данный транзистор с длиной затвора всего 150 нм является самым быстрым за всю истори
13.11.2008 Создан первый плазменный транзистор

щает PhysOrg. Идея разработки плазменного транзистора возникла при изучении возможностей более эффективного управления плазменными устройствами, такими как телевизоры с плазменным экраном. Плазменный транзистор разработан на основе плазменной микроячейки и электронного эмиттера. По мнению его создателей, такой транзистор, в отличие от полупроводниковых аналогов, будет более надежным

21.04.2008 Изготовлен графеновый транзистор

доминирующим на этих масштабах. Исследователи прикладывали к квантовым точкам магнитное поле, под действием которого протекание электрического тока возобновлялось, получая в результате переключаемый транзистор. Каждая такая точка, выполняющая функции транзистора, состоит из 5 углеродных колец, т.е. около 10 атомов, что соответствует примерно 1 нм, сообщает NewScientist.
18.04.2008 Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом

Ученые из школы физики и астрономии при университете Манчестера в Великобритании (The University of Manchester) разработали самый маленький в мире транзистор: его толщина составляет 1 атом, а длина — 10 атомов. Транзистор был изготовлен из графена — материала, разработанного всего 4 года назад, сообщает BBC. Графен предст
21.12.2007 Новый одноэлектронный транзистор используют для определения ампера

Группа ученых из Финляндии и США разработала одноэлектронный транзистор, способный с высокой точностью генерировать электрический ток под действием осциллирующего напряжения. Новый прибор может использоваться для более точного определения единицы измерен
17.12.2007 Создан новый некремниевый транзистор

ектронов, а значит, к увеличению числа логических ошибок и энергопотребления процессоров. Исследователи Intel предложили замену кремния для микросхем с уменьшенной элементной базой. Они создали новый транзистор из комбинированного материала на основе индий-галлия-арсенида и индий-алюминия-арсенида. Решение было представлено на выставке International Electron Devices в г. Вашингтоне. Комбини
12.12.2007 Транзистор 1 ТГц: новый рекорд

Как сообщает Space Daily со ссылкой на информационное сообщение компании Northrop Grumman, ее специалисты разработали самый "быстрый" в мире транзистор, способный работать на частотах до 1 тыс. ГГц (1 ТГц). Транзистор создан по технологии High Electron Mobility Transistor на базе фосфида индия (InP HEMT). Транзистор пр
15.10.2007 Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны

Специалисты Национального института стандартов и технологий (NIST) разработали транзистор на квантовых точках, который может считать отдельные фотоны. Новый полупроводниковый прибор, который легко может быть интегрирован в электронные схемы, способен работать при более вы
06.08.2007 Разработан первый тепловой транзистор

r in Pisa, Italy) разработали “регулятор мощности” для микроскопических электронных холодильников. В процессе работы они получили совершенно новое термоэлектронное устройство, так называемый тепловой транзистор (heat transistor). Данное устройство работает за счет того, что в определенных условиях поток электронов переносит не только электрический заряд, но и тепло. Как и у обычных транзист
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации

при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации

при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники

Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники

Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник
06.09.2006 Создан транзистор из шпината

Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд
06.09.2006 Создан транзистор из шпината

Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд
26.07.2006 Разработан органический транзистор-микродатчик

Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз
26.07.2006 Разработан органический транзистор-микродатчик

Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз
15.03.2006 В Корее разработали самый маленький транзистор

Южнокорейские ученые разработали транзистор размером в 3 нм — самый маленький транзистор в мире. Как сообщила 14 марта Korea Herald, группа ученых во главе с Чой Янг-кью (Choi Yang-kyu) и National Nano Feb Center п
25.10.2005 Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор

Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ
25.10.2005 Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор

Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ
15.08.2005 Нанотрубочный транзистор готов к работе

Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т
15.08.2005 Нанотрубочный транзистор готов к работе

Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т
06.06.2005 Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.

Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать

06.06.2005 Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.

Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать

01.02.2005 Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор

Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п
01.02.2005 Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор

Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п
08.12.2003 NEC разработал самый маленький транзистор

Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас

08.12.2003 NEC разработал самый маленький транзистор

Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас

07.07.2003 Infineon разработал 110-гигагерцовый транзистор для телекома

Ученые из немецкой компании Infineon Technologies разработали кремниево-германиевый транзистор, работающий на частоте 110 ГГц. Компания планирует производить такое устройство для нужд телекоммуникационных компаний, микроволновой радиосвязи, сверхширокополосной беспроводной свя
09.12.2002 IBM изобрел самый маленький кремниевый транзистор по технологии SOI

ий образец транзистора, который, согласно заявлениям IBM, в 10 раз меньше любого из производимых сегодня, будет демонстрироваться сегодня на электронной конференции в Сан-Франциско. IBM сообщает, что транзистор имеет длину 6 нанометров, при этом он полностью функционален. IBM также сообщил, что дальнейшая работа будет вестись для достижения более высокой производительности и лучшего управле

Публикаций - 245, упоминаний - 245

Электроника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11834 45
IBM - International Business Machines Corp 9307 36
Samsung Electronics 9905 25
РТИ Микрон - Micron 1318 12
AMD - Advanced Micro Devices 3970 10
Lenovo Motorola 3489 9
Toshiba Corporation 2903 9
HP - Hewlett-Packard 3614 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 768 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2633 6
Apple Inc 11537 6
Philips 2033 5
HP Inc. 5605 5
Motorola Inc 1137 5
Hitachi - Хитачи 1453 5
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 172 5
TI - Texas Instruments Incorporated 810 4
Sony 6477 4
Seiko Epson Corporation 888 4
Qualcomm Technologies 1741 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1130 4
Microsoft Corporation 23936 4
Intel Labs 27 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 380 4
Infineon Technologies 394 3
Fujitsu 2024 3
IBM Almaden Research Center 25 3
Huawei 3650 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 3
Siemens AG - Siemens Group 2546 3
Analog Devices - ADI 87 2
Fujitsu Laboratories 46 2
Novafora - Transmeta 193 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 2
Oxide Interactive - Oxide Games 19 2
GlobalFoundries - GF 84 2
MIT Media Lab 23 2
Sharp Corporation 1036 2
LG Electronics 3559 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 58
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 3
Возрождение - Коммерческий банк 332 3
Россети Ленэнерго 1697 3
Northrop Grumman 201 2
Композит 85 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 2
LEGO 233 2
General Dynamics 55 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 1
Резонанс НПП 355 1
eBay Inc 1604 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1984 1
Открытие ФК - Банк Открытие 523 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 35 1
Yamaha - Ямаха 102 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства 8 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 69 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 38 1
Геометрия НПО 132 1
SWISS International Air Lines 52 1
Лента - Сеть розничной торговли 1864 1
ВсеИнструменты.ру 249 1
Ford 399 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 1
Lockheed Martin 751 1
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 56 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3381 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5382 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 48 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 882 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 2
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 22 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 222 1
Правительство Москвы 2127 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 255 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 1
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 350 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 211 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 461 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 59 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1375 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2186 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
4CIO 761 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
CISC - Consortium of International Semiconductor Companies - Консорциум международных полупроводниковых компаний 1 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3788 77
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7230 69
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19745 58
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13198 37
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2726 32
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5667 31
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1159 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11096 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42902 24
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 25 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10208 22
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 845 18
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 243 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10756 15
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5094 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13400 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22416 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4045 15
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6283 15
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3114 15
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2621 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15309 13
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12057 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26381 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9604 11
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 82 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6834 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22421 10
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 452 10
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 57 10
Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 221 10
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1957 9
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3309 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13645 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2528 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23102 8
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8963 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7767 8
Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2354 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8709 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1506 24
NVision Барьер 586 11
Microsoft Windows 2000 8661 8
Electron - фреймворк 75 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 504 4
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 121 3
Apple iPhone 6 4862 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 326 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6805 3
Intel Nehalem - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 85 2
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 60 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Samsung Super AMOLED 134 2
Intel Sandy Bridge 143 2
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 18 2
Google YouTube - Видеохостинг 2540 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1293 2
Intel SuperFin 13 1
Microsoft Windows 95 383 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4827 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 231 1
Intel Granite Rapids - серия серверных процессоров 5 1
Apple iOS 7234 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Intel Meteor Lake 17 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 875 1
IBM Power Systems - серия серверов 224 1
Apple iPhone 12 191 1
Linux OS 8893 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 55 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 121 1
Toshiba SSM - серия МОП-транзисторов 1 1
Intel Core - Семейство процессоров 1150 1
Huawei Mate - серия смартфонов 313 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1296 1
Moore Gordon - Мур Гордон 63 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 158 3
Новоселов Константин 18 3
Быков Виктор 4 3
Решетов Владимир 6 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 2
Geim Andre - Гейм Андрей 6 2
Семенцов Всеволод 21 2
Heinrich Andreas - Хайнрих Андреас 5 2
Свидиненко Юрий 14 2
Салтрукович Андрей 2 2
Avouris Phaedon - Авурис Фаэдон 2 2
Knobel Robert - Кнобел Роберт 2 2
Hamilton Alex - Гамильтон Алекс 2 2
Kis Andras - Кис Андрас 1 1
Bardeen John - Бардин Джон 2 1
Чубайс Анатолий 208 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 26 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Клячин Александр 14 1
Наумов Максим 98 1
Ковалевич Денис 5 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Koratkar Nikhil - Кораткар Никхил 3 1
Запорожцев Константин 1 1
Ignjatovic Zeljko - Игнатович Зелько 1 1
Шермет Евгения 1 1
Шеремет Евгения 1 1
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 5 1
Катц Евгений 1 1
Steigerwald Andrew - Штайгервальд Эндрю 1 1
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 5 1
Левкевич Михаил 60 1
Дегтев Геннадий 201 1
Прохоров Александр 102 1
Попова Мария 140 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50682 66
Россия - РФ - Российская федерация 130237 45
Земля - планета Солнечной системы 10070 29
Германия - Федеративная Республика 12334 22
Япония 13070 20
США - Калифорния 4540 18
Южная Корея - Республика 6402 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15799 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 11
США - Колумбия - Вашингтон 1357 11
Европа 21264 10
Нидерланды 3377 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40025 10
Индия - Bharat 5207 9
Франция - Французская Республика 7658 8
Китай - Тайвань 3819 8
Италия - Итальянская Республика 4251 8
США - Калифорния - Беркли 279 7
Ирландия - Республика 991 6
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 6
США - Нью-Йорк 3061 6
Австрия - Австрийская Республика 1287 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 6
США - Орегон 242 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 5
Великобритания - Кембридж 257 5
Украина 7407 4
США - Орегон - Хилсборо 21 4
Канада 4764 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1393 4
США - Нью-Мексико 244 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13790 4
США - Калифорния - Сан-Диего 363 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 4
США - Иллинойс 327 4
Азия - Азиатский регион 5219 3
США - Аризона 488 3
США - Джорджия 325 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1959 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1475 99
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3598 49
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 712 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25726 37
Молекула - Molecula 1043 28
Физика - Physics - область естествознания 2454 25
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 542 24
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 397 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4559 21
Закон Мура - Moore's law 199 16
Галлий - Gallium - химический элемент 284 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4831 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4981 15
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 414 13
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1822 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5198 12
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 854 11
Углерод - Сarboneum - химический элемент 311 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16367 10
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1138 10
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 832 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1144 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46389 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 962 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8801 8
Internet Economy - Интернет-экономика 5618 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2904 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3660 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6888 8
Энергетика - Energy - Energetically 4584 7
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 136 7
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1150 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9367 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44260 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11894 6
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 103 6
Английский язык 6315 5
Металлы - Серебро - Silver 715 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8181 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4631 5
Nature 801 12
Phys.org 972 10
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
EurekAlert 287 5
New Scientist 1447 5
Nanotechweb 92 5
DigiTimes - Издание 1303 4
PhysicsWeb 180 4
Applied Physics Letters 32 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2679 3
AP - Associated Press 1994 2
NE Asia Online 313 2
Physical Review Letters 113 2
Deutsche Welle - Телеканал 45 2
EE Times 158 2
Inquirer 463 2
Newsday 47 2
Wired - Издание 226 2
Nature Electronics 4 2
Tom’s Hardware 243 2
e4 Engineering 107 2
Scientific Reports 13 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
PhysicsWorld 90 1
CNET Networks - CNET News 1641 1
Times 601 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
allNetDevices 160 1
Geophysical Research Letters 28 1
X-Bit Labs 83 1
Space Daily 528 1
EWeek 178 1
MIT Technology Review 65 1
GizmoChina 107 1
ComputerBase 10 1
National Geographic 84 1
Ars Technica 398 1
Korea Herald 42 1
TechPowerUp 16 1
CNews - ZOOM.CNews 1798 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7672 13
In-Stat/MDR 64 2
Forrester Research 814 1
IBM Research 107 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 1
IDTechEx 4 1
Gartner - Dataquest 347 1
In-Stat 115 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 6
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 5
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 4
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 4
University of Manchester - Манчестерский университет 76 3
Columbia University - Колумбийский университет 152 3
Cornell University - Корнеллский университет 194 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 681 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 201 2
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 8 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 2
University of Chicago - Чикагский университет 96 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 740 2
University of Basel - Базельский университет 8 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 1
UNIST - National Institute of Science and Technology - Ulsan Gwahak Gisurwon - Национального института науки и технологий Ульсан - Ульсанский национальный институт науки и технологии 2 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 78 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 35 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
Intel Developer Forum - IDF 276 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 1
CeBIT 611 1
Hot Chips 10 1
Red Dot Design Award 54 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День молодёжи - 27 июня 714 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1260562, в очереди разбора - 828286.
Создано именных указателей - 131938.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Показать еще

Наука

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты
Показать еще