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Электроника Transistor Транзистор полупроводниковый триод

Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2024 Создан революционный наноразмерный транзистор с огромной скоростью переключения и колоссальной устойчивостью к износу

Сверхбыстрый транзистор Специалисты Массачусетского технологического института (MIT; США) создали сверхтонкий транзистор, который по ряду рабочих характеристик опережает существующие устройства данно
19.01.2022 В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

ия представляет собой нанопроволоку с транзистором внизу и очень маленьким элементом памяти, расположенным выше на том же проводе. Это превращает его в компактный интегрированный интерфейс, в которой транзистор управляет элементом памяти. Эта идея уже существовала раньше, но оказалось, что добиться высокой производительности в ней сложно. Однако теперь ученые показали, что этого можно дости
28.12.2021 Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению

Венские адаптивные тразисторы Исследователи из Венского технического университета разработали транзистор, который способен менять свои параметры «на лету», в соответствии с решаемой в конкретный момент времени задачей. Как отмечает Tom’s Hardware, потенциал у технологии по истине огромн
08.12.2016 Toshiba представила новый МОП-транзистор на 100 В с более узким диапазоном пороговых напряжений

Компания Toshiba Electronics Europe представила новый МОП-транзистор на 100 В и 160 А с более узким диапазоном номинального порогового напряжения (Vth) по сравнению с предыдущими устройствами. Более строгая спецификация порогового напряжения очень важ
02.12.2016 Toshiba представила МОП-транзистор на 160 А для автомобильного применения

TO-263), но имеет более низкое собственное сопротивление. Это достигается за счет значительно большей ширины вывода истока возле поверхности входа в корпус по сравнению с традиционным корпусом D2PAK. Транзистор TK1R5R04PB рассчитан на напряжение 40 В и ток 160 А и имеет максимальное сопротивление в открытом состоянии 1,5 мОм (VGS = 10 В). Номинальное минимальное и максимальное пороговое нап
28.07.2015 Транзистор уместился в молекуле

собрать лишь с помощью туннельного микроскопа в вакууме. Зато учёные очень гордятся тем, что по сравнению с первыми образцами, которые были стабильны лишь при сверхнизкой температуре, новая молекула-транзистор работает и в обычных условиях.
10.12.2012 3D-транзистор решит проблему кремниевых компьютеров

Новый тип транзистора, разработанный в Университете Пердью и Гарвардском университете, обещает в течение десятилетия решить проблему дальнейшей миниатюризации электроники. Исследователи создали транзистор из трех крошечных нанопроводов, сделанных не из кремния, как обычные транзисторы, а из индий-галлий-арсенида. Три нанопровода создают коническую фигуру, напоминающую елку, и этого «н
13.03.2012 Создан первый биоразлагаемый транзистор

тать основой для различных гибких электронных наноустройств, обладающих способностью к биоразложению. Одна из проблем использования кремния в качестве полупроводника заключается в том, что кремниевый транзистор должен создаваться «сверху вниз». Производители берут лист кремния и фактически «вырезают» из него микрочип. Этот метод ограничивает возможности транзисторов, особенно в плане миниат
20.02.2012 Создан одноатомарный транзистор

Nature Communications опубликована статья объединенной группы физиков из университетов Пэрдью и Нового Южного Уэльса, где сообщается о создании транзистора, состоящего всего из одного атома фосфора. Транзистор из одного атома, если он когда-нибудь заработает в компьютерах, будет означать конец эры знаменитого закона Мура, согласно которому каждые 18 месяцев число транзисторов в процессоре

09.02.2010 Создан графеновый транзистор с рекордным быстродействием

Как сообщает пресс-служба IBM, исследователи корпорации продемонстрировали высокочастотный транзистор на основе графена, который работает на рекордной граничной частоте, когда-либо достигнутой графеновым полупроводниковым элементом – 100 млрд. рабочих циклов в секунду или 100 Гигагер
15.04.2009 Алмазный транзистор: новый рекорд

Ученые из университета Глазго под руководством Дэвида Морана (David Moran)разработали самый миниатюрный на сегодняшний день алмазный транзистор. Размер затвора нового алмазного транзистора составляет 50 нм, что в два раза меньше длины затвора предыдущего рекордсмена – алмазного транзистора японской фирмы NTT, сообщается в пр
22.12.2008 Создан самый быстрый транзистор

Ученые из корпорации IBM создали полевой транзистор из графена, который в лабораторных условиях заставили работать на тактовой частоте 26 ГГц. Данный транзистор с длиной затвора всего 150 нм является самым быстрым за всю истори
13.11.2008 Создан первый плазменный транзистор

щает PhysOrg. Идея разработки плазменного транзистора возникла при изучении возможностей более эффективного управления плазменными устройствами, такими как телевизоры с плазменным экраном. Плазменный транзистор разработан на основе плазменной микроячейки и электронного эмиттера. По мнению его создателей, такой транзистор, в отличие от полупроводниковых аналогов, будет более надежным

21.04.2008 Изготовлен графеновый транзистор

доминирующим на этих масштабах. Исследователи прикладывали к квантовым точкам магнитное поле, под действием которого протекание электрического тока возобновлялось, получая в результате переключаемый транзистор. Каждая такая точка, выполняющая функции транзистора, состоит из 5 углеродных колец, т.е. около 10 атомов, что соответствует примерно 1 нм, сообщает NewScientist.
18.04.2008 Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом

Ученые из школы физики и астрономии при университете Манчестера в Великобритании (The University of Manchester) разработали самый маленький в мире транзистор: его толщина составляет 1 атом, а длина — 10 атомов. Транзистор был изготовлен из графена — материала, разработанного всего 4 года назад, сообщает BBC. Графен предст
21.12.2007 Новый одноэлектронный транзистор используют для определения ампера

Группа ученых из Финляндии и США разработала одноэлектронный транзистор, способный с высокой точностью генерировать электрический ток под действием осциллирующего напряжения. Новый прибор может использоваться для более точного определения единицы измерен
17.12.2007 Создан новый некремниевый транзистор

ектронов, а значит, к увеличению числа логических ошибок и энергопотребления процессоров. Исследователи Intel предложили замену кремния для микросхем с уменьшенной элементной базой. Они создали новый транзистор из комбинированного материала на основе индий-галлия-арсенида и индий-алюминия-арсенида. Решение было представлено на выставке International Electron Devices в г. Вашингтоне. Комбини
12.12.2007 Транзистор 1 ТГц: новый рекорд

Как сообщает Space Daily со ссылкой на информационное сообщение компании Northrop Grumman, ее специалисты разработали самый "быстрый" в мире транзистор, способный работать на частотах до 1 тыс. ГГц (1 ТГц). Транзистор создан по технологии High Electron Mobility Transistor на базе фосфида индия (InP HEMT). Транзистор пр
15.10.2007 Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны

Специалисты Национального института стандартов и технологий (NIST) разработали транзистор на квантовых точках, который может считать отдельные фотоны. Новый полупроводниковый прибор, который легко может быть интегрирован в электронные схемы, способен работать при более вы
06.08.2007 Разработан первый тепловой транзистор

r in Pisa, Italy) разработали “регулятор мощности” для микроскопических электронных холодильников. В процессе работы они получили совершенно новое термоэлектронное устройство, так называемый тепловой транзистор (heat transistor). Данное устройство работает за счет того, что в определенных условиях поток электронов переносит не только электрический заряд, но и тепло. Как и у обычных транзист
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации

при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации

при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники

Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники

Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник
06.09.2006 Создан транзистор из шпината

Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд
06.09.2006 Создан транзистор из шпината

Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд
26.07.2006 Разработан органический транзистор-микродатчик

Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз
26.07.2006 Разработан органический транзистор-микродатчик

Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз
15.03.2006 В Корее разработали самый маленький транзистор

Южнокорейские ученые разработали транзистор размером в 3 нм — самый маленький транзистор в мире. Как сообщила 14 марта Korea Herald, группа ученых во главе с Чой Янг-кью (Choi Yang-kyu) и National Nano Feb Center п
25.10.2005 Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор

Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ
25.10.2005 Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор

Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ
15.08.2005 Нанотрубочный транзистор готов к работе

Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т
15.08.2005 Нанотрубочный транзистор готов к работе

Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т
06.06.2005 Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.

Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать

06.06.2005 Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.

Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать

01.02.2005 Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор

Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п
01.02.2005 Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор

Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п
08.12.2003 NEC разработал самый маленький транзистор

Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас

08.12.2003 NEC разработал самый маленький транзистор

Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас

07.07.2003 Infineon разработал 110-гигагерцовый транзистор для телекома

Ученые из немецкой компании Infineon Technologies разработали кремниево-германиевый транзистор, работающий на частоте 110 ГГц. Компания планирует производить такое устройство для нужд телекоммуникационных компаний, микроволновой радиосвязи, сверхширокополосной беспроводной свя

Публикаций - 253, упоминаний - 255

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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 11
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 11
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 290 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 9
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 9
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1194 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 24
Microsoft Windows 2000 8678 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Intel TeraHertz 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 3
Electron - фреймворк 87 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Intel Sandy Bridge 145 2
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 2
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 2
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 2
FreePik 1841 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Samsung Home Wide Web 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3 МВК 8 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Samsung - Harman - JBL Syntesis 1 1
Olympus MJU 22 1
Carl Zeiss Vario-Sonnar 27 1
Nokia Alcatel-Lucent - LambdaXtreme 2 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
ArduPilot 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
IBM iSeries 27 1
Apple AirPlay 133 1
Apple iPad 4011 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Moore Gordon - Мур Гордон 66 7
Marcyk Gerald - Марчик Джеральд 11 5
Feng Milton - Фенг Милтон 7 5
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 4
Avouris Phaedon - Аворис Федон 4 4
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 4
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 4
Geim Andre - Гейм Андре 23 4
Решетов Владимир 6 3
Tour James - Тур Джеймс 14 3
Новоселов Константин 19 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Быков Виктор 5 3
Avouris Phaedon - Авурис Фаэдон 2 2
Knobel Robert - Кнобел Роберт 2 2
Hamilton Alex - Гамильтон Алекс 2 2
Furusawa Masahiro - Фурусава Масахиро 4 2
Xu Hongqi - Ксю Хонги 2 2
Bandaru Prabhakar - Бандару Прабхакар 2 2
Riel Heike - Риль Хайке 2 2
Wool Richard - Вул Ричард 4 2
Cleland Andrew - Клиланд Эндрю 3 2
Nuckolls Colin - Накколз Колин 2 2
Gilmore Don - Гилмор Дон 2 2
Lieber Charles - Либер Чарльз 10 2
Fromherz Peter - Фромгерц Петер 5 2
Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 2
Shimoda Tatsuya - Шимода Татсуя 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Семенцов Всеволод 21 2
Heinrich Andreas - Хайнрих Андреас 5 2
Салтрукович Андрей 2 2
Шухов Владимир 4 2
Bardeen John - Бардин Джон 2 1
Шермет Евгения 1 1
Шеремет Евгения 5 1
Катц Евгений 1 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
Steigerwald Andrew - Штайгервальд Эндрю 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 68
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Германия - Федеративная Республика 13221 22
США - Калифорния 4829 22
Япония 13807 20
Южная Корея - Республика 7052 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Нидерланды 3746 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Европа 24964 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Индия - Bharat 5869 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Китай - Тайвань 4245 7
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 6
Ирландия - Республика 1051 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
США - Орегон 255 5
Великобритания - Кембридж 263 5
США - Калифорния - Беркли 286 5
Ирландия - Лейкслип 11 4
США - Нью-Мексико - Рио-Ранчо 12 4
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Канада 5081 4
Украина 7928 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
США - Иллинойс 340 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
США - Нью-Мексико 249 4
США - Орегон - Хилсборо 22 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Судак 18 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 102
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 49
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
Молекула - Molecula 1102 28
Физика - Physics - область естествознания 2940 26
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 23
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Закон Мура - Moore's law 214 16
Галлий - Gallium - химический элемент 363 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 15
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 10
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 8
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 163 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 6
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Английский язык 7030 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
Nature 832 12
Phys.org 972 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
New Scientist 1448 5
EurekAlert 291 5
Nanotechweb 92 5
DigiTimes - Издание 1331 4
Physical Review Letters 164 4
PhysicsWeb 184 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Tom’s Hardware 600 3
Applied Physics Letters 39 3
e4 Engineering 107 2
SPIE - Optics.org 29 2
Nature Materials 20 2
Seattle Times 40 2
Wired - Издание 276 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2007 2
EE Times 160 2
NE Asia Online 313 2
Newsday 47 2
Nature Electronics 4 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
PhoneArena 75 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TechPowerUp 23 1
Korea Herald 47 1
Чудо техники 60 1
Ars Technica 450 1
Известия ИД 770 1
National Geographic 95 1
ComputerBase 14 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
In-Stat/MDR 74 2
Forrester Research 834 1
IBM Research 111 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IDTechEx 4 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 5
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 4
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 4
University of Manchester - Манчестерский университет 77 4
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
University of Basel - Базельский университет 8 2
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
Intel Developer Forum - IDF 317 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
Hot Chips 10 1
Red Dot Design Award 57 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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