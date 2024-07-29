Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод

Создан революционный наноразмерный транзистор с огромной скоростью переключения и колоссальной устойчивостью к износу Сверхбыстрый транзистор Специалисты Массачусетского технологического института (MIT; США) создали сверхтонкий транзистор, который по ряду рабочих характеристик опережает существующие устройства данно

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего ия представляет собой нанопроволоку с транзистором внизу и очень маленьким элементом памяти, расположенным выше на том же проводе. Это превращает его в компактный интегрированный интерфейс, в которой транзистор управляет элементом памяти. Эта идея уже существовала раньше, но оказалось, что добиться высокой производительности в ней сложно. Однако теперь ученые показали, что этого можно дости

Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению Венские адаптивные тразисторы Исследователи из Венского технического университета разработали транзистор, который способен менять свои параметры «на лету», в соответствии с решаемой в конкретный момент времени задачей. Как отмечает Tom’s Hardware, потенциал у технологии по истине огромн

Toshiba представила новый МОП-транзистор на 100 В с более узким диапазоном пороговых напряжений Компания Toshiba Electronics Europe представила новый МОП-транзистор на 100 В и 160 А с более узким диапазоном номинального порогового напряжения (Vth) по сравнению с предыдущими устройствами. Более строгая спецификация порогового напряжения очень важ

Toshiba представила МОП-транзистор на 160 А для автомобильного применения TO-263), но имеет более низкое собственное сопротивление. Это достигается за счет значительно большей ширины вывода истока возле поверхности входа в корпус по сравнению с традиционным корпусом D2PAK. Транзистор TK1R5R04PB рассчитан на напряжение 40 В и ток 160 А и имеет максимальное сопротивление в открытом состоянии 1,5 мОм (VGS = 10 В). Номинальное минимальное и максимальное пороговое нап

Транзистор уместился в молекуле собрать лишь с помощью туннельного микроскопа в вакууме. Зато учёные очень гордятся тем, что по сравнению с первыми образцами, которые были стабильны лишь при сверхнизкой температуре, новая молекула-транзистор работает и в обычных условиях.

3D-транзистор решит проблему кремниевых компьютеров Новый тип транзистора, разработанный в Университете Пердью и Гарвардском университете, обещает в течение десятилетия решить проблему дальнейшей миниатюризации электроники. Исследователи создали транзистор из трех крошечных нанопроводов, сделанных не из кремния, как обычные транзисторы, а из индий-галлий-арсенида. Три нанопровода создают коническую фигуру, напоминающую елку, и этого «н

Создан первый биоразлагаемый транзистор тать основой для различных гибких электронных наноустройств, обладающих способностью к биоразложению. Одна из проблем использования кремния в качестве полупроводника заключается в том, что кремниевый транзистор должен создаваться «сверху вниз». Производители берут лист кремния и фактически «вырезают» из него микрочип. Этот метод ограничивает возможности транзисторов, особенно в плане миниат

Создан одноатомарный транзистор Nature Communications опубликована статья объединенной группы физиков из университетов Пэрдью и Нового Южного Уэльса, где сообщается о создании транзистора, состоящего всего из одного атома фосфора. Транзистор из одного атома, если он когда-нибудь заработает в компьютерах, будет означать конец эры знаменитого закона Мура, согласно которому каждые 18 месяцев число транзисторов в процессоре

Создан графеновый транзистор с рекордным быстродействием Как сообщает пресс-служба IBM, исследователи корпорации продемонстрировали высокочастотный транзистор на основе графена, который работает на рекордной граничной частоте, когда-либо достигнутой графеновым полупроводниковым элементом – 100 млрд. рабочих циклов в секунду или 100 Гигагер

Алмазный транзистор: новый рекорд Ученые из университета Глазго под руководством Дэвида Морана (David Moran)разработали самый миниатюрный на сегодняшний день алмазный транзистор. Размер затвора нового алмазного транзистора составляет 50 нм, что в два раза меньше длины затвора предыдущего рекордсмена – алмазного транзистора японской фирмы NTT, сообщается в пр

Создан самый быстрый транзистор Ученые из корпорации IBM создали полевой транзистор из графена, который в лабораторных условиях заставили работать на тактовой частоте 26 ГГц. Данный транзистор с длиной затвора всего 150 нм является самым быстрым за всю истори

Создан первый плазменный транзистор щает PhysOrg. Идея разработки плазменного транзистора возникла при изучении возможностей более эффективного управления плазменными устройствами, такими как телевизоры с плазменным экраном. Плазменный транзистор разработан на основе плазменной микроячейки и электронного эмиттера. По мнению его создателей, такой транзистор, в отличие от полупроводниковых аналогов, будет более надежным

Изготовлен графеновый транзистор доминирующим на этих масштабах. Исследователи прикладывали к квантовым точкам магнитное поле, под действием которого протекание электрического тока возобновлялось, получая в результате переключаемый транзистор. Каждая такая точка, выполняющая функции транзистора, состоит из 5 углеродных колец, т.е. около 10 атомов, что соответствует примерно 1 нм, сообщает NewScientist.

Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом Ученые из школы физики и астрономии при университете Манчестера в Великобритании (The University of Manchester) разработали самый маленький в мире транзистор: его толщина составляет 1 атом, а длина — 10 атомов. Транзистор был изготовлен из графена — материала, разработанного всего 4 года назад, сообщает BBC. Графен предст

Новый одноэлектронный транзистор используют для определения ампера Группа ученых из Финляндии и США разработала одноэлектронный транзистор, способный с высокой точностью генерировать электрический ток под действием осциллирующего напряжения. Новый прибор может использоваться для более точного определения единицы измерен

Создан новый некремниевый транзистор ектронов, а значит, к увеличению числа логических ошибок и энергопотребления процессоров. Исследователи Intel предложили замену кремния для микросхем с уменьшенной элементной базой. Они создали новый транзистор из комбинированного материала на основе индий-галлия-арсенида и индий-алюминия-арсенида. Решение было представлено на выставке International Electron Devices в г. Вашингтоне. Комбини

Транзистор 1 ТГц: новый рекорд Как сообщает Space Daily со ссылкой на информационное сообщение компании Northrop Grumman, ее специалисты разработали самый "быстрый" в мире транзистор, способный работать на частотах до 1 тыс. ГГц (1 ТГц). Транзистор создан по технологии High Electron Mobility Transistor на базе фосфида индия (InP HEMT). Транзистор пр

Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны Специалисты Национального института стандартов и технологий (NIST) разработали транзистор на квантовых точках, который может считать отдельные фотоны. Новый полупроводниковый прибор, который легко может быть интегрирован в электронные схемы, способен работать при более вы

Разработан первый тепловой транзистор r in Pisa, Italy) разработали “регулятор мощности” для микроскопических электронных холодильников. В процессе работы они получили совершенно новое термоэлектронное устройство, так называемый тепловой транзистор (heat transistor). Данное устройство работает за счет того, что в определенных условиях поток электронов переносит не только электрический заряд, но и тепло. Как и у обычных транзист

"Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр

"Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через такой "одноатомный" транзистор, выяснены квантово-механические свойства отдельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкр

Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник

Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники Компания Hitachi представила новый транзистор, который способен излучать свет, принимать излучение и контролировать его уровень, и всё это в крошечном чипе размером с несколько нанометров. Ученым удалось соединить LET c приемник

Создан транзистор из шпината Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд

Создан транзистор из шпината Ученым из университета Огайо удалось создать первый в мире биотранзистор на основе молекулы хлорофиллового комплекса клеток шпината, сообщает EurekAlert. Это не только транзистор, но и многофункциональное сложное устройство, которое, как предполагается, можно будет применять в медицине и биоэлектронике. Благодаря сканирующему электронному микроскопу ученым уд

Разработан органический транзистор-микродатчик Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз

Разработан органический транзистор-микродатчик Американские ученые разработали новый органический транзистор, состоящий буквально из нескольких молекул, сообщает PhysicsWeb. Главная его особенность — транзистор может реагировать на химический состав окружающей среды. Автором раз

В Корее разработали самый маленький транзистор Южнокорейские ученые разработали транзистор размером в 3 нм — самый маленький транзистор в мире. Как сообщила 14 марта Korea Herald, группа ученых во главе с Чой Янг-кью (Choi Yang-kyu) и National Nano Feb Center п

Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ

Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор Исследователи из Университета Базеля, Швейцария, во главе с Христианом Шененбергером (Christian Schoenenberger) создали спинтронный транзистор на базе углеродной нанотрубки. В основе спинтронных транзисторов лежит принцип, что квантовое свойство электрона, спин (spin), как и заряд может использоваться для кодирования информ

Нанотрубочный транзистор готов к работе Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т

Нанотрубочный транзистор готов к работе Первый в мире нанотрубочный транзистор представляет собой нанотрубку Y-образной формы, которая ведет себя подобно привычному транзистору — потенциал, приложенный к одной из «ножек», позволяет управлять прохождением т

Канадцы представили самый маленький транзистор в мире. Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать

Канадцы представили самый маленький транзистор в мире. Канадским инженерам удалось создать самый маленький в мире транзистор с использованием нанотехнологий. Поток электричества в нем идет через молекулу, а устройство можно разглядеть лишь через микроскоп. Сообщение о новой технологии, которая может стать

Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п

Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор Разработчики компании Hewlett-Packard сообщили о том, что им удалось создать транзистор очень маленьких размеров. Ими была представлена новейшая технология, которая позволяет производить транзисторы настолько маленьких размеров, что нынешние кремниевые аналоги кажутся п

NEC разработал самый маленький транзистор Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас

NEC разработал самый маленький транзистор Японский компьютерный гигант NEC разработал самый маленький в мире транзистор, который, по словам создателей, может привести к созданию суперкомпьютеров размером с настольные ПК. Новая разработка составляет всего 1/18 часть от наиболее распространенных сейчас