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Энергетика Энергопотребление потребление энергии



22.11.2022 Премьера MOBOTIX: бескупольные IP-камеры с ИИ-платформой для видеоконтроля в помещениях 1
17.11.2022 ЦОДы вынесут на орбиту, чтобы спасти экологию Земли 1
08.11.2022 Новые панорамные камеры MOBOTIX с71 с оптикой Fisheye, ИК-подсветкой на 15 м и аналитикой на базе ИИ 1
12.10.2022 Мини-компьютер «АТБ-ATOM-1» работает под управлением ОС Astra Linux 1
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК 1
12.09.2022 TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
11.08.2022 Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров 1
08.07.2022 Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей 1
29.06.2022 6 основных проблем технологии блокчейн 1
05.05.2022 «Инфосистемы джет» создала корпоративный гибридный конференц-центр 1
29.03.2022 Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни 1
21.03.2022 Представлена библиотека BIM-моделей источников бесперебойного питания «Сайбер Электро» 1
14.03.2022 Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android 1
01.03.2022 Kingston Fury выпустила модули DDR5 SODIMM 1
24.02.2022 Samsung стала бракоделом. Из-за падения качества она упустила крупного заказчика 1
10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области 1
10.02.2022 Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server 1
28.01.2022 Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM 1
13.01.2022 Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft 1
04.01.2022 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 1
28.12.2021 Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению 1
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
13.12.2021 Прорыв в разработке процессоров. IBM и Samsung готовы преодолеть барьер 1 нм и сделать новые чипы супермощными и энергоэффективными 1
30.11.2021 AspenTech представила новую версию своего флагманского программного обеспечения aspenONE V12.2 1
25.11.2021 Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж 1
18.11.2021 2 тысячи роботов ABB помогут с производством биоразлагаемой упаковки 1
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 1
28.10.2021 Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК 1
25.10.2021 Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ 1
13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 1
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 1
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 1
23.08.2021 Концерн «Автоматика» и ТК «Связь» подписали соглашение о партнерстве 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
13.08.2021 Huawei и Combox объявили о запуске решений для интеллектуальной видеоаналитики на краевых ускорителях Huawei Atlas 500 1

Публикаций - 819, упоминаний - 849
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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