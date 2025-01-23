UWaterloo University of Waterloo Университет Уотерлу Университет Ватерлоо
UWaterloo и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Unsplash 773 1
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Linux Foundation 186 1
|Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 1
|Linux OS 9950 1
|Microsoft Dynamics 1176 1
|Optics 139 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
|Ars Technica 419 1
|Phys.org 972 1
|ScienceDaily 400 1
|PhysicsWorld 90 1
|Nanotechweb 92 1
|Phoronix 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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