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UWaterloo University of Waterloo Университет Уотерлу Университет Ватерлоо



23.01.2025 Изменив лишь несколько строк кода Linux, можно на треть сократить энергопотребление дата-центров 1
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
03.08.2022 Хваленый алгоритм защиты от атак квантовых компьютеров бесполезен. Его может обойти древний одноядерный ПК 1
25.09.2014 Google, Dropbox и Open Technology Fund займутся проблемой конфиденциальности в интернете 1
08.07.2008 В области разработки алгоритмов сделано важное открытие 1
19.06.2008 Нанотрубки токсичны для простейших 1
10.04.2008 Питерские программисты выиграли чемпионат мира 1
24.03.2008 Демонстрация разных брендов влияет на креативность потребителей 1
07.11.2007 "Темную материю" отстранили от участия в столкновениях галактик 1
17.09.2007 Пересказывая историю, дети не всегда понимают ее смысл: исследование 1
13.07.2007 Разрабатывается "жидкостный" биочип 1
23.04.2007 "Нано-бабочки" помогут в создании магнитной логики 1
21.07.2004 Японцы делают динамики из цветов 1
01.08.2003 Электромобиль развил среднюю скорость в 70 км/ч 1
01.08.2003 Электромобиль развил среднюю скорость в 70 км/ч 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

UWaterloo и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Google LLC 11785 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
Apple Inc 12103 1
Dropbox 498 1
Yandex - Яндекс 7349 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
Fastly 11 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Unsplash 773 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4751 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Linux Foundation 186 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20804 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4219 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 476 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17068 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 163 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27412 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6118 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6656 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3784 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 356 1
OTR - Off-the-Record Messaging - Криптографический протокол для систем мгновенного обмена сообщениями 10 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 339 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 980 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20614 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11059 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25359 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7381 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29700 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 1
Linux OS 9950 1
Microsoft Dynamics 1176 1
Станкевич Андрей 15 1
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Грибов Филипп 2 1
Galbraith Steven - Гэлбрейт Стивен 1 1
Садовничий Антон 1 1
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Григорьев Дмитрий 21 1
Katz Jonathan - Катц Джонатан 3 1
Шеховцов Александр 1 1
Густокашин Михаил 6 1
Шевченко Тарас 7 1
Нагибин Всеволод 2 1
Бабин Александр 3 1
Канада 4884 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 4
Канада - Онтарио 80 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5184 2
США - Иллинойс - Чикаго 432 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 2
США - Миннесота 194 2
Россия - РФ - Российская федерация 144326 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Беларусь - Белоруссия 5668 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
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Египет - Арабская Республика 1006 1
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Phoronix 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 953 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 43 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 57 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1046 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 6 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
American Solar Challenge 6 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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