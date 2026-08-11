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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абдрашитов Дмитрий

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года 1
10.04.2008 Питерские программисты выиграли чемпионат мира 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абдрашитов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 118 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 48 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 52 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25868 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1913 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8287 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7841 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3592 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13733 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 942 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1156 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1287 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22731 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1117 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54018 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6589 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36286 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13982 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1104 1
Станкевич Андрей 17 1
Труненков Сергей 36 1
Паращенко Дмитрий 1 1
Царёв Фёдор 2 1
Царенков Александр 5 1
Музанкова Дарья 5 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47662 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 1
Канада 5082 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57787 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1539 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8861 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8855 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1672 1
Металлы - Золото - Gold 1253 1
Информатика - computer science - informatique 1198 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11737 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12326 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 1
Львівський національний університет імені Івана Франка - University of Lviv - Львовский национальный университет имени Ивана Франко 4 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 591 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 33 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
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