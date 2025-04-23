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ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова



23.04.2025 «Т1» расширяет сотрудничество с вузами по всей стране 1
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
18.04.2024 Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах 1
19.08.2022 ГК «Астра» и ИжГТУ ускорят подготовку ИТ-кадров 4
10.11.2021 Владимир Бочкарев назначен техническим директором Tegrus 2
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 2
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 2
15.03.2021 В МТС назначен директор по розничному рынку в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
02.07.2019 «Почта России» откроет научно-исследовательский центр в Ижевске 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 1
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске 1
06.04.2016 «МегаФон» отмечает рост спроса на сервис «Мобильное информирование» в Удмуртии 2
07.02.2014 «Рамэк-ВС» автоматизирует учебный процесс ИжГТУ им. Калашникова 1
23.09.2013 МТС запустила собственную сеть LTE в Удмуртии 1
04.12.2012 Студенты СПбНИУ ИТМО стали чемпионами России по программированию 2012 г. 1
30.10.2012 Максим Горностаев назначен директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан 2
01.04.2011 3Directum обеспечивает работу с документами в 3D-интерфейсе 1
29.05.2008 Новый офис Softline открылся в Ижевске 1
10.04.2008 Питерские программисты выиграли чемпионат мира 1
08.04.2008 Петрозаводский государственный университет примет участие в Чемпионате Мира по программированию 1
27.08.2007 В «Скай Линк - Ижевске» назначен генеральный директор 1
02.07.2007 ИжГТУ включает Directum в учебный процесс 1
02.06.2004 Путин пожал руку программистам 1

Публикаций - 24, упоминаний - 32

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 3
МегаФон 9165 2
Ростелеком 9868 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 2
Directum - Директум 1110 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Samsung Electronics 10347 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 99 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Softline - Софтлайн 2936 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 1
Евразия Телеком - Телеком Евразия 18 1
Yandex - Яндекс 7620 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Почта России ПАО 2148 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Импэксбанк 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8012 3
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
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РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 1
Linux OS 10161 1
Dell Mobile Connect 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 444 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3279 1
Directum 3Directum 1 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
ВымпелКом - Билайн - Mobile ID 4 1
Станкевич Андрей 15 2
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Окунев Константин 3 1
Емельченков Сергей 140 1
Михайлов Александр 41 1
Грахов Валерий 1 1
Бочкарев Владимир 14 1
Копысов Андрей 1 1
Люпа Дмитрий 1 1
Певнев Сергей 19 1
Коротин Павел 31 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Бречалов Александр 10 1
Мерзлякова Галина 1 1
Костылев Александр 2 1
Кошель Алексей 1 1
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Лысенко Эдуард 310 1
Паршин Максим 317 1
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Кузнецов Александр 129 1
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Жижикин Игорь 27 1
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Калинин Николай 5 1
Васильев Владимир 38 1
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Медведев Дмитрий 1657 1
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Криевс Ритварс 15 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 5
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1123 3
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 3
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 40 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 214 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 152 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 50 2
БГУ - Белорусский государственный университет 32 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 53 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 15 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 179 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 295 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 387 1
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
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ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
University of Bucharest - Бухарестский университет 2 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 65 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
IITU - International Information Technology University - Международный университет информационных технологий 1 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 162 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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