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ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Станкевич Андрей 15 2
|Кирдяшов Федор 28 1
|Окунев Константин 3 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Михайлов Александр 41 1
|Грахов Валерий 1 1
|Бочкарев Владимир 14 1
|Копысов Андрей 1 1
|Люпа Дмитрий 1 1
|Певнев Сергей 19 1
|Коротин Павел 31 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Бречалов Александр 10 1
|Мерзлякова Галина 1 1
|Костылев Александр 2 1
|Кошель Алексей 1 1
|Путин Владимир 3229 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Паршин Максим 317 1
|Иванов Алексей 139 1
|Кузнецов Александр 129 1
|Короткевич Геннадий 12 1
|Жижикин Игорь 27 1
|Дмитриев Алексей 49 1
|Крушинин Алексей 19 1
|Калинин Николай 5 1
|Васильев Владимир 38 1
|Рябчикова Валерия 2 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Данилюк Алексей 3 1
|Коваленко Эдуард 6 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Шмелев Алексей 23 1
|Борисов Николай 4 1
|Епифанов Владислав 1 1
|Галимов Максим 33 1
|Парфенов Владимир 4 1
|Соковиков Сергей 1 1
|Samsung Research 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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