Копысов Андрей
СОБЫТИЯ
|27.11.2025
|Первая в Ижевске «Астра-лаборатория» открыла двери для подготовки ИБ-специалистов нового уровня 1
|19.08.2022
|ГК «Астра» и ИжГТУ ускорят подготовку ИТ-кадров 1
Копысов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирдяшов Федор 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156300 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2901 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1448 1
