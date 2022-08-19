ГК «Астра» и ИжГТУ ускорят подготовку ИТ-кадров

ГК «Астра» и Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает создание оснащенных ОС Astra Linux специализированных классов для занятий по профильным дисциплинам, обучение преподавателей, которые будут задействованы в учебном процессе и в совместной разработке образовательных программ, учебно-методических материалов, посвященных отечественной ОС и другим продуктам ГК «Астра», а также реализацию различных проектов, связанных с внедрением и сопровождением ИТ-систем на базе ПО вендора. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Кроме этого, намечены различные мероприятия для популяризации российских технологий и ознакомления учащихся ИжГТУ с отечественными разработчиками программных и аппаратных средств. В частности, планируется привлекать студентов к участию в проекте «Астра-карьера»: после обучения по одной из дисциплин они смогут пройти сертификацию и стажировку у вендора, что значительно повышает шанс их дальнейшего трудоустройства в ведущих ИТ-компаниях. Более того, для них открыта возможность победить в конкурсе и в течение семестра получать дополнительную стипендию от ГК «Астра».

Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК «Астра»: «ГК “Астра” несколько лет планомерно развивает сотрудничество с ключевыми образовательными организациями страны, и более 300 из них уже стали нашими партнерами. Подписание соглашения с ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, одним из ведущих технических вузов Приволжского федерального округа, позволит нам совместно выстроить систему качественной подготовки квалифицированных профильных кадров, что ускорит ИТ-импортозамещение в различных областях экономики региона. Сейчас это очень важно, так как для успешного перехода на отечественные технологии недостаточно просто закупить тот или иной софт, обязательно нужны специалисты, которые умеют с ним профессионально работать. Мы готовы вкладывать ресурсы в их обучение, поэтому ГК “Астра” поддерживает талантливых студентов».

Андрей Копысов, к.т.н., доцент, проректор по научной и инновационной деятельности ИжГТУ имени М.Т. Калашникова: «Непосредственное сотрудничество с крупным вендором отечественных ИТ-решений позволяет вузу получать знания и поддержку напрямую от разработчика, а также создавать совместные проекты и проводить мероприятия. Это, безусловно, повысит качество образования, а возможность участвовать в программах ГК “Астра” для наших студентов поддержит их мотивацию к новым достижениям в учебе и науке. Мы возлагаем большие надежды на это партнерство».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова входит в число ключевых технических вузов Приволжского федерального округа и является одной из ведущих научных школ мира в области теории механизмов и машин. На сегодня потенциал университета позволяет обучать профильных специалистов мирового уровня и профессионалов в области беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, активно развивается новое направление подготовки химиков для предприятий республики, ведутся исследования в области нанотехнологий и материаловедения, имеются актуальные разработки ученых кафедр «Стрелковое оружие» и «Ракетостроение», а также НОЦ «Приборы и методы неразрушающего контроля, диагностики и структуроскопии».