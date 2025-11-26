Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

HP намерена уволить 4-6 тыс. человек в ближайшие три года. Это около 10% ее нынешнего штата. Компания намерена заменить их на ИИ и тем самым сократить расходы, но именно ИИ прямо сейчас крушит ее бизнес – из-за него бешеными темпами дорожает оперативная память, а вместе с ней и компьютеры, которые сейчас являются основным драйвером роста HP.

Искусственный вместо естественного

Компания HP уволит до 6 тыс. сотрудников в рамках своего многолетнего плана по внедрению искусственного интеллекта и нового раунда сокращения расходов, пишет The Register. По задумке топ-менеджмента, штат будет сокращен не сразу – процесс растянут на два-три года.

Фактически, HP намерена избавиться приблизительно от 10% персонала, в зависимости от итогового количества уволенных. К октябрю 2025 г. на нее работало в общей сложности 58 тыс. человек по всему земному шару.

О стремлении HP избавиться от естественного интеллекта в пользу искусственного объявил лично президент и генеральный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores). Он сделал это в день публикации финансового отчета компании. «Мы нацелены на достижение примерно $1 млрд валовой экономии за три года в области разработки продуктов, обслуживания и поддержки клиентов, а также во многих наших операционных процессах», – заявил Лорес.

no6.jpg

Нейросеть «Кандинский»
HP внедряет ИИ, но понимает, что из-за него ее компьютерный бизнес может понести убытки

В опубликованной HP документации говорится, что цель новой программы сокращения расходов заключается в «повышении удовлетворенности клиентов, внедрении инноваций в продукты и повышении производительности за счет внедрения и поддержки искусственного интеллекта» (to drive customer satisfaction, product innovation, and productivity through artificial intelligence adoption and enablement).

The Register приводит перевод слов Лореса и цитаты из отчетности на общедоступный язык. HP собирается заменить примерно 10% сотрудников нейросетями, чтобы сэкономить $1 млрд.

Главный драйвер роста

В IV квартале 2025 финансового года HP показала довольно солидный рост. В частности ее выручка от продаж персональных компьютеров и ноутбуков за отчетный период достигла $10,8 млрд, увеличившись на 8% год к году.

По сути, именно компьютеры стали основным драйвером роста компании, поскольку другой ее бизнес, а именно системы печати, показали значительное падение. За год их продажи рухнули на 4% и принесли HP выручку в размере $4,3 млрд.

Годовая выручка компании составила $55,3 млрд, увеличившись на 4,2% год к году. , однако чистая прибыль и прибыль на акцию снизились.

Интеллект – друг, интеллект – враг

Нахваливая искусственный интеллект и то, как он позволит HP сэкономить миллиард долларов, глава компании не смог обойти стороной тот факт, что нейросети открыто угрожают стабильности ее бизнеса. CNews неоднократно писал, что из-за мирового бума ИИ по всей планете дикими темпами растут цены на оперативную память, а твердотельные накопители и жесткие диски исчезают из продажи.

Все это используется в любом современном компьютере, и неважно, какой логотип нанесен на его корпус.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Лорес признал, что HP очень обеспокоена тем, что рост цен на память может осложнить ее следующий финансовый год. «Сейчас стоимость памяти составляет от 15 до 18% от стоимости обычного ПК, – сказал он. – Хотя рост цен был ожидаемым, в последние несколько недель он ускорился».

Впрочем, Лорес полагает, что компания сможет выдержать возросшие расходы на память в первой половине своего финансового года. В то же время он предупредил, что рентабельность персональных систем, вероятно, снизится во второй половине года.

Компания попытается решить эту проблему с помощью таких мер, как «сотрудничество с поставщиками с более низкими ценами и перепроектирование модельного ряда под конфигурации с уменьшенным объемом памяти» (qualifying lower-cost suppliers and redesigning the portfolio for reduced memory configurations). В теории, это может означать, что HP может начать продавать ПК и ноутбуки с меньшим объемом ОЗУ и с планками от менее крупных производителей.

Потенциально повышение цен на компьютеры и ноутбуки тоже стоит на повестке дня. Однако HP считает, что у нее есть преимущество, поскольку ее долгосрочные отношения с поставщиками дают ей уверенность в том, что у нее будет достаточно памяти для удовлетворения потребительского спроса.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще